Filmul „Cântecul de leagăn al tatălui” are premiera românească la Festivalul Internațional de Film Documentar și Drepturile Omului One World România

Filmul „Cântecul de leagăn al Tatălui” / „Dad’s Lullaby” în regia lui Lesia Diak, prima co-producție a Ucrainei cu România în materie de film, are premiera națională la Festivalul de Film Documentar si Drepturile Omului One World România.

Realitatea de zi cu zi

Daunele nevăzute provocate de război asupra relațiilor personale îl îndepărtează pe veteranul de război Serhiy de familia sa. Bântuit de pierderile suferite în război, el luptă să se reconecteze cu soția sa, Nadiia, și cei trei fii ai lor, Sasha (11), Artem (8) și Nikita (3).

Filmul ia o întorsătură neașteptată atunci când Serhiy întoarce camera înspre regizoarea filmului. Inversarea de roluri creează un spațiu sigur pentru un dialog vulnerabil despre dragoste și relații umane, pe măsură ce cineasta împărtășește din propria experiență a unei despărțiri de un alt veteran de război. Încrederea și empatia, construite între protagonist și regizoare, nu descriu numai efectele emoționale durabile ale războiului, ci și evidențiază potențialul vindecător al povestirii și al cinema-ului.

Problemele propuse în film sunt cât se poate de reale, războiul din Ucraina fiind o tragedie uriașă în continuă dezvoltare. Viețile a milioane de oameni sunt devastate în urma actelor de cruzime, fiecare zi fiind o provocare. Este deosebit de important să nu uităm ceea ce se întâmplă în Ucraina și să realizăm că orice formă de ajutor contează.

Importanța portretizării adevărului

„Cântecul de leagăn al tatălui” este o poveste care trebuie spusă acum, care trebuie adusă în fața celui mai larg public posibil cât mai curând posibil, deoarece vorbește despre consecințele războiului. Nu este o poveste despre război în sine, ci despre dezbinarea și daunele pe care războiul le provoacă în viețile oamenilor. Este o poveste care ne invită să ne oprim pentru un moment și să reflectăm asupra acestor vremuri tensionate și nesigure în care trăim”, spune producătoarea Monica Lăzurean-Gorgan.

„Cântecul de leagăn al tatălui” este un lungmetraj documentar regizat de Lesia Diak și produs în România de Monica Lăzurean-Gorgan și Elena Martin, prin casa de producție Filmways. Este montat de Andrei Gorgan, iar sunetul este făcut de Sebastian Zsemlye. Filmul este finanțat de Centrul Național al Cinematografiei, de IDFA Berta Fund și de Solidarity Fund Ukraine.

Despre echipa filmului

Lesia Diak este o regizoare și producătoare de film ucraineană. Selectate de festivaluri internaționale de film, scurtmetrajele ei explorează legături umane autentice, traume și vindecare, conflicte interioare. A fondat compania de producție cinematografică DramaFree, concentrată pe filme de autor și a produs documentarul său de lungmetraj de debut, „Cântecul de leagăn al tatălui” (o coproducție ucraineano-româno-croată). Având o pregătire profesională în Comunicare, în 2022 a absolvit DocNomads, un program internațional de masterat în regie de film documentar. Locuiește și lucrează între Lisabona și Kiev.

FILMWAYS este o companie de producție și distribuție cu sediul în București, fondată de două producătoare: Monica Lăzurean-Gorgan și Elena Martin. Misiunea Filmways este de a produce proiecte de film care echilibrează o viziune artistică particulară și puternică.

Monica Lăzurean-Gorgan este producătoare de film cu o experiență bogată, membră a AMPAS/Oscar. Monica este producătoarea filmului TATA, regia Lina Vdovîi și Radu Ciorniciuc, selectat la Toronto IFF 2024, BETWEEN REVOLUTIONS (2023) de Vlad Petri, câștigător al premiului FIPRESCI la Berlinale 2023, a documentarului ACASĂ, (2020) de Radu Ciorniciuc, câștigător al Sundance Cinematography Award și al altor 40 de premii internaționale, producătoare delegată pentru TOUCH ME NOT (2018) de Adina Pintilie și coproducătoare pentru CHUCK NORRIS VS COMMUNISM (2015) de Ilinca Călugăreanu. Monica este regizoarea unor lungmetraje documentare precum A MERE BREATH (2016), câștigătoarea premiului Best Doc în Sarajevo IFF, Best Doc în CEE Vienna IFF și co-regizoare a filmului WOOD, care a avut premiera în HotDocs și CPH:Dox 2020.

Elena Martin este producătoare de film, licențiată în scenaristică și cu un master în producție de film la UNATC, București. Este alumni a CineLink Producers Lab, East-West Talent Lab și Ex Oriente Film și Series. A făcut parte din proiecte precum Acasă, My Home (regizor Radu Ciorniciuc), care a avut premiera la Festivalul de Film Sundance; Timebox (regizor Nora Agapi), achiziționat de HBO, și Între Revoluții, care a avut premiera în Berlinale Forum 2023. Dezvoltă și produce filme de lungmetraj, seriale, precum și scurtmetraje, atât de documentar și cât ficțiune, alături de regizori consacrați și emergenți.

