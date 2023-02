Cel mai bun mod de a iti vindeca inima este sa o lasi sa simta durerea

Acceptand durerea am invatat sa ma accept pe mine insami. La inceput a fost incredibil de neplacut. Insa cu cat permiteam mai mult mintii sa proceseze ceea ce sufletul simtea, cu atat ma simteam in control asupra emotiilor mele.

In ultimii doi ani am trecut prin doua despartiri dureoase. Cand s-a incheiat cea de-a doua relatie, am simtit ca mi se rupe inima. Am avut nopti intregi in care doar am plans, m-am invinovatit si m-am gandit cum ar fi fost daca as fi facut altceva. Orice.

