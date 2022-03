Vicepreședinta SUA, Kamala Harris, prima vizită oficială în țara noastră: „România a fost extraordinară prin generiozitate și curajul pe care l-a arătat în acest moment”

Vicepreședinta SUA a ajuns pentru prima dată în România. Kamala Harris a venit într-o vizită oficială la București pentru a discuta cu Klaus Iohannis despre războiul din Ucraina și sancțiunile împotriva Rusiei. Vizita oficialului american vine în contextul în care armata rusă continuă atacurile asupra Ucrainei.

Kamala Harris a pornit săptămâna aceasta într-o vizită oficială în Europa. Vicepreședinta Statelor Unite ale Americii a fost joi în Polonia, unde a purtat discuții cu președintele țării și au discutat despre întărirea relațiilor diplomatice în contextul crizei din Ucraina.

Vineri, Kamala Harris a fost așteptată la ora 14:00 la Palatul Cotroceni pentru o întâlnire cu președintele României, Klaus Iohannis. La întrevedere a participat și premierul țării, Nicolae Ciucă. Ceremonia primirii oficiale s-a desfășurat pe platoul de ceremonii de la Cotroceni, fiind urmată apoi de fotografia oficială. Pentru vizita de vineri, cei doi au avut programate convorbiri tete-a-tete şi convorbiri oficiale.

„Aș vrea să mă adresez direct poporului român și să mulțumesc poporului român din partea SUA. Sub conducerea președintelui Iohannis, România a fost extraordinară prin generiozitate și curajul pe care l-a arătat în acest moment. Am văzut cum ați primit refugiați și știm greutățile pe care le întâmpinați geografic. Ați arătat așa mult curaj. Am vorbit cu președintele Iohannis să întărim parteneriatul nostru. Angajamentul SUA față de articolul 5 este absolut ferm. Noi luăm foarte în serios acest lucru și suntem gata să acționăm și să înțelegem că un atac asupra unui stat NATO, este un atac asupra NATO. Vom apăra fiecare centrimetru din teritoriul NATO. Sunt în România să întăresc acest angajament și să mulțumesc poporului român. Pentru a demonstra angajamentul SUA am trimis recent batalionul Striker de 1.000 de militari, ceea ce duce la 2.000 de militari care sunt gata să apere flancul estic al NATO”, a declarat Kamala Harris, după cum relatează Libertatea.