Ce seriale și filme merită să urmărești pe MAX în luna octombrie 2024

Te pregătești pentru o seară înspăimântătoare de Halloween? Vrei să te relaxezi într-o zi friguroasă de toamnă? Sau preferi să râzi cu poftă? Luna octombrie aduce titluri pentru toate gusturile.

Producțiile horror, thriller și mystery, precum „Salem’s Lot” și „Caddo Lake”, te pregătesc pentru un Halloween memorabil. Dramele emoționante, precum „Îngeri obișnuiți” („Ordinary Angels”), sunt perfecte pentru zilele ploioase, iar pentru serile în care vrei să te distrezi, comediile, cum este „Ce facem în umbră” („What we do in the shadows”), sunt alegerile perfecte. În categoria sport, snooker-ul, ciclismul și sporturile de iarnă vor lua prim plan această lună, cu turnee și curse importante, și mai ales, cu deschiderea Cupei Mondiale de Schi Alpin.

FILME

Adaptarea cinematografică a bestsellerului din 1975 al lui Stephen King, „Salem’s Lot”, va debuta pe 3 octombrie pe Max. Producția îl urmărește pe autorul Ben Mears care se întoarce în casa copilăriei sale, în Jerusalem’s Lot, în căutarea inspirației pentru următoarea sa carte. Acesta descoperă însă că orașul său natal este amenințat de un vampir însetat de sânge.

Din 4 octombrie apare pe Max „Scrisori scandaloase” („Wicked Little Letters”), care urmărește povestea conservatoarei Edith Swan și a imigrantei irlandeze Rose Gooding. Când localnicii încep să primească scrisori pline de blasfemii, Rose este considerată responsabilă pentru ele. Acuzațiile iau amploare și declanșează un scandal național și un proces. Femeile din oraș pornesc însă o investigație pe cont propriu deoarece consideră că Rose e nevinovată.

Din 10 octombrie, „Îngeri obișnuiți” („Ordinary Angels”) intră pe Max. Filmul, bazat pe evenimente reale, este povestea lui Sharon, o coafeză puternică, dar cu probleme, care își redescoperă motivația când îl întâlnește pe Ed. El este un văduv care muncește din greu pentru a-și întreține cele două fiice, în timp ce așteaptă un transplant de ficat pentru cea mai mică dintre ele. Sharon se hotărăște să ajute această familie și mută munții din loc pentru a le fi alături. Producția urmează o poveste remarcabilă despre credință, miracole de zi cu zi și îngeri.

Tot pe 10 octombrie apare și „Caddo Lake”. În acest thriller supranatural, dispariția unei fetițe de opt ani pornește un lanț de evenimente. Odată cu acestea iese la iveală un mister vechi de decenii care se petrece în comunitatea strânsă din Caddo Lake.

Din 11 octombrie apare filmul de groază „Nu” („Nope”), cu Daniel Kaluuya și Keke Palmer. Aceștia interpretează un frate și o soră care sunt martorii unei descoperiri înspăimântătoare. În aceeași zi, se lansează și producția bazată pe întâmplări reale „Regele Arthur” („Arthur The King”). Filmul spune povestea lui Michael Light, un sportiv profesionist de curse de anduranță, care pe parcursul a zece zile și 435 de mile formează o legătură specială cu un câine vagabond pe nume Arthur. Michael este disperat după o ultimă șansă de a câștiga, în timp ce convinge un sponsor să îl susțină pe el și o echipă de sportivi pentru Campionatul Mondial de Curse de Aventură din Republica Dominicană. Pe măsură ce echipa este împinsă la limitele extreme ale rezistenței, Arthur redefinește ce înseamnă cu adevărat victoria, loialitatea și prietenia.

Din 18 octombrie apare „A fost odată-n Soho” („Last Night in Soho”). Acest thriller de Edgar Wright spune povestea unui designer de modă aspirant care poate să călătorească în mod misterios în anii 1960, unde lucrurile nu sunt atât de fermecătoare pe cât par.

Lista filmelor care intră pe Max în octombrie se completează cu: „Farul” („The Lighthouse”), „Baubaul” („The Boogeyman”), „Cadoul” („The Present”), „Infracțiunile lui Emily” („Emily the Criminal”), „Renaștere” („Resurrection”), „Trei panouri lângă Ebbing, Missouri” („Three Billboards Outside Ebbing, Missouri”), „Tigru și dragon” („Crouching Tiger, Hidden Dragon”), „Milk – Prețul curajului” („Milk”), „T2 Trainspotting”.

SERIALE

Din 7 octombrie apare pe Max „Franciza” („The Franchise”) despre membrii unei echipe de producție al unei francize neapreciate, care luptă pentru locul lor într-un univers cinematic nebunesc, dezvăluind haosul ascuns din spatele realizării unui film cu supereroi.

11 octombrie aduce pe Max premiera serialului „O prietenă devotată” („The Confidante” aka. „Une Amie Dévouée”). Thrillerul psihologic, bazat pe fapte reale, o aduce în prim plan pe Christelