Game of Thrones sezonul 8: tot ce stim pana acum despre finalul serialului-fenomen

Iata tot ce stim pana acum despre Game of Thrones sezonul 8, ultimul sezon din serialul-fenomen produs de HBO.

Sezonul 8 va avea doar 6 episoade si va aparea in 2019

Atunci cand sezonul 6 s-a sfarsit, am aflat de la producatorii serialului, David Benioff si D. B. Weiss, ca serialul va mai avea doar 13 episoade. Acestea au fost impartite in 7 pentru sezonul al saptelea si 6 pentru sezonul al optulea. Din fericire, episoadele din sezonul 8 vor fi mai lungi decat pana acum, pentru ca vor avea 80 de minute sau chiar mai mult. Cat despre data la care va aparea, desi au fost speculatii cu privire la anul 2018 sau 2019, pana la urma actrita care o joaca in serial pe Sansa Stark, Sophie Turner, a confirmat pentru „Variety” ca ultimul sezon va aparea in 2019.

Scenariul este deja scris si filmarile au inceput acum 2 luni

Intr-un turneu de presa pentru Game of Thrones in iulie 2017, presedintele grilei de programe HBO a confirmat ca scenariul a fost finalizat. Filmarile au inceput in octombrie 2017, dupa cum a declarat chiar Nikolaj Coster-Waldau, actorul care il interpreteaza pe Jaime Lannister. Filmarile vor dura cateva luni bune, poate chiar pana in vara anului 2018.

Cateva cabane misterioase au aparut pe platouri

Fanii au observat ca pe platourile de filmare din Belfast, din Irlanda, au aparut 3 constructii misterioase, precum cea din imaginea de mai jos. Un indiciu despre aceste cabane ar fi ca sunt legate de poporul Dothraki din serial.

A hut at Titantic Studios, where they’re filming Game of Thrones. From Los Siete Reinos: https://t.co/jiB6RkOKmR pic.twitter.com/t2ZpP9orlk — Crown_For_A_King (@Crown_ForAKing) September 8, 2017

Vor fi filmate mai multe variante de final

Tot directorul grilei de programe HBO a declarat ca, pentru atat de mult asteptatul final al show-ului, vor fi filmate multiple variante. Acest lucru ii va deruta pe paparazzi care sigur vor filma si vor fotografia actorii in timpul filmarilor, dar si pe actori, pentru ca nici macar ei nu vor stii adevaratul final (cel ales) pana cand acesta nu va fi difuzat la televizor. Datorita acestui lucru, nu vom mai avea parte de spoilere!

Ultimul episod al serialului va fi regizat de David Benioff si Dan Weiss

Actorul care il interpreteaza pe Sam Tarly, Jon Bradley, a declarat, pentru Huffington Post, ca „ultimul episod al seriei este pe maini bune”, pentru ca va fi regizat de David Benioff si Dan Weiss. „Cred ca au facut o treaba incredibila pentru aceasta serie. Merita toate laudele pe care le-am primit si merita sa termine acest show exact asa cum isi doresc.”

Bugetul unui episod este impresionant

Se pare ca bugetul, pe episod (pentru clarificare), este de 15 milioane de dolari, ceea ce face acest sezon din Game of Thrones sa fie cel mai scump sezon de pana acum. In sezonul al doilea, un singur episod costa 6 milioane de dolari, iar in sezonul al saselea, un episod se ridica la 10 milioane de dolari.

Actorii isi vor primi replicile prin casti

Din cauza ca in sezonul al saptelea sezonul a fost hackuit si multe informatii vitale au ajuns pe internet, producatorii au decis ca, in anumite momente cruciale din show, actorii sa isi primeasca replicile prin casti, fara sa le fi fost inmanat in prealabil scenariul, pentru a evita scurgerea de informatii. Acest lucru a fost dezvaluit de Nikolaj Coster-Waldau: „Toti vom avea casti si cineva ne va spune replicile iar noi va trebui sa le livram.”

Sansa va avea de infruntat o „mare provocare”

Intr-un interviu recent, Sophie Turner a vorbit putin despre evolutia Sansei si despre cum va fi parcursul ei in ultimul sezon. „In acest sezon, exista o noua amenintare”, a povestit Sophie. „Fara Littlefinger, va fi un test pentru ea, va vedea daca poate sa treaca peste asta. Este o mare provocare pentru ea, fara acest manipulator sa o protejeze.”

Foto: HBO