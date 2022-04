Cum poți depăși obstacolele din învățare

Imaginează-ți că ai făcut planuri pentru vacanță, ai plecat în călătorie, dar ai descoperit că drumul preferat este închis. Ai putea să te întorci și anulezi totul, dar ai rezervările făcute și ai investit și multă energie în pregătiri. La o privire pe hartă găsești o rută alternativă către destinația te preferată. O alegi chiar dacă trebuie să faci un drum lung, să ocolești sau să petreci mai mult timp în trafic. Gândește-te doar la satisfacția de a reuși să ajungi acolo unde îți dorești.

Această poveste îți amintește că deseori întâlnești obstacole și chiar eșecuri în viață. Unele sunt obstacole fizice, precum drumul închis, altele sunt obstacole mentale care te împiedică să-ți atingi obiectivele în plan profesional. Dacă, de exemplu, ai în plan să faci o schimbare în carieră și să înveți programare sau testare, este important să-ți asumi că vei întâmpina și momente mai dificile, în care îți scade motivația sau îți e teamă de eșec. Contează să identifici aceste provocări și să găsești soluții pentru a le depăși.



Obstacole pe care le poți întâmpina în formarea ta pentru o carieră în IT:

Îți lipsește scopul

Fără a avea un motiv bun pentru a învăța lucruri noi și a te dezvolta, nu te poți implica în experiența de învățare. Și este firesc. Toți preferăm să fim siguri că urmăm o formare care ne aduce și un job de care să fim mulțumiți. Reține că obiectivele nu înseamnă perfecțiune. Ele contează pentru a evolua spre o versiune mai bună a ta. Chiar dacă nu-ți atingi obiectivul sau dacă durează mai mult decât te-ai aștepta, actul de a învăța și de a încerca te ajută să crești profesional.



Soluția: Clarifică obiectivele oricărei experiențe de învățare. Poate îți dorești să evoluezi în carieră sau să ai un salariu mai mare decât cel de acum. De exemplu, dacă urmezi cursuri de calificare în domeniul IT, de la un job de tester poți avansa spre un job de programator junior. Salariul tău poate varia în funcție de mărimea companiei, de proiect și poate crește chiar și de câteva ori pe an. În plus ai oportunitatea a obține un loc de muncă în străinătate.

Experiențele neplăcute te demotivează

Interacțiunea cu profesori care nu explicau cum trebuie materia, lipsa de cooperare a acestora pentru a te ajuta să înțelegi materia sau predarea plictisitoare sunt toți factori care pot pune bariere în calea învățării. Astfel de experiențe de timpul studiilor liceale sau universitare îți influențează abordarea față de învățare și te fac să fii reticentă față de o nouă sesiune de învățare. Din păcate, astfel de experiențe nu pot fi anulate, dar acum ai ocazia de a face alegeri mai bune decât în trecut.

Soluția: Găsește acele cursuri în care atmosfera e una relaxată, în care ai ocazia de a întreba profesorul atunci când nu înțelegi anumite aspecte din materie, dar și colegii.

Schimbă perspectiva asupra învățării alegând Proiectul Cursuri IT!

Poți alege proiectul Cursuri de IT by eJobs, cofinanțat din Fondul Social European, parte a programului Operațional Capital Uman 2014-2020. Acesta are mai multe etape (consiliere, cursurile propriu-zise, coaching).

Ai ocazia ca în timpul cursurilor să îmbini partea teoretică cu partea practică, iar după finalizarea acestora echipa de consiliere în carieră din cadrul proiectului îți va oferi suportul necesar pentru a-ți găsi job. Detalii despre cursuri aici . Iată care sunt condițiile pentru înscriere:

ai domiciliul sau reședința în orice județ din România (cu excepția județului Ilfov și Municipiului București

ai o vârstă cuprinsă între 25 și 65 de ani

ești angajat, cu contract de muncă, PFA sau ÎI

ai absolvit cel puțin 8 clase

dispui de acces la internet (viteză minimă de 10 Mb/s) – cursurile au loc doar online

ai în posesie un computer (laptop sau PC) cu webcam (integrat sau separat) pentru a permite accesul la curs/examen

ai în posesie difuzor/căști și microfon pentru a participa la discuții

ești un bun vorbitor de limba engleză (mediu/avansat)

deții competențe digitale de bază

Cursurile gratuite în IT sunt disponibile prin:

PROGRAMUL OPERAŢIONAL CAPITAL UMAN 2014-2020

Axa Prioritară 6 – Educație și competențe ID

proiect: POCU/726/6/12/135988

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020

Ai multe distrageri în jur

Activitatea ta este întreruptă probabil de numeroase forme de comunicare digitală, verbală și scrisă. Telefonul sună, notificările pe e-mail și în social media se adună. Acest ritm își pune amprenta asupra puterii tale de concentrare. Poate ești prezent la un curs, dar te gândești în altă parte.

Soluția: Rezervă „o oră de concentrare” în care să-ți ignori telefonul, să oprești notificările (poți folosi tool-uri care îndeplinesc cu succes acest task) și să te axezi doar pe învățare.

Teama de a greși

Poți crede că a nu încerca este varianta mai sigură decât a risca și a greși. Această abordare te împiedică însă să deprinzi abilități valoroase și să profiți de oportunități în carieră. Dar reține că greșelile sunt inevitabile în învățare și ar trebui să te relaxezi și să găsești soluții.

Soluția: Acordă-ți momente zilnice în care te încurajezi că poți reuși, dezvoltând astfel o atitudine pozitivă față de învățare. În cadrul cursurilor IT by eJobs vei avea ocazia de a exersa noțiunile învățate. Și da, este permis să greșești. Și să întrebi. Contează doar să accepți greșelile ca parte din procesul tău de formare, acestea fiind utile pentru a ști cum să acționezi la job și în viață. În timp, îți vei dezvolta abilitățile de autocorecție și astfel vei putea cum să identifici greșelile și să le rezolvi.

Omul de afaceri Henry Ford avea un motto pe care merită să ți-l însușești: „Obstacolele sunt acele lucruri de temut pe care le vezi când îți iei ochii de la obiectiv'. Acest motto se aplică și obstacolelor care împiedică dezvoltarea ta continuă. Dar dacă rămâi concentrată asupra obiectivelor tale și cauți soluții, ești mai aproape de ceea ce-ți dorești în carieră.

