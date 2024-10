Filme și seriale de neratat în luna octombrie 2024 pe SkyShowtime

Oferind mii de ore de divertisment de calitate pentru întreaga familie, SkyShowtime găzduiește o selecție largă a celor mai așteptate seriale și filme din lume. Iată ce poți viziona în luna octombrie 2024.

Funny Woman – sezonul 2

În primul sezon, Barbara din Blackpool și-a îndeplinit visul și a devenit vedeta de comedie TV Sophie Straw, favorita întregii națiuni. În sezonul doi, Sophie află că „a avea un cuvânt de spus” nu înseamnă neapărat că va fi ascultată, dar și că faima este un prieten capricios. Sătulă să fie doar o inspirație caraghioasă pentru show-uri de comedie demodate, Sophie își încearcă norocul în cinematografia de artă, în speranța că totul va fi mai progresist, dar constată că nu este cazul! Fără să se descurajeze, Sophie decide să-și creeze propriul spectacol de comedie în care să poată spune povești autentice, în cel mai dezordonat și amuzant stil. În sfârșit, are propria sa voce și nimeni nu o poate opri să o folosească! Învață ce înseamnă puterea cuvântului. Dintre membrii distribuției care revin din primul sezon se numără Gemma Arterton, Arsher Ali, David Threlfall, Rosie Cavaliero, Alexa Davies, Matthew Beard, Leo Bill, Clare-Hope Ashitey și Alistair Petrie. Sezonul 2 cuprinde și nume noi, inclusiv Steve Zissis, Marcus Rutherford, Tim Key, Gemma Whelan și Roisin Conaty.

Toate episoadele vor fi disponibile din 11 octombrie

Hysteria! – sezonul 1

Când îndrăgitul fotbalist din echipa unei facultăți dispare în timpul „Panicii Satanice” de la sfârșitul anilor ’80, membrii trupei rock de liceeni proscriși, fără succes, își dau seama că pot valorifica interesul brusc al orașului pentru ocultism, construindu-și o reputație de trupă de rock satanic. Însă lucrurile iau o întorsătură bizară, iar o serie de crime, răpiri și așa-zise „activități supranaturale” declanșează o vânătoare de vrăjitoare care îi vizează chiar și pe membrii trupei. În Hysteria! joacă Julie Bowen, Anna Camp, Emjay Anthony, Chiara Aurelia, Kezii Curtis, Nikki Hahn și Bruce Campbell.

Toate episoadele vor fi disponibile din 28 octombrie

SpongeBob Pantaloni Pătraţi – sezonul 14 A

Pentru SpongeBob, cel mai îndrăgit burete de mare din lume, Patrick, cel mai bun prieten al său, și ceilalți locatari din adâncurile oceanului tropical, Bikini Bottom, viața este o serie de aventuri marine și, adesea fără sens. Fie că e în căutarea spatulei perfecte pentru a-și perfecționa burgerul sau doar se relaxează împreună cu prietenii săi, SpongeBob, cu bunele sale intenții și atitudinea sa exagerat de entuziastă ajunge mereu în impas.

Toate episoadele vor fi disponibile din 31 octombrie

Eileen

Având la bază romanul cu același nume al puternicei scriitoare Ottessa Moshfegh, Eileen spune povestea unei tinere ciudate, a cărei viață tristă pare să ducă spre o suferință fără sfârșit. Trăind în Boston, în dificilii ani ’60, viața lui Eileen (Thomasin McKenzie) pendulează între casa murdară și încărcată de amintiri a tatălui ei și închisoarea în care lucrează alături de colegii care au ostracizat-o. Dar o tânără șarmantă (Anne Hathaway), care se alătură personalului închisorii, cucerește inima lui Eileen. Tocmai când prinde contur posibilitatea unei prietenii salvatoare (sau poate mai mult), care creează o licărire unică în întunericul vieții lui Eileen, noua ei confidentă o implică într-o crimă șocantă, care schimbă totul.

