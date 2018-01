A fost creată o oglindă care te poate critica

Săptămâna acesta, la CES, show-ul care prezintă noile tehnologii, din Las Vegas, va fi prezentată noua HiMirror, o oglină inteligentă, care analizează și critică fața celor care se uită în ea.

Conform CNET, oglinda are o cameră incorporată, care poate idetifica toate imperfecțiunile feței, „puncte negre, pete de roșeață, riduri și multe altele.” De aici, utilizatorii pot discuta despre cum și-ar dori să arate tenul lor și ce rutină de îngrijire vor să urmeze. Acastă nouă invenție nu trebuie confundată cu oglinda „Panasonic smart mirror”, care se focusează pe defectele tenului și recomandă produse de machiaj pentru a le acoperi.

The HiMirror Mini analyzes dark spots, red spots, wrinkles, roughness and more on your face, then keeps track of how your face looks from week to week. It looks like I have some things to work on. #CES2018 pic.twitter.com/hn8oFT6nuQ

— Ashlee Clark Thompson (@AshleeEats) January 8, 2018