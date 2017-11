Cum sa va reconstruiti relatia dupa o infidelitate

Poate nu credeai ca este posibil, dar afla ca da, o relatie poate supravietui dupa o infidelitate. Desi o aventura este un test deosebit de greu pentru o relatie, daca cei doi parteneri isi doresc sa continue si isi doresc sa faca anumite schimbari, reconstruirea unei legaturi este posibila. Iata cum.

Trebuie sa fiti sinceri unul cu altul

Aceasta cerinta este deosebit de importanta si, bineinteles, de evidenta. Pentru reconstruirea increderii unul in altul va trebui, de-acum incolo, sa fiti complet sinceri unul cu celalalt. Cu toate acestea, fiti constienti ca increderea este unul dintre cele mai greu de recapatat lucruri, asa ca va trebui sa fiti rabdatori. Cel care a fost inselat va trebui sa se simta ascultat si inteles iar durerea sa ii fie consolata de partener.

Trebuie sa impartiti responsabiliatea

Daca a avut loc o aventura, este clar ca ceva nu mergea deloc bine in vechea relatie pe care o aveati. Desigur, a insela este o reactie gresita la problemele dintr-o relatie, dar incercati sa priviti legatura dintre voi mai in adanc si sa va dati seama care au fost greselile care v-au adus in acel punct. Amandoi sunteti vinovati pentru ca relatia a ajuns sa nu mai mearga bine si amandoi trebuie sa va asumati responsabilitatile.

Hotarati niste reguli noi

La inceputul noii relatii, cea pe care va doriti sa o reconstruiti, cel mai bine ar fi sa va hotarati un nou set de reguli pe care sa le respectati cu sfintenie. Spre exemplu, ati putea hotari ca cealalta persoana sa raspunda mereu la telefon atunci cand o sunati, chiar si atunci cand nu poate sa raspunda. Desi aceste reguli pot fi foarte copilaresti sau pot da impresia de control este mai bine la inceput sa le respectati.

Iertati si uitati

Unul dintre cele mai importante lucruri este acesta: in momentul in care decideti sa mergeti mai departe, reprosurile sau amintitul despre episodul infidel nu trebuie sa mai existe. Daca luati hotararea de a incerca reconstruirea relatiei, va asumati ca nu veti mai putea aduce vorba niciodata despre episodul infidel, mai ales atunci cand sunteti suparati sau cand doriti sa va „pedepsiti” partenerul pentru o greseala.

