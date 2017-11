Descopera daca EL este sufletul tau pereche, in 4 pasi simpli

Pentru noi, femeile romantice, devine din ce in ce mai greu sa gasim persoana potrivita pentru o relatie de lunga durata. Ce sa mai spunem de dragoste si promisiuni pe vesnicie. Inca de mici visam la cavaleri si suflete pereche si e greu de spus daca ne trezim sau nu la realitate mai tarziu. Nu spun ca e rau sa crezi in povesti cu sfarsit fericit, dar ”si au trait pana la adanci batraneti” incepe sa devina un mit intr-o societate in care divortul este cuvantul de ordine.

Asa ca am ajuns in momentul trist in care ne vine greu sa credem ca mai exista barbati dispusi sa iubeasca pentru o viata. Norocul nostru este ca avem o calitate: incapatanarea. Nu renuntam sa credem in iubire si nu cred ca o sa o facem prea curand.

Stai si te intrebi cum iti poate aparea in cale si cum vei realiza ca el este alesul inimii tale. Incepi si iti faci o cartografiere a sufletului tau si realizezi ca exista un ”el” la care visezi. De cele mai multe ori, acel el nu pare sa prinda viata. Apare totusi un „el” care te invita la o intalnire. Ei bine, e timpul sa iti faci un plan si sa vezi daca e ceea ce cauti. Descopera 4 indicii care te pot ajuta sa afli daca ai in fata sufletului tau pereche.

Un sfat este sa ramai constienta ca acest iubit ideal nu este perfectiunea intruchipata: are defecte si calitati precum noi toti. Nu iti ridica asteptarile la ceruri, dar nici nu le cobori in pestera. Haide sa vedem cum poti analiza situatia!

1. AVETI VALORI SI PRINCIPII COMUNE

Vorbeste cu el despre principalele tale interese si vezi care e parerea lui. Cum arata infidelitatea la el? Ce parere are despre casatorie si daca isi doreste copii? Ce inseamna pentru el succesul, dar fericirea? Cat tine cont de parerea celor din jur? Si tot asa… Nu veti fi de acord pe toate planurile, dar este esential sa va potriviti in privinta punctelor cardinale dupa care va ghidati in viata. Pentru aceasta este necesar in primul rand sa stii tu ce vrei si ce valori si principii te caracterizeaza. Poate si de aceea este greu sa ne gasim repede un partener potrivit: pentru ca trebuie sa ne cunoastem foarte bine pe noi.

2. IMPARTASITI ACELEASI IDEALURI IN VIATA SI AVETI OBIECTIVE SIMILARE

Si in relatii e cam tot ca in afaceri: ai o viziune sau un scop si pentru a-l indeplini apelezi la obiective si strategii. O relatie de succes presupune planificare, implicare si perseverenta. Dragostea nu vine servita pe o tava de argint si cu atat mai mult nu ramane acolo nemiscata special pentru tine.

Este nevoie sa fii prezenta acolo cu idei. Si asta presupune ca el sa vada viata intr-un mod cel putin apropiat de al tau. Mai mult, este de dorit ca el sa participe alaturi de tine in tot ceea ce va propuneti si sa iti impartaseasca viziunea despre viata. Colaborarea si idealurile comune stau la baza unei relatii fericite. Nu esti miscat sa actionezi decat daca iti doresti acelasi lucru cu partenerul tau. Astfel, si obiectivele voastre se vor alinia catre acelasi rezultat. Va vedeti impliniti impreuna? Visati la aceleasi lucruri? Intreaba-l ce il face fericit si cum isi vede viata in viitor.

3. VA CARACTERIZEAZA INTEGRITATEA

O nevoie ancestrala a femeii este cea de siguranta, asa cum barbatul este in mod natural un vanator. Stabilitate versus dinamism. Aici intervine de obicei conflictul. Cum este el dupa milioane de ani de evolutie? Se tine de cuvant? Faptele lui coincid cu ceea ce spune? Este constant in ceea ce iti transmite? Adevarul este ca toti avem astfel de scapari, dar daca acestea sunt frecvente, va deveni o reala problema in cazul unei relatii. Asa ca, daca are dificultati isi a mentine promisiunile si te dezamageste deseori, atunci e cazul sa faci un pas inapoi. Fara un astfel de angajament nu putem vorbi de un „suflet pereche”.

4. VA PLACETI MULT SI NU EZITATI SA VA ARATATI ASTA. ESTE O ATRACTIE NATURALA

Cand spun ca va placeti nu ma refer la iubire, ci pur si simplu la simpatie sincera. Ai iesi cu el la infinit si este prietenul ideal. Te simti in largul tau in prezenta lui si ii poti spune orice. Iti dinamizeaza viata si te motiveaza sa incerci lucruri noi. Si toate acestea sunt reciproce. Asta inseamna sa il placi. Fix asa cum iti adori cele mai bune prietene si relatia voastra s-a dezvoltat natural. Poate nu este atat de pasional si romantic, dar este acel quelque chose ce va ramane in timp si va tine relatia inchegata. Veti fi iubiti, dar veti fi si prieteni. De aici vine admiratia si respectul in cuplurile fericite.

Data viitoare cand esti in dificultate si nu stii daca este potrivit pentru tine sau nu, aminteste-ti aceste 4 indicii. Pot fi secretul unei relatii fericite si de lunga durata. Si nu uita: inainte sa te lasi dusa de val si sa te indragostesti, descopera ce valori si principii are, vezi ce isi doreste de la viata, testeaza-i seriozitatea si fii prietena cu el.

Text: Madalina Guerrieri

Foto: Imaxtree