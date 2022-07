Filme de neratat în luna iulie 2022 în cinematografe

Iată ce filme poți vedea în luna iulie 2022 în cinematografe.

Thor: Love & Thunder

Al patrulea film care îl are ca protagonist pe Thor în interpretarea lui Chris Hemsworth este regizat de Taika Waititi și ne aduce ocazia de a o revedea pe marile ecrane pe Natalie Portman în rolul lui Jane Foster, dar și pe Christian Bale în rolul maleficului Gorr the God-Butcher. La ce să se aștepte fanii? Scene de acțiune, momente amuzante, prezența personajelor din Guardians of the Galaxy, dar și un mesaj mai serios despre dragoste și importanța pe care cei dragi o au în viața noastră.

Premiera: 8 iulie

Minions: The Rise of Gru

Un inedit film de animație își face loc printre recomandările noastre. Este povestea neștiută a unui băiețel de 12 ani care visează să devină cel mai mare superticălos al lumii. Vocile le aparțin lui Alan Arkin, Steve Carell, Lucy Lawless, Jean-Claude Van Damme și Michelle Yeoh.

Premiera: 1 iulie

Illusions perdues

Distins recent cu șapte premii César, printre care și Cel mai bun film, Iluzii pierdute/ Illusions perdues, noua producție semnată de regizorul francez Xavier Giannoli, adaptează flamboaiant capodopera lui Balzac, găsind în ea neașteptate rapeluri la contemporaneitate. Ascensiunea și decăderea tânărului poet Lucien de Rubempré, interpretat magnetic de Benjamin Voisin (protagonistul din Vara lui ’85 al lui Francois Ozon), e redată în ritm de carusel, cu extraordinară atenție la detaliile de epocă și o distribuție fenomenală, în care figurează și regizorul Xavier Dolan.

Premiera: 8 iulie

DC League of Super-Pets

Nedespărțiti, Krypto Super-Câinele și Superman sunt doi buni prieteni care împărtășesc aceleași superputeri și luptă împotriva criminalității în Metropolis. Când Superman și restul Ligii Justiției sunt răpiți, Krypto trebuie să convingă un grup de animale fără stăpân, Ace câinele, PB porcul cu burtă, Merton țestoasa și Chip veverița – să-și stăpânească propriile puteri noi și să-l ajute să-i salveze pe supereroi. Printre actorii care dau voce personajelor se numără Keanu Reeves, Kevin Hart, Dwayne Johnson, Kate McKinnon, John Krasinski.

Premiera: 29 iulie

Uneori ninge cu zăpadă, alteori cu întuneric

Bogdan Dumitrache interpretează rolul unui regizor care pune în scenă o piesă de teatru despre drama pe care o trăiește după moartea fetiței lui în urma unei boli incurabile în filmul-mozaic Uneori ninge cu zăpadă, alteori cu întuneric, semnat de Gabriel Achim și lansat la Festivalul Black Nights de la Tallinn. Pe măsură ce înaintează, povestea compusă din cinci variante de lucru, în care singurele personaje constante sunt el, soția și fetița lor, scoate la suprafață episoade incerte, la limita dintre viață și ficțiune, accentuând dilemele. Frământările apar la fiecare secvență din viața camuflată fie în piesa de teatru, fie în filmul care pare să nu aibă început și sfârșit ori în detaliile cotidiene care uneori o fac când ambiguă, când comic-absurdă, când insuportabilă.

Premiera: 1 iulie

Almanah Cinema. Șase filme scurte

Șase dintre cele mai apreciate scurtmetraje recente ale cineastului Radu Jude vor fi lansate pe 1 iulie pe marile ecrane din România sub titlul „Almanah Cinema. Șase filme scurte”. Filmele reunite în proiect sunt „Caricaturana”, „Potemkiniștii”, „Amintiri de pe Frontul de Est”, „Cele două execuții ale Mareșalului”, „A pedepsi, a supraveghea” și „Plastic semiotic”. Aceste scurtmetraje au fost selectate la cele mai importante festivaluri internaționale – Veneția, Locarno, Berlin, respectiv Cannes – Quinzaine des Réalisateurs. Din distribuțiile acestor producții fac parte Alexandru Dabija, Cristina Drăghici, Șerban Pavlu și Ilinca Manolache.

Premiera: 1 iulie

Mihai Viteazul: Prințul intrat în legenda Europei

Filmul are la bază documente și declarații, în premieră, ale prof. pr. dr. Vasile Oltean, teologul care a descoperit un manuscris rar despre Mihai Viteazul și obiecte aparținând Domnitorului. Pelicula îi are în rolurile principale pe Denis Ștefan, Maia Morgenstern, Mihaela Mihai și Aurelian Man și se prezintă ca o amintire a Domnitorului, care călătorește în timp alături de soția sa, Doamna Stanca, și modul în care un tânăr s-a aventurat cu îndrăzneală și sinceritate în strategii uimitoare, cucerind încrederea conducătorilor țărilor europene ale epocii sale și al cărui destin a rămas pentru totdeauna în istorie.

Premiera: 8 iulie

