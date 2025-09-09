„Dinți de lapte”, filmul regizat de Mihai Mincan, se va vedea în cinematografe din 14 octombrie

După premiera mondială de la Festivalul Internațional de Film de la Veneția și premiera nord-americană de Festivalul Internațional de Film de la Toronto, filmul „Dinți de lapte”, regizat de Mihai Mincan, va avea premiera națională din 14 octombrie, distribuit de T.R.I.B.E. Films.

Afișul lungmetrajului „Dinți de lapte”, realizat de artista Catarina Sampaio, o prezintă pe Emma Ioana Mogoș, o tânără actriță în vârstă de 11 ani, aflată la debut, care joacă rolul principal. Tăcută, timidă și introvertită, Maria este cea mai mică dintre cele două surori din familia Lucaciu. La 10 ani, ajunge să lupte singură cu urmările terifiante ale unei tragedii (dispariția surorii mai mari) și să depășească două dimensiuni de coșmar: realitatea, în care este confuză, ignorată și lăsată singură, și spațiul viselor, în care viziunile întunecate încep să preia controlul asupra vieții ei. Rolurile părinților sunt interpretate de actorii Marina Palii și Igor Babiac, în timp ce István Téglás joacă rolul milițianului care anchetează cazul dispariției Alinei Lucaciu (Lara Maria Alexandra Comănescu).

Trailerul realizat de Mihai Codleanu și Marius Leftărache, în colaborare cu Avanpost, poate fi văzut curând în cinematografe.

„Cu premisa sa originală, execuția impecabilă și impactul emoțional puternic, Dinți de lapte a fost un titlu pe care ni l-am dorit în portofoliul T.R.I.B.E. Films pentru că se înscrie în mandatul nostru de a oferi publicului spectator producții distincte, de calitate. De asemenea, ne dă ocazia să începem o colaborare cu DeFilm, o casă de producție recunoscută atât local și internațional pentru proiectele sale creative și ambițioase, cu selecții și premii la festivaluri internaționale de prestigiu”, a declarat Cristian Anastasiu, Director General T.R.I.B.E. Films.

Lungmetrajul produs de compania românească deFilm în coproducție cu: Remora Films (Franța), Ström Pictures (Danemarca), StudioBauhaus (Grecia), Screening Emotions (Bulgaria) a avut premiera mondială în cadrul secțiunii competitive Orizzonti la Festivalul Internațional de Film de la Veneția (ediția 82), pe 29 august. Va fi proiectat pe 10 și 11 septembrie la Festivalul Internațional de Film de la Toronto în secțiunea Centrepiece.

„Dinți de lapte”/ „Milk Teeth” este o coproducție internațională România – Franța – Danemarca – Grecia – Bulgaria a cărui acțiune se petrece la finalul anilor ’80, când o fetiță, pe nume Alina Lucaciu, dispare subit din fața blocului. În timp ce ancheta este în desfășurare și părinții o caută disperați pe fiica lor cea mare, mezina Maria apelează la ajutorul și încrederea prietenilor și trebuie să-și găsească curajul de a se maturiza.

Din distribuția filmului mai fac parte: Victor-Ioan Rogobete, Maia-Victoria Boboc, Albert Ciută, Karina-Ziana Gherasim, Tudor Morar, Mihaela Rădescu, Ada Lupu, Cătălin Filip, Luca-David Cărăvan, Ingrid-Maria Tirintică.

Directorul de imagine al filmului este George Chiper-Lillemark, iar montajul a fost realizat de Dragoș Apetri. Marius Leftărache și Nicolas Becker au compus muzica, iar Cyril Holtz a realizat mixajul de sunet. Scenografia este semnată de Anamaria Țecu, realizarea costumelor a fost coordonată de Dana Păpăruz, iar de machiaj și coafură s-au ocupat Dimitra Fafaliou și Sotiris Paterakis.

Trailerul include piesa „Mă-ntorc acasă” interpretată de Gina Pătrașcu, cu permisiunea Radio România.

Radu Stancu și Ioana Lascăr (România) sunt producătorii filmului din partea deFilm.

Coproducători: Cyriac Auriol, Monica Hellström, Konstantinos Vassilaros, Poli Angelova, Nikolay Todorov. Producători asociați: Carmen Rizac, Vlad Rădulescu, Orfeas Peretzis, Remi Burah, Olivier Pere, Mikulas Novotny.

Mihai Mincan este autorul scurtmetrajelor „Alaska” (2014), „Cometa” (2017) și „Idila” (2019) – care au avut premiera la festivaluri europene, co-regizor al documentarelor „Omul care a vrut să fie liber” și „Emigrant Blues” (2019). Debutul său în lungmetraj de ficțiune, „Spre Nord” – un thriller care a fost filmat în trei țări, a implicat cinci coproducători și în care s-au vorbit cinci limbi, având actori din patru teritorii – a avut premiera în 2022 în competiția Orizzonti de la Veneția, a fost selectat la peste 25 de festivaluri internaționale și a fost disponibil în 15 teritorii. „Spre Nord” a avut 13 nominalizări la Premiile Gopo 2024, a câștigat trei trofee Gopo 2024 (Cel mai bun debut și Cea mai bună imagine, precum și Premiul Tânără Speranță pentru Niko Becker); a primit cinci premii ale Uniunii Cineaștilor în 2024, incluzând Marele Premiu și Trofeul Uniunii Cineaștilor pentru cel mai bun film. „Spre Nord” este disponibil pe HBO Max și Antena Play.

„Dinți de lapte” este un film realizat cu sprijinul Centrului Național al Cinematografiei, Guvernului României – Oficiul de Film și Investiții Culturale, CNC Centre national du cinéma et de l’image animée, Danish Film Institute, Bulgarian National Film Center, Hellenic Film & Audiovisual Center – Creative Greece / National Recovery & Resilience Plan – Greece 2.0 – Co-production Window, Media Investment Communication, ARTE Kino, Creative Europe Media, ERT SA, TorinoFilmLab Production Award & Green Filming Award, Cinema City, Televiziunea Română, Avanpost, Radio România.

Produs de: deFilm (România), în coproducție cu: Remora Films (Franța), Ström Pictures (Danemarca), StudioBauhaus (Grecia), Screening Emotions (Bulgaria).

Proiect participant la: TorinoFilmLab 2023 – Production Award & Green Filming Award; Baltic Event Co-Production Market, Industry @ Tallinn of Tallinn Black Nights Film Festival 2020; ApostLab Mentorship Program 2023-2024; ECAM FORUM 2025.

