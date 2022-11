Care-i treaba cu aluziile la pornografie infantilă din ultimele campanii Balenciaga?

Pe scurt, Balenciaga a lansat o campanie de sărbători în cadrul căreia au fost fotografiați copii (de trei ani și mai mari) alături de accesorii menite să fie oferite cadou, care au pus internetul pe jar. Despre ce e vorba? Pahare de vin, parfumuri, mici obiecte de decor în ediție limitată și… genți în formă de ursuleți în hamuri BDSM.

Cum era de așteptat, compania a fost imediat acuzată de internauți de sexualizarea și exploatarea copiilor, într-o asemenea măsură încât Balenciaga a oferit curând scuze, dar nu și explicații privind imaginile.

„Ne cerem cu sinceritate scuze pentru orice ofensă adusă de campania noastră de sărbători. Gențile noastre în formă de ursuleți de pluș nu ar fi trebuit să apară alături de copii în această campanie. Am înlăturat imediat toate imaginile de pe toate platformele noastre.”

Fotograful Gabriele Galimberti, care a realizat imaginile în concordanță cu tonul general al unui proiect mai vechi al său, Toy Stories, în care surprinde în imagini copii alături de obiectele lor preferate, și-a declinat responsabilitatea, într-o declarație către CNN. „Nu sunt într-o poziție din care pot să comentez alegerile Balenciaga, dar trebuie să insist că nu am avut în nici un fel dreptul de a alege acele produse, nici modelele, nici combinarea lor.

Ca fotograf, mi s-a cerut doar să luminez respectiva scenă și să fac fotografiile, conform stilului meu. Ca de obicei, direcția campaniei și a ședinței foto nu s-au aflat în responsabilitatea fotografului.”

În febra generată de lansarea campaniei, o mulțime de utilizatori de internet au privit cu atenție și alte imagini, dintr-o altă campanie Balenciaga, realizată de fotograful Chris Maggio, și au ajuns la niște concluzii îngrijorătoare. Într-una dintre imagini, ce promovează o poșetă rezultată din colaborarea brand-ului cu gigantul sport Adidas, este vizibil un document privind un celebru caz prezentat înaintea Curții Supreme a Statelor Unite, US vs Williams, 553 US (2008), privind materialele pornografice ce au în centru copii.

Balenciaga și-a cerut scuze și pentru prezența documentului în imaginile de campanie.

„Ne cerem scuze pentru că am arătat documente de tribunal deranjante în campania noastră. Luăm această problemă foarte în serios și intenționăm o acțiune legală împotriva celor responsabili pentru realizarea cadrului, pentru includerea unor obiecte care nu au fost aprobate pentru campania noastră pentru primăvara lui 2023. Condamnăm ferm abuzul copiilor în orice formă. Susținem siguranța și bunăstarea copiilor.”

O altă imagine, care o înfățișează pe actrița Isabelle Hupert stând la un birou, are în fundal un album cu munca artistului Michael Borremans, celebru pentru lucrările sale sensibile, unele înfățișând copii mici fără haine, în scene de canibalism. Și chiar dacă arta poate și trebuie să înfățișeze și conținut care poate deranja, în tot acest context prezența albumului pare parte din același fir narativ.

Mai mult chiar, într-o altă imagine din aceeași campanie Balenciaga x Adidas, utilizatorii de Twitter au părut să descifreze o altă aluzie, de data aceasta un document privind cazul lui John Phillip Fisher, un bărbat în vârstă de 80 de ani acuzat că și-ar fi molestat nepoata încă de la vârsta de 4 ani. Imaginea documentului, însă, este neclară, într-o ramă aflată pe fundalul imaginii de campanie, și nu se poate spune cu certitudine că este vorba despre acel caz specific. La fel de puțin verificabilă este și informația conform căreia o imagine ar conține un alt document privind un caz din Washington despre copii dispăruți.

Toate aceste detalii au stârnit rumoare în social media, care se rostogolește chiar în zona conspirațiilor, iar faptul că Balenciaga nu a oferit explicații privind cele două campanii nu ajută. Pentru că, pe de o parte, lipsa explicațiilor pare să încurajeze aceste teorii și, pe de alta, cele două campanii pot fi interpretate drept având ca scop atragerea atenției cu orice preț.

Chiar dacă obiectele bizare care au apărut în cele două campanii nu sunt conectate între ele, e greu de crezut, totuși, că o casă cu resursele de care beneficiază Balenciaga nu controlează extrem de strict orice imagine apărută în numele său. Iar dacă Balenciaga nu e deranjată de aceste modalități de a obține atenție, publicul este îndreptățit, într-o măsură, să creadă că prestigioasa companie nu se dă în lături de la nici o strategie, oricât de scandaloasă, pentru o stârni controverse.

Partea bună este că imaginile Balenciaga din campania de Crăciun pot genera o discuție mai amplă despre exploatarea copiilor în industria modei (de altfel, în orice industrie). Și că pot, pe deasupra, să stabilească limite între ceea ce se poate face în numele creativității și comerțului și ceea ce nu se face. Într-o economie a atenției, în care orice companie încearcă să creeze conținut care să rețină privirile pentru mai mult de o secundă în scroll-ul nesfârșit pe care toți îl practicăm pe rețelele sociale, Balenciaga pare să fi găsit soluția. Furia din online născută de incidentul imaginilor cu copii a făcut din casa de modă subiectul momentului.

Culmea, aceeași casă renunța la orice colaborare cu Kanye West cu doar o lună în urmă, după derapajele antisemite ale acestuia, și ieșea de pe Twitter atunci când Elon Musk a achiziționat rețeaua, în semn de protest față de politicile discutabile anunțate de acesta privind libera exprimare. Acum, grupul Kering, care deține Balenciaga, nu a făcut încă nici un comentariu. Nici actrița Isabelle Hupert, care apare în imaginile din cea de-a doua campanie, nu a comentat întâmplarea.

Foto: Instagram, capturi Balenciaga

