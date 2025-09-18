Coregrafia apei, într-un spectacol unic la București

Tangaj Collective anunță premiera spectacolului The Choreography of Water semnat de un trio artistic format din coregrafa Simona Deaconescu, artista vizuală Ioana Vreme Moser și artista sonoră Simina Oprescu. The Choreography of Water explorează mișcarea apei, de la fluxurile invizibile din corp la cele care modelează planeta, și este interpretat de trei dansatoare care se mișcă într-o scenografie unică, formată din sculpturi transparente din sticlă în care circulă continuu apă. Primele reprezentații vor avea loc în 4 și 5 octombrie la Centrul Național al Dansului din București (CNDB).

Biletele au fost puse în vânzare online.

Distribuția spectacolului este formată din patru tinere dansatoare, care au fost selectate în urma unui atelier-audiție internațional la care au participat 45 de artiști din 12 țări: Silvia Brazzale (Italia), Chelsea Reichert (SUA), Ada Anghel și Laura Murariu (România). Pe scenă, ele interacționează cu obiectele fluide create de Ioana Vreme Moser — structuri transparente din sticlă și tuburi care pun 50 de litri de apă în mișcare. Aceste obiecte hibride, cu forme asemănătoare unor organe sau căi subterane de apă, acționează ca și „componente” ale unui computer fluid, unde viteza, rezistența și oscilația curenților de apă generează sunet. Uneori dansatoarele inițiază interacțiunea, declanșând fluxuri, bucle sau blocaje prin atingere și mișcare; alteori, obiectele însele provoacă dansatoarele, eliberând sunete și fluxuri care cer un răspuns. Rezultatul este un schimb constant — mereu în mișcare, niciodată silențios. Universul sonor imersiv este creat de Simina Oprescu.

Un teaser al spectacolului a fost lansat online – https://vimeo.com/1117218764/7263f9e18d?share=copy

Mișcarea continuă a apei în natură a stat la baza viziunii artistice, după cum explică coregrafa Simona Deaconescu:

„În corpul uman, apa circulă continuu — prin sânge, limfă, lacrimi, transpirație, lichid menstrual. Aceste fluxuri ne mențin în viață, reglează temperatura, ne ajută să ne vindecăm, să simțim, să procreăm. Dacă sunt blocate sau deviate, întregul sistem se prăbușește. La fel se întâmplă și cu planeta: atunci când râurile sunt barate, lacurile golite, mările deviate sau apele relocate, sistemul circulator al Pământului se dezechilibrează, iar conexiunile dintre toate formele de viață se rup. Spectacolul nostru alternează constant între detalii micro și perspective macro, rezultatul fiind o imagine speculativă a unui viitor ciclu hidrologic în care oamenii nu mai încearcă să controleze apa, ci să se miște împreună cu ea.”

Procesul de creație al The Choreography of Water a început în martie–aprilie 2025 la CNDB, cu un laborator interdisciplinar, continuând în iulie cu o etapă de dezvoltare site-specific la Copenhaga, în cadrul platformei europene In Situ. La finalul lunii august, artistele au organizat o repetiție deschisă, în care publicul a fost invitat să participe activ la procesul creativ.

Mai multe detalii despre spectacol și următoarele reprezentații aici.

Coregrafa Simona Deaconescu lucrează în București între performance, instalație și cercetare speculativă, explorând teme precum marginalitatea, feminismul, virtualitatea și senzația de a exista între timpuri, istorii și realități, cu lucrări prezentate în Europa, dar și în Mexic și Canada. Ioana Vreme Moser, stabilită la Berlin, a fost premiată de două ori la Prix Ars Electronica în 2025 pentru lucrările sale infuzate de experimente în domeniul electronicii și sunetului, iar Simina Oprescu, de asemenea stabilită la Berlin, se concentrează pe acuzmatică și sonificarea datelor.

Proiectul este produs de Asociația Tangaj Collective în co-producție cu Centrul Național al Dansului București, co-finanțat de AFCN—Administrația Fondului Cultural Național, și susținut de Goethe-Institut București, Institutul Italian de Cultură din București și beneficiază de contribuția științifică și logistică a ONG-urilor Marginal și Qolony, precum și a Festivalului Ecosistem.

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro