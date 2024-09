Actori care au avut nevoie de operații după ce au realizat un film

Realizarea de filme poate fi dificilă și solicitantă. Deși pare că actorii au o slujbă ușoară, petrecând timp cu prieteni celebri și filmând în locații frumoase, realitatea este adesea diferită. Filmările pot implica ore lungi de muncă, perioade departe de casă și chiar pericole reale. Deși cascadorii se ocupă de cele mai riscante scene, actorii se pot răni și ei pe platou, uneori chiar accidentându-și colegii de filmare. Unele dintre aceste răni au fost atât de grave încât au necesitat vizite la spital și intervenții chirurgicale.

Daniel Craig

Daniel Craig a avut sentimente mixte în legătură cu rolul de James Bond, deși în cele din urmă a apreciat oportunitatea. Frustrarea sa a fost parțial cauzată de timpul semnificativ necesar pentru filme și campaniile de presă, ceea ce i-a limitat posibilitatea de a accepta alte roluri. Un alt factor important a fost impactul fizic pe care l-a avut acest rol asupra corpului său.

Craig a suferit multiple răni în timp ce juca rolul lui 007, inclusiv o entorsă la genunchi în timpul filmărilor pentru „Spectre” din 2015, care a necesitat o intervenție chirurgicală. În ciuda accidentării, Craig a așteptat până la o pauză programată în producție pentru a face operația, evitând astfel întârzieri suplimentare.

Blake Lively

Blake Lively a făcut alegeri impresionante și neconvenționale în cariera sa cinematografică, optând adesea pentru filme indie și concentrate pe personaje, în locul comediilor romantice tipice. În 2020, ea a jucat în thrillerul de acțiune „The Rhythm Section,” interpretând o femeie care caută răzbunare după ce familia sa este ucisă într-un accident de avion cauzat de teroriști.

Deși filmul a primit recenzii în mare parte negative, interpretarea lui Lively a fost foarte apreciată. Cu toate acestea, rolul a venit cu provocări, inclusiv o accidentare gravă la mână în timpul unei scene de luptă cu Jude Law, care a necesitat două intervenții chirurgicale și a cauzat o amânare a producției de șase luni.

Sylvester Stallone

Sylvester Stallone, în ciuda unei cariere lungi pline de filme de acțiune, a avut cea mai gravă operație în timp ce filma „Rocky II” la vârsta de 30 de ani. În timpul uneia dintre scenele de box, Stallone, care și-a făcut toate cascadoriile singur, și-a rupt grav mușchiul pectoral, necesitând o operație care i-a lăsat 160 de copci sub brațul drept.

Accidentarea a fost atât de dureroasă încât a avut dificultăți în a lovi cu pumnul, ceea ce a dus la filmarea multor scene de luptă în prim-plan. Scenariul a fost modificat pentru a explica schimbarea lui Rocky la stilul său natural de stângaci ca o modalitate de a proteja o retină detașată, dar în realitate, a fost din cauza accidentării lui Stallone.

Michelle Yeoh

Michelle Yeoh se bucură de succes după rolul din „Everything Everywhere All at Once” și alte proiecte recente precum „Star Trek: Discovery” și „Shang-Chi.” De asemenea, se va alătura francizei „Avatar.” Unul dintre cele mai iconice roluri ale sale este cel al lui Yu Shu Lien în „Crouching Tiger, Hidden Dragon.” Acest rol a fost deosebit de dificil pentru Yeoh, deoarece și-a rupt ligamentul încrucișat anterior în timpul filmărilor și a necesitat o intervenție chirurgicală. În ciuda accidentării, a continuat să filmeze cu o orteză ascunsă și s-a recuperat la timp pentru scena finală de luptă.

Russell Crowe

În 2004, în timpul antrenamentelor pentru filmul „Flora Plum,” Russell Crowe și-a rupt un țesut la umărul stâng, necesitând o operație. Accidentarea l-a obligat să părăsească proiectul, iar în ciuda eforturilor lui Jodie Foster de a recăuta și relua producția, filmul a fost amânat pe termen nedefinit. Din păcate, problemele cu umărul nu s-au oprit aici; în timpul filmărilor pentru „Cinderella Man,” Crowe și-a accidentat din nou umărul, necesitând o altă operație.

