Filmul „Nu mă atinge-mă / Touch me not”, regizat de românca Adina Pintilie, câștigă marele premiu Ursul de Aur la Festivalul de Film de la Berlin 2018

„Nu mă atinge-mă” este lungmetrajul de debut al regizoarei Adina Pintilie. Pe lângă premiul cel mare, Ursul de Aur, filmul a primit și premiul pentru cel mai bun lungmetraj de debut (GWFF Best First Feature Award), la aceeași gală de premii, Berlinala 2018.

Adina Pintilie, în vârstă de 38 de ani, este prima regizoare de film din România care participă în competiția oficială a Festivalului de Film de la Berlin iar premiul Ursul de Aur a mai fost câștigat, până acum, doar o singură dată de un lungmetraj românesc – „Pozitia copilului”, regizat de Călin Pețer Netzer, în 2013.

Lungmetrajul „Nu mă atinge-mă” a fost scris și regizat de Adina Pintilie și este o co-producție România-Germania-Cehia-Bulgaria-Franța, cu o distribuție mixtă de actori profesioniști și persoane reale. Pelicula este o investigație asupra dorinței cronice a omului de atingere și o căutare a intimității.

Deși a fost apreciat de critici, a stârnit și controverse, mai mulți oameni ieșind din sală atunci când acesta a fost proiectat la Festivalul de Film de la Berlin. În România, pelicula nu a obținut finanțare, scenariul fiind respins de două ori de Centrul Național al Cinematografiei, primind cele mai mici note.

Iată și lista completă a câştigătorilor premiilor Festivalului Internaţional de Film de la Berlin 2018:

Ursul de Aur pentru cel mai bun film – „Nu mă atinge-mă”, de Adina Pintilie

Ursul de Argint – Marele Premiu al juriului – „Twarz”, de Malgorzata Szumowska

Ursul de Argint pentru cel mai bun regizor – Wes Anderson, pentru „The Isle of Dogs”

Ursul de Argint pentru cea mai bună actriţă – Ana Brun, pentru „Las herederas”

Ursul de Argint pentru cel mai bun actor – Anthony Bajon, pentru „La prière”

Ursul de Argint pentru cel mai bun scenariu – Manuel Alcalá şi Alonso Ruizpalacios pentru „Museo”

Premiul „Alfred Bauer” pentru noi perspective în arta cinematografică – „Las herederas”,de Marcelo Martinessi

Premiul pentru cel mai bun documentar – „Waldheims Walzer (The Waldheim Waltz)”, de Ruth Beckermann

Menţiune specială pentru documentar: „Ex Pajé (Ex Shaman)”, de Luiz Bolognesi

Ursul de Aur pentru cel mai bun scurtmetraj – The Men Behind the Wall, de Ines Moldavsky,

Ursul de Argint pentru cel mai bun scurtmetraj – „Imfura”, de Samuel Ishimwe

Premiul juriului secţiunii de scurtmetraje (Audi Short Film Award) – „Solar Walk”, Réka Bucsi

Premiul pentru cel mai bun film de debut – „Nu mă atinge-mă „, de Adina Pintilie

Ursul de Argint pentru realizări artistice şi tehnice deosebite – Elena Okopnaya, pentru costumele şi regia artistică a filmului „Dovlatov”, de Alexey German Jr.

Scurtmetrajul nominalizat pentru premiile Academiei de Film Europene 2018 – „Burkina Brandenburg Komplex”, de Ulu Braun

Ursul de Aur pentru întreaga carieră – Willem Dafoe

Premiul Berlinale Camera – regizorul şi actorul ceh Jiří Menzel, Beki Probst, preşedintele European Film Market, şi Katriel Schory, directorul executiv al Israel Film Fund.

Premiul juriului ecumenic pentru cel mai bun film din competiţie – „In den Gängen”, de Thomas Stuber; menţiune specială – „Utøya 22. juli (U – July 22)”, de Erik Poppe

Premiul juriului ecumenic pentru cel mai bun film din secţiunea Panorama – „Styx”, de Wolfgang Fischer

Premiul juriului ecumenic pentru cel mai bun film din secţiunea Forum – „Teatro de guerra (Theatre of War)”, de Lola Arias

Premiul FIPRESCI pentru cel mai bun film din competiţie – „Las herederas (The Heiresses)”, de Marcelo Martinessi

Premiul FIPRESCI pentru cel mai bun film din Panorama – „River’s Edge”, de Isao Yukisada

Premiul FIPRESCI pentru cel mai bun film din Forum – „An Elephant Sitting Still”, de Hu Bo

Premiul C.I.C.A.E. pentru cel mai bun film din Panorama – „Tinta Bruta (Hard Paint)”, Marcio Reolon şi Filipe Matzembacher

Premiul C.I.C.A.E. pentru cel mai bun film din Forum – „Teatro de guerra (Theatre of War)”, de Lola Arias

Premiul Gilde deutscher Filmkunsttheater (Guild of German Art House Cinemas), acordat unui film din competiţie – „In den Gängen (In the Aisles)”, de Thomas Stuber

Premiul Label Europa Cinemas – „Styx”, de Wolfgang Fischer

Premiul Teddy pentru cel mai bun film – „Tinta Bruta (Hard Paint)”, de Marcio Reolon şi Filipe Matzembacher

Premiul Teddy pentru cel mai bun documentar – „Bixa Travesty (Tranny Fag)”, de Claudia Priscilla şi Kiko Goifman

Premiul Teddy pentru cel mai bun scurtmetraj – „Three Centimetres”, de Lara Zeidan

Premiul juriului Teddy (secţiune care militează pentru drepturile minorităţilor sexuale) – „Obscuro Barroco”, de Evangelia Kranioti

Premiul l’Oreal Paris Teddy pentru debut – „Retablo”, de Álvaro Delgado-Aparicio

Premiul Caligari – „La casa lobo (The Wolf House)”, de Cristóbal León şi Joaquín Cociña

Premiul pentru pace – „The Silence of Others”, de Almudena Carracedo şi Robert Bahar

Premiul Amnesty International – „Zentralflughafen THF (Central Airport THF)”, de Karim Aïnouz

Premiul Heiner Carow – „B-Movie: Styx”, de Wolfgang Fischer

Premiul publicului pentru un film de ficţiune din secţiunea Panorama – „Profile”, de Timur Bekmambetov

Premiul publicului pentru un documentar din secţiunea Panorama – „The Silence of Others”, de Almudena Carracedo şi Robert Bahar

Premiul cititorilor Berliner Morgenpost – „Dovlatov”, de Alexey German Jr

Premiul cititorilor Tagesspiegel – „L’empire de la perfection (In the Realm of Perfection)”, de Julien Faraut

Premiul Teddy al publicului – „Las herederas (The Heiresses)”, de Marcelo Martinessi

Premiul VFF Talent Highlight Pitch, acordate la Berlinale Talent Campus: producătorul Jing Wang (China), pentru „Tropical Memories”, de Shipei Wen

Arte International Prize – „The War Has Ended”, de Hagar Ben Asher

Premiul Eurimages pentru coproducţie – Madants (Polonia), Match Factory Productions (Germania) şi Transfax Film Productions (Israel), pentru „The War Has Ended”, de Hagar Ben Asher

