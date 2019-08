Cele mai spectaculoase inele de logodnă dăruite în familiile regale

Femeile care fac parte din familiile regale au colecții impresionante de bijuterii, însă, pentru fiecare dintre ele, cea mai importantă piesă rămâne inelul de logodnă. Fie că au aparținut în trecut reginelor sau au fost realizate special pentru ele, ducesele și prințesele poartă pe inelar creații cu adevărat impresionante:

Meghan Markle

Prințul Harry a cerut-o în căsătorie pe Meghan Markle în noiembrie 2017, cu un inel de logodnă format din trei diamante – unul central, de formă pătrată, pe care l-a luat din Botswana, și alte două diamante din colecția privată a Prințesei Diana. Toate diamantele au fost strânse pe un inel simplu, din aur.

Kate Middleton

Kate Middleton nu a putut să-și ia ochii de la uimitorul safir primit din partea Prințului William la anunțul logodnei, în noiembrie 2010, și înțelegem perfect acest lucru. Inelul este cel original primit de Prințesa Diana din partea Prințului Charles în februarie 1981, iar dincolo de frumusețea lui fascinantă, are și o semnificație puternică pentru Ducii de Cambridge. Inelul este format dintr-un safir albastru înconjurat de 14 diamante. Banda din platină a fost modificată pe mărimea lui Kate și valorează 500.000 de dolari.

Wallis Simpson

Ducele de Windsor a cerut-o în căsătorie pe Wallis Simpson pe 27 octombrie 1936 cu un smarald de la Cartier. Relația dintre cei doi a cauzat o criză constituțională la acea vreme în Marea Britanie, terminându-se cu Edward al VIII-lea abdicând de la tron pentru a se căsători cu Wallis, o femeie de origine americană, divorțată. We are ours now 27 X 36 a fost gravat pe interiorul inelului, iar numerele semnifică data logodnei, 27, și anul, 1936.

Prințesa Margaret

Sora mai mică a Reginei Elisabeta a II-a s-a căsătorit cu Antony Armstrong-Jones în 1960, dar au divorțat în 1978. Fotograful a ales un inel format din trei rubine și șase diamante, creat pentru a arăta ca un boboc de trandafir. Se pare că ar fi semnificat cel de-al doilea prenume al lui Margaret, Rose.

Prințesa Anne

Singura fiică a reginei s-a căsătorit cu Căpitanul Mark Phillips în 1973, care a cerut-o în căsătorie pe Anne cu un inel alcătuit din safire și diamante. După ce a divorțat de Mark Phillips în 1992, Anne s-a căsătorit în același an cu Timothy Lawrence, din partea căruia a primit tot un inel cu safir, alături de alte trei diamante.

Camilla Parker Bowles

Camilla și Prințul Charles s-au logodit în februarie 2005. Charles i-a oferit Camillei un inel cu un diamant masiv în centru, înconjurat de alte diamante pe fiecare parte. Acesta i-a aparținut Reginei Mamă, bunica Prințului Charles.

Regina Letizia a Spaniei Fosta prezentatoare de știri, Letizia Ortiz Rocasolano, s-a logodit cu Regele Felipe al VI-lea (la acea vreme Prințul Asturiei) în noiembrie 2003. Letizia a primit un inel format din 16 diamante înșirate pe o bandă solidă din aur alb. Cei doi s-au căsătorit după șase luni, iar în 2014 au devenit Regele și Regina Spaniei.

Sarah Ferguson

Creat de renumita bijuterie House of Garrard, inelul primit de Fergie din partea Prințului Andrew, Ducele de York, conține un rubin înconjurat de zece diamante circulare, și este asemănător celui primit de fiica ei, Prințesa Eugenie, de la Jack Brooksbank. Fergie și ducele au fost căsătoriți din 1986 până în 1996.

Prințesa Eugenie

Prințesa Eugenie poartă pe inelar un diamant floral, primit de la Jack Brooksbank în 2018. Piesa conține un safir roz central, înconjurat de mai multe diamante. Eugenie și Jack s-au implicat împreună în crearea acestui model.

Grace Kelly

Prințesa de Monaco a avut nu unul, ci două inele de logodnă primite de la Prințul Rainier al III-lea. Grace Kelly a fost cerută în căsătorie în 1956 cu un rubin încrustat pe o bandă cu diamante, realizat de Cartier, iar mai târziu a primit și un diamant alături de alte două baghete pe fiecare parte, legate de o bandă din platină.

Foto: Instagram, Hepta, Arhiva Revistei ELLE