Paul Walker

În noiembrie 2013, Paul Walker a murit tragic într-un accident de mașină la vârsta de 40 de ani. Până atunci, își construise deja o carieră de succes, fiind cunoscut în special ca unul dintre starurile principale ale francizei „Fast and Furious,” dar și pentru roluri în filme precum „Pleasantville,” „She’s All That,” și „Flags of Our Fathers.”

La începutul acelui an, Walker a învățat parkour pentru rolul său din „Brick Mansions,” unul dintre cele trei filme lansate postum. În timpul filmărilor pentru „Brick Mansions,” încă se recupera după o intervenție chirurgicală la genunchi pentru o ruptură de ligament suferită în timpul filmărilor la „Fast & Furious 6,” a doua sa apariție înainte de accidentul său tragic.

Charlize Theron

Charlize Theron, cunoscută pentru rolurile sale de acțiune, a suferit multiple accidentări în timp ce făcea cascadorii. În „Aeon Flux,” a evitat paralizia după un backflip nereușit. În „The Old Guard,” și-a rupt un ligament și a necesitat trei operații. Continuarea, „The Old Guard 2,” i-a provocat o accidentare la umăr din cauza unui accident de antrenament.

Harrison Ford

Harrison Ford este renumit pentru rolurile sale ca Han Solo, Indiana Jones, Jack Ryan și Rick Deckard, și a efectuat multe dintre cascadoriile sale. Totuși, cariera sa nu a fost lipsită de provocări fizice. În timp ce filma „Raiders of the Lost Ark,” și-a rupt un ligament încrucișat când un avion l-a lovit. A suferit o altă accidentare la genunchi în „The Fugitive,” necesitănd o intervenție chirurgicală.

Recent, pe platoul de filmare al „Star Wars: The Force Awakens,” a fost grav rănit când o ușă defectă a Millennium Falcon l-a zdrobit la picior, necesitând o operație. În ciuda acestor accidentări, Ford s-a întors să joace Indiana Jones în „Indiana Jones and the Dial of Destiny,” demonstrând dedicarea sa față de rolurile și cariera sa, chiar și în apropierea vârstei de 80 de ani.

Dylan O’Brien

Al treilea film din seria „Maze Runner,” „Maze Runner: The Death Cure,” este probabil ultimul, în ciuda faptului că există și alte cărți în franciză, ceea ce ar putea dezamăgi fanii. Dylan O’Brien, care a jucat în serie, a suferit răni semnificative în timpul filmării „The Death Cure.” Într-un stunt cu un vehicul motorizat, un ham de siguranță a cedat, provocându-i căderea și fiind lovit în față și cap de o motocicletă alunecătoare.

Accidentul a necesitat o operație de reconstrucție facială și a dus la traumatisme craniene. În ciuda gravității accidentului, O’Brien s-a recuperat remarcabil și continuă să joace, inclusiv în videoclipul muzical „All Too Well” al lui Taylor Swift din 2021. Totuși, va avea plăci în cap pentru tot restul vieții.

Jackie Chan

Cariera lui Jackie Chan, marcată de filme intense cu arte marțiale și cascadorii dificile, a dus la multe accidente și intervenții chirurgicale. Una dintre cele mai grave leziuni a avut loc în timp ce filma „Armour of God.” Chan a necesitat o operație pe creier pentru a îndepărta o bucată din craniul său fracturat, după ce a căzut în timpul unei cascadorii aparent simple.

El a alunecat de pe o ramură de copac, aterizând cu capul în jos pe niște stânci. În ciuda gravității accidentului și a potențialului său fatal, cariera lui Chan a continuat să prospere. De fapt, el a inclus accidentul în blooper reel-ul filmului pentru a adăuga un plus de umor.