Disponibil pentru vizionare din 1 octombrie

Klitschko: More Than a Fight (Klitschko: dincolo de ring)

Klitschko: More Than a Fight (Klitschko: dincolo de ring), regizat de apreciatul cineast Kevin Macdonald, îi oferă publicului acces fără precedent la viața fostului campion mondial de box la categoria grea Vitali Klitschko și a fratelui său Wladimir, care împreună au dominat acest sport timp de mai bine de un deceniu. În prezent cel mai longeviv primar al Kievului, lungmetrajul documentar prezintă călătoria lui Vitali din ring până la cariera sa politică, conducând în cele din urmă apărarea capitalei în momentul atacului de către forțele ruse, în februarie 2022.

Disponibil pentru vizionare din 6 octombrie

Lisa Frankenstein

O poveste de dragoste și groază a renumitului scriitor Diablo Cody (Jennifer’s Body), despre o adolescentă neînțeleasă și iubirea ei din liceu, care nu este altceva decât un cadavru frumos. După ce o serie de circumstanțe îngrozitoare îl readuc la viață, cei doi pornesc într-o călătorie sângeroasă pentru a găsi dragostea, fericirea… și câteva părți lipsă ale corpului. În filmul Lisa Frankenstein joacă Kathryn Newton (Ant-Man and the Wasp: Quantumania), Cole Sprouse (Riverdale), Carla Gugino (The Haunting of Hille House), Liza Soberano (Make It with You), Joe Chrest (Stranger Things) și Henry Eikenberry (Euphoria).

Disponibil pentru vizionare din 26 octombrie

Kung Fu Panda 4

Pentru prima dată în aproape un deceniu, Po, cel mai imprevizibil maestru de kung fu din lume, s-a întors cu un nou capitol hilar, în timp ce franciza animată adorată de fani revine pentru o a patra parte. După trei aventuri în care sfidează moartea învingând răufăcători de talie mondială cu curajul său inegalabil și abilitățile sale nebănuite în artele marțiale, Po, Războinicul Dragon, este chemat de destin să devină noul Lider Spiritual al Văii Păcii și să antreneze un nou Războinic Dragon. Cu toate acestea, când o vrăjitoare puternică își pune ochii pe Toiagul Înțelepciunii, își dă seama brusc că va avea nevoie de ajutor. Făcând echipă cu o vulpe corsac iute la minte, Po descoperă curând că eroii pot fi găsiți în cele mai neașteptate locuri.

Disponibil pentru vizionare din 27 octombrie

Frasier – sezonul 2

Noul sezon din Frasier continuă să-l urmărească pe Frasier Crane (Kelsey Grammer) în următorul capitol al vieții sale, după ce se întoarce la Boston pentru a face față noilor provocări, pentru a crea noi relații și – cu speranță – pentru a-și îndeplini în sfârșit un vis vechi sau două. În plus față de Grammer, serialul îl are în rolul principal pe Jack Cutmore-Scott ca Freddy, fiul lui Frasier; Nicholas Lyndhurst ca Alan, vechiul amic de facultate al lui Frasier devenit profesor universitar; Toks Olagundoye ca Olivia, colega lui Alan și șefa departamentului de psihologie al universității; Jess Salgueiro ca Eve, colega de cameră a lui Freddy; și Anders Keith ca David, nepotul lui Frasier. Peri Gilpin va relua, de asemenea, rolul iconic al lui „Roz Doyle” ca invitat recurent, legendarul James Burrows revenind pentru a regiza două episoade ale noului sezon. Primul sezon din Frasier este disponibil în prezent pentru vizonare în exclusivitate pe SkyShowtime.

