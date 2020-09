Greșeli pe care nu trebuie să le faci niciodată la început de relație

La început de relație ești îndrăgostită și totul pare minunat. Așa că, fără să vrei, cedezi unor comportamente care în viitor nu vă vor ajuta prea mult, ba chiar pot genera diverse conflicte. Privind în urmă îți pot părea foarte familiare, așa că analizează-ți experiențele trecute și vezi cum poți face diferit în viitor.

Nu vă închideți în casă

Sigur, vă doriți să petreceți mult timp în intimitate, pasiunea e mare. Dar fiind prinși mereu între patru pereți ratați aventuri, experințe noi și modalități diferite de a vă bucura unul de celălalt. Adăugați relației spontaneitate ori plăcerea planificării și în niciun caz nu cedați rutinei.

Mențineți efortul constant

Nu încerca să faci tu mai mult, să oferi mai mult, să hrănești tu relația. Responsabilitatea pentru creșterea ei este în mod egal împărțită, și chiar dacă frenezia de început e magică, fiecare trebuie să și asume rolul său în povestea care se construiește în doi.

Respectați-vă intimitatea

La început relația poate fi fuzională. Sunteți mereu împreună, nu vă oferiți spațiu și aparent nici nu aveți nevoie de el. Iar ulterior când apare nevoia de intimitate, unul dintre voi se poate simți respins, abandonat. Cultivați-vă și momentele de solitudine atât de necesare. În plus, nu depășiți granița discreției. Nu este sănătos să vă verificați telefoanele, conturile de social media sau de e-mail. Acest control sub masca iubirii și lui nu am nimic de ascuns este o încălcare semnificativă a intimității și încrederii reciproce.

Nu-ți uita prietenii și hobby-urile

O greșeală frecventă la început de relație e aceea în care pur și simplu uiți de lumea ta, cum era conturată și cine făcea parte din ea înainte să îl cunoști pe el. Mai mult, tocmai aspecte ale modului în care îți trăiai viața erau atrăgătoare. Cultivă-ți în continuare interesele și relațiile de prietenie. Cuplul nu trebuie să fie restrictiv, să te determine să renunți la viața așa cum o știai, ci să fie un alt element în plus care să aducă bucurie și împlinire.

Atenție la așteptări

Sub imperiul sentimentelor, mintea ta începe să conceapă scenarii care în final pot fi însoțite de o cantitate semnificativă de dezamăgire. Fii curioasă să-l descoperi pe partener așa cum este el. Nu proiecta asupra lui imaginea unui bărbat ideal sau a unei vieți ideale.

Măsoară-ți cuvintele

Nu pleca pe premisa că este îndrăgostit, așa că tu poți spune orice sau poți reacționa oricum, doar nu te va părăsi… Siguranța sentimentelor celuilalt nu trebuie să reprezinte o scuză pentru cicăleală, critică, luptă de putere, competiție sau comportamente dramatice.

Foto: PR

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro