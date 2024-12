Filme și seriale Disney+ pe care să le vezi în vacanța de iarnă

Dacă ai în plan, pentru vacanța de iarnă, câteva zile leneșe în care să te uiți la filme și seriale, avem pentru tine o listă de recomandări cu cele disponibile pe platforma de streaming Disney+, care îți vor satisface cu siguranță toate gusturile. Da, chiar dacă ai de gând să te uiți singură, cu familia sau cu prietenele, într-o sesiune-maraton.

În clasicul film Singur acasă (Home Alone), Kevin McCallister devine, la doar opt ani, bărbatul casei! Uitat din greșeală acasă, când familia sa se grăbea să plece în vacanța de Crăciun, el își ocupă timpul cu decorarea vilei de sărbători. Însă nu cu globuri și ghirlande. Doi hoți năstrușnici încearcă să pătrundă în casă, iar Kevin are pregătite pentru ei capcane care mai de care mai ingenioase. Întreaga serie de filme Singur Acasă este disponibilă pe Disney+.

Serialul Becoming Karl Lagerfeld scoate în evidență realizările profesionale ale celebrului designer, dar și stilul său de viață flamboaiant, ascensiunea în elita pariziană și accesul la protipendada internațională. În 1972, Karl Lagerfeld, în vârstă de 38 de ani, este un designer de prêt-à-porter fără prea mare notorietate. Când se întâlnește cu tânărul Jacques de Bascher (Théodore Pellerin) un dandy ambițios și seducător, totul se schimbă. Karl, interpretat magistral de Daniel Brühl, îndrăznește, în sfârșit, să aibă visuri mărețe. Astfel, între el și prietenul său, geniul haute couture Yves Saint Laurent (Arnaud Valois), susținut de formidabilul om de afaceri Pierre Bergé (Alex Lutz), începe o competiție acerbă. Grandoare, orgolii, petreceri extravagante și o pasiune nimicitoare. Descoperă cum a devenit Karl Lagerfeld o legendă.

Aproape o poveste de Crăciun (An Almost Christmas Story) este regizat de David Lowery și produs de Alfonso Cuarón, câștigător a cinci premii Oscar®, și prezintă aventura lui Lunel, un pui de bufniță curios, care ajunge într-un brad de Crăciun din Rockefeller Plaza. Încercând să scape din orașul aglomerat, Lunel se împrietenește cu o fetiță pierdută pe nume Luna. Împreună pornesc într-o aventură înduioșătoare, descoperind magia sărbătorilor și formând o legătură neașteptată, în timp ce-și caută drumul spre casă, la părinții lor.

În comedia marca Disney Cine este Moş Crăciun? (The Santa Clause), celebrul actor Tim Allen strălucește. În Ajunul Crăciunului, tatăl divorțat Scott Calvin și fiul său descoperă că Moș Crăciun a căzut pe acoperișul lor. Când Scott ia frâiele saniei magice, descoperă că el este acum noul Moș Crăciun și trebuie să convingă o lume întreagă de existența sa, inclusiv pe el însuși.

În Agatha – De la bun început (Agatha All Along), Agatha Harkness se trezește neputincioasă după ce un adolescent goth suspect o eliberează de sub o vrajă. Ea devine interesată atunci când acesta o roagă să ducă pe legendarul Drum al Vrăjitoarelor o serie de încercări cărora dacă le supraviețuiește, recompensează vrăjitoarele cu ceea ce au nevoie. Agatha și adolescentul adună, împreună, un cenaclu disperat și pornesc pe Drumul Vrăjitoarelor.

Serialul Shōgun de la FX, multiplu premiat la Emmy, reprezintă o adaptare originală a romanului lui James Clavell, acțiunea fiind plasată în Japonia anului 1600, în zorii unui război civil care a marcat întregul secol. Lordul Yoshii Toranaga se luptă pentru viața sa, în timp ce dușmanii săi din Consiliul Regenților se unesc împotriva sa, atunci când o misterioasă navă europeană este găsită abandonată într-un sat de pescari din apropiere.

Filmul Tânăra și marea (Young Woman and the Sea) este inspirat din uluitoarea poveste de viață a lui Trudy Ederle, prima femeie care a reușit să traverseze înot Canalul Mânecii. Producția o are în rolul principal pe Daisy Ridley în rolul desăvârşitei înotătoare născută din părinţi imigranţi în New York, în 1905. Prin sprijinul ferm al surorii sale mai mari şi al antrenorilor, ea a depăşit obstacolele și ostilitatea unei societăţi patriarhale, pentru a se alătura echipei olimpice de înot şi pentru a realiza o performanţă uluitoare – un traseu de 21 de mile din Franţa până în Anglia.

În Ursul Sezonul 3 (The Bear), serialul aclamat de critici de la FX, vei descoperi fascinanta evoluție a lui Carmy și a echipei sale în drumul spre excelență culinară. Căutarea perfecțiunii în acest periplu gastronomic îi va propulsa pe toți protagoniștii spre noi niveluri creative și va consolida legăturile dintre ei, legături ce reprezintă liantul principal al restaurantului.

Filmul Sărmane creaturi (Poor Things) prezintă povestea incredibilă și evoluția fantastică a Bellei Baxter, o tânără readusă la viață de un savant genial și neconvențional. Dornică să învețe și puternic atrasă de umanitatea care îi lipsește, Bella începe o aventură tumultoasă, călătorind de-a lungul continentelor. Eliberată de prejudecățile vremurilor sale, în Bella se dezvoltă dorința de a susține egalitatea și libertatea.

În producția Elton John: Never Too Late, cântărețul trece în revistă perioada de început a uimitoarei sale cariere de 50 de ani, transformând filmul într-o călătorie plină de emoție. În timp ce se pregătește pentru ultimul său concert din America de Nord, pe stadionul Dodger, Elton ne poartă înapoi în timp și ne povestește lupta sa cu adversitatea, cu abuzul, cu dependența și modul în care le-a depășit, devenind idolul care este astăzi.

În Greu de ucis (Die Hard), polițistul newyorkez, John McClane interpretat de Bruce Willis, aflat la aproape 5.000 km distanță de soția de care se despărțise și de cei doi copii, zboară la Los Angeles, încărcat de cadouri, sperând să-și refacă căsnicia. Hans Gruber (Alan Rickman), un tip stilat și modern, se află și el la Los Angeles în perioada sărbătorilor, dar nu pentru a împărți cadouri, ci pentru a încasa peste 600 de milioane de dolari în obligațiuni negociabile la purtător de la corporația multinațională Nakatomi, la conducerea căreia se află Holly (Bonnie Bedelia), soția lui McClane. Când lucrurile degenerează în violență, lui John McClane nu-i rămâne decât să atace teroriștii cu tot curajul și toată hotărârea de care este în stare, dar și cu mult umor.

În Crime în imobil Sezonul 4 (Only Murders in the Building), trio-ul nostru de podcasteri și detectivi autoproclamați se confruntă cu evenimentele șocante de la sfârșitul sezonului trei, în care a fost implicată dublura lui Charles, Sazz Pataki. În căutarea răspunsurilor la întrebarea dacă nu cumva Charles a fost victima vizată de atac, ancheta îi conduce până în Los Angeles, unde un studio de la Hollywood pregătește un film despre podcastul lor. Întoarcerea lui Charles, Oliver și Mabel la New York înseamnă o aventură și mai epică – eroii traversează curtea clădirii lor pentru a se cufunda în viețile întortocheate ale locuitorilor turnului de vest din Arconia.