Episoade noi disponibile săptămânal, iar finalul sezonului va fi difuzat pe 18 noiembrie

Tulsa King – sezonul 2

Tulsa King este povestea capului mafiei din New York, Dwight, generalul Manfredi (Sylvester Stallone), imediat după eliberarea sa din închisoare, după 25 de ani. Exilat fără menajamente de șeful său, își înființează o afacere în Tulsa, Oklahoma. Când își dă seama că familia sa mafiotă nu prea îl privește cu ochi buni, Dwight face, treptat, echipă cu niște personaje dubioase, care îl ajută să-și stabilească un nou imperiu criminal, într-un loc cu totul neobișnuit pentru el. În sezonul doi revin și vedete din primul, precum Annabella Sciorra și Tatiana Zappardino, alături de o distribuție incredibilă care îi include pe Andrea Savage, Martin Starr, Max Casella, Domenick Lombardozzi, Vincent Piazza și Jay Will, cât și pe Garrett Hedlund și Dana Delany.

Episoade noi disponibile săptămânal, iar finalul sezonului va fi difuzat pe 20 noiembrie

Reality TV

Below Deck Mediterranean sezon 7-8

Below Deck Mediterranean îi prezintă pe membrii unui echipaj aflat la bordul unui iaht privat, de lux, în timp ce oferă servicii de primă clasă oaspeților bogați în timpul sezonului de charter. În fiecare episod, echipa întâlnește un nou grup de clienți înstăriți, care au solicitări dificile și așteptări înalte. Tinerii membri ai echipajului trebuie să învețe să lucreze împreună, în timp ce se confruntă cu dramele inevitabile care apar odată cu munca și traiul la comun, în spații extrem de strâmte. Deși solicitant, jobul îi oferă echipajului șansa de a vedea priveliști spectaculoase și a experimenta preparate culinare din bucătăria mediteraneană.

Toate episoadele vor fi disponibile din 20 octombrie. Disponibil de asemenea din 20 octombrie: Below Deck (S11)

Below Deck Sailing Yacht – sezon 1-4

Franciza de succes Below Deck trasează un nou curs cu cea mai recentă versiune a sa, Below Deck Sailing Yacht. Noul serial prezintă echipajul tânăr și atrăgător de la bordul unui iaht de lux, care se îngrijește de nevoile unor clienți bogați, în timp ce navighează în apele încântătoare din jurul insulei grecești Corfu. Aflate mereu la cheremul vânturilor, iahturile cu vele prezintă o serie de provocări unice, deosebite de omoloagele lor, iahturile cu motor. De la manevrarea velelor în condiții de vânt puternic, până la traiul în spații de locuit foarte strâmte, membrii echipajului au o grămadă de treabă, pe lângă faptul că se străduiesc să îndeplinească cerințele oaspeților lor.

Toate episoadele vor fi disponibile din 20 octombrie

Top Chef – sezon 9-11

Top Chef este un serial de concursuri reality de succes, dedicat artelor culinare, care oferă o privire fascinantă de ansamblu spre mediul competitiv, mereu sub presiune, al bucătăriei de talie mondială și al restaurantelor aflate la cel mai înalt nivel. Serialul de o oră prezintă bucătari amatori care își pun abilitățile culinare la încercare pentru șansa de a câștiga prestigiosul titlu de Top Chef. Chefii concurenți vor trăi la maximum această experiență, conform stilului de viață extrem de intens care vine odată cu meseria de master chef, iar în fiecare săptămână jurații îl vor desemna pe cel care trebuie să părăsească bucătăria. În cele din urmă, un singur chef va trece prin spectaculosul episod final, pentru a obține titlul de Top Chef.

Toate episoadele vor fi disponibile din 27 octombrie

Vanderpump Rules – sezon 9-11

Cunoscută drept una dintre Nevestele din Beverly Hills, Lisa Vanderpump este o restauratoare de succes, dotată cu o istețime britanică, o afinitate pentru cine sofisticate și o dragoste aproape melodramatică pentru diamante mari și strălucitoare. Acum, în reality-show-ul Vanderpump Rules, ea deschide ușile bucătăriei SUR, restaurantul și lounge-ul său exclusivist de la Hollywood. Declarând că este cel mai sexy local pe care l-a deținut vreodată și „locul în care îți duci amanta”, Lisa conduce restaurantul – dar și personalul său plin de viață și pus pe șotii – cu o mână forte.

