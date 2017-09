Encicl-O!-pedia; Un ghid complet pentru toate tipurile de orgasm

Cu toate acestea, avem vesti bune pentru noi, celelalte: Exista cel putin 10 diferite subcategorii de orgasme, ceea ce inseamna ca doar nu l-ai descoperit pe cel care functioneaza pentru tine. Iar hei, daca ai facut-o, sunt doar mai multe optiuni de explorat! Iata un ghid complet pentru toate tipurile de orgasm.

Unii experti prefera sa imparta tipurile de orgasm in trei mari categorii – genital (precum cel clitoridial, pe care multe dintre noi il avem prin sex sau masturbare); in intreg corpul (cel vaginal, mult mai intens si care nu se simte doar in zona vaginala, contrar numelui); si combinat (mai multe despre acesta in continuare). Iar noi am fost interesate sa aflam exact care sunt toate aceste tipuri de orgasm.

Iata care sunt tipurile de orgasm, conform expertilor:

1. Clitoridial

Un orgasm clitoridial este – ai gthicit – un raspuns direct la stimularea clitorisului. Acesta este cel mai comun tip de orgasm pentru femei, probabil pentru ca clitorisul este atat de accesibil. Odata gasit, este destul de usor de stimulat, ori de tine insati ori de partener. De fapt, multe femei dau de el pentru prima data din greseala – poate printr-o intalnire intamplatoare cu jetul de la dus.

La un nivel mai tehnic, cand partea exterioara a clitorisului tau este stimulata, se activeaza un nerv, numit nervul pudental, unul dintre multele sisteme nervoase ale vaginului. Un alt mod de a-l activa: stimularea vaginala de-a lungul peretelui vaginului poate excita „radacinile” clitorisului, rezultand un orgasm concentrat pe zona genitala mai curand decat pe intreg corpul.

2. Punctul G

Orgasmul prin punctul G – orgasmul vaginal – este al doilea cel comun tip de orgasm si ceva mai evaziv decat cel clitoridial. Pot fi mai greu de obtinut pentru majoritatea femeilor din cauza plasarii punctului G, undeva la 5cm in interiorul vaginului, pe peretele superior si, in plus, necesita in jur de 15 minute de stimulare constanta.

Cand orgasmul prin punctul G se intampla, centrul nervos pelvian si hipogastric pot conduce la un orgasm in intreg corpul, si chiar la ejaculare.

3. Orgasm combinat

Un orgasm combinat este exact ceea ce suna a fi: o combinatie intre stimularea clitoridiala si a punctului G. Aceste orgasme pot fi rezultatul incredibil al stimularii interne si externe. Cum vei afla cand ai unul? Deoarece numarul de centri nervosi se dubleaza, atunci si placerea ta va fi dubla. Daca cumva orgasmul tau se simte mult mai puternic cateodata, ar putea fi pentru ca e combinat.

4. Tipurile de orgasm: Cervical

Orgasmul cervical este rezultatul stimularii directe a cervixului, care se afla in cea mai adanca parte a vaginului. Un astfel de orgasm poate fi obtinut cand esti deja foarte excitata – daca nu esti indeajuns, poate fi dureros. De altfel, poate sa ia destul timp si tinde sa necesite practica, un dildo, vibrator sau un penis, adica ceva indeajus de lung sa ajunga pana in zona necesara.

Doar aproximativ 10% dintre femei simt placere atunci cand este vorba de stimularea cervicala. Poate fi obtinut prin penetrare foarte adanca si activeaza trei nervi, care tind sa duca la un orgasm in aproape intreg corpul si uneori chiar la unul combinat.

5. Orgasme multiple

Orgasmele multiple – a avea macar doua orgasme in timpul unei singure sesiuni de sex – sunt cele mai ravnite de catre femei. Pot aparea de la o stimulare consistenta, de multe ori indirecta. Multe femei, insa, au probleme in a le avea, in mare parte din cauza sensibilitatii, insa rabdarea este esentiala. Vrei sa ai mai multe sanse sa obtii orgasme multiple? Ia o mica pauza dupa primul climax inainte de a continua.