Toate episoadele vor fi disponibile din 27 octombrie

Hituri de Halloween

Chucky – sezonul 1

Faimosul Chucky își croiește drum spre televiziune într-un nou serial de groază, scris și produs executiv de creatorul Don Mancini, care a semnat emblematica franciză de film. După ce adolescentul singuratic Jake Webber (Zackary Arthur) descoperă o păpușă vintage „Good Guy” la un târg de stradă dintr-o suburbie, un oraș american liniștit se transformă rapid în haos, iar o crimă înfiorătoare duce la dezvăluireae celor mai profunde și întunecate secrete ale tuturor. În timp ce Chucky face ravagii, cunoscuți din trecutul său revin și amenință să-i dezvăluie originile întunecate de copil aparent obișnuit, care devine cumva legendara păpușă criminală.

Disponibil pentru vizionare din 1 octombrie. De asemenea disponibil: Cult of Chucky, Seed of Chucky

Scary Movie

O comedie zgomotoasă, care zdruncină cultura contemporană a adolescenților, parodiind orice film de groază, comedie sexuală cu liceeni, film de acțiune – și chiar alte parodii. Totul începe cu uciderea unei frumoase eleve de liceu, apoi colegii ei, un grup de adolescenți rătăciți descoperă că printre ei se află un criminal. Eroina, Cindy Campbell, și gașca ei de prieteni naivi trebuie să se protejeze de pericol și de Gail Hailstorm, o reporteră enervantă care pur și simplu nu-i lasă în pace! Sună cunoscut? Cu siguranță că da, însă pe parcursul desfășurării poveștii, o serie de surprize înfiorătoare și totodată hazlii dau peste cap evoluțiile anticipate ale intrigii și le transformă în ceva amuzant și complicat. Sfidând însăși noțiunea de bun gust, Scary Movie parodiază cultura pop, lansând un atac fără restricții asupra celor mai populare imagini și a celor mai cunoscute momente din filmele și show-urile anilor ’90, care prezintă o mulțime de clișee din producțiile pentru adolescenți, indiferent de gen.

Disponibil pentru vizionare din 1 octombrie. Disponibile de asemenea din 1 octombrie: Scary Movie 2, Scary Movie 3

Mumia

Drept pedeapsă pentru uciderea faraonului Seti și pentru că s-a culcat cu amanta acestuia, preotul egiptean Imhotep (Arnold Vosloo) este blestemat și mumificat de viu. Dar când vânătorii de comori Rick OConnell, interpretat de Brendan Fraser, câștigătorul premiului Oscar, Evelyn Carnahan interpretată de Rachel Weisz, câștigătoarea premiului Oscar și Jonathan Carnahan, interpretat de John Hannah, dau din greșeală de mormântul său, în 1923, mumia revine la viață! De la Indiana Jones n-a mai fost o aventură cu exploratori de morminte atât de terifiantă, palpitantă și distractivă! Vino alături de aventurierul Rick OConnell și egiptologul Evelyn Carnahan în timp ce descoperă orașul pierdut Hamunaptra și luptă pentru a salva lumea de un demon îngrozitor!

Disponibil pentru vizionare din 1 octombrie. Disponibile de asemenea din 1 octombrie: Mumia revine, Mumia: Mormântul Împăratului Dragon, Mumia (2017)

Happy Death Day

Tree Gelbman este o studentă fericită, egocentrică, care se trezește de ziua ei în patul unui student pe nume Carter. Pe parcursul dimineții, Tree are senzația ciudată că a mai trăit și înainte evenimentele din această zi. După ce un ucigaș mascat îi curmă brusc viața, într-un atac brutal, Tree se trezește din nou, ca prin minune, în camera de cămin a lui Carter, nevătămată. Acum, tânăra speriată trebuie să retrăiască aceeași zi din nou și din nou, până când își dă seama cine a ucis-o.

Disponibil pentru vizionare acum. De asemenea disponibil: Happy Death Day 2U

Scream

Neve Campbell conduce o distribuție de excepție în acest iconic thriller de groază care a lansat franciza Scream și a dat un nou suflu genului horror. După ce în orășelul lor au loc câteva decese misterioase, un grup de prieteni nonconformiști, conduși de Sidney Prescott (Campbell) devine ținta unui ucigaș mascat. Pe măsură ce numărul de cadavre crește, Sidney și prietenii ei apelează la „regulile” filmelor de groază pentru a face față terorii cu care se confruntă în viața reală. În film joacă și Courteney Cox, David Arquette, Skeet Ulrich, Matthew Lillard, Rose McGowan și Drew Barrymore. Ține-te bine pentru o cursă sângeroasă fără egal!

Disponibil pentru vizionare acum. De asemenea disponibil: Scream 2, Scream 3

Familia Addams

Când un tip (Christopher Lloyd) care pretinde că este Fester, fratele dispărut al lui Gomez Addams (Raul Julia), ajunge acasă la familia Addams, toată lumea se bucură. Însă Morticia (Anjelica Huston) începe să suspecteze că bărbatul minte, deoarece nu își poate aminti anumite detalii din viața lui Fester. Cu ajutorul avocatului Tully Alford (Dan Hedaya), Fester reușește să scoată clanul Addams din propria sa casă. Gomez își dă seama că cei doi bărbați plănuiesc să pună mâna pe avere și că va trebui să-l provoace pe Fester cu ajutorul familiei sale excentrice și ciudate, inclusiv al lui Wednesday (Christina Ricci) și Pugsley Addams (Jimmy Workman).

Disponibil pentru vizionare acum. De asemenea disponibil: Valorile Familiei Addams

The Purge (Noaptea Judecății)

The Purge este un thriller speculativ care prezintă povestea unei familii pe parcursul unei singure nopți, în timp ce membrii acesteia sunt supuși unor încercări pentru a vedea cât de departe pot merge pentru a se apăra. Totul are loc într-o Americă devastată de crimă și plină de închisori supraaglomerate, cu un guvern care a aprobat o perioadă de 12 ore pe an, în care toate infracțiunile, inclusiv crima, devin legale. Nu se poate apela la poliție. Spitalele nu mai acordă ajutor. Este o noapte în care cetățenii își reglează conturile fără să se gândească la pedeapsă. În această noapte încărcată de crime, o familie se confruntă cu o dilemă: se va schimba în momentul în care un necunoscut le va bate la ușă? Când un intrus pătrunde în casa lui James Sandin (Ethan Hawke), el pornește un șir de evenimente care amenință să-i destrame familia. Acum, depinde de James, de soția lui, Mary (Lena Headey) și de copiii lor să treacă peste această noapte fără să se transforme, la rândul lor în monștrii de care se ascund.

Disponibil pentru vizionare acum. De asemenea disponibil: The Purge: Anarchy, The Purge: Election Year

The Ring

Pare exact ca orice altă legendă urbană – o casetă video plină de imagini de coșmar și un apel telefonic care prevestește moartea telespectatorului în exact șapte zile. Ziarista Rachel Keller (Naomi Watts) este sceptică în privința poveștii, până când patru adolescenți mor în mod misterios la exact o săptămână după ce au vizionat o astfel de casetă. Lăsându-se condusă de curiozitate, Rachel demarează o investigație, dă de urma înregistrării și o vizionează. Acum are doar șapte zile la dispoziție pentru a dezvălui misterul.

Disponibil pentru vizionare acum. De asemenea disponibil: Rings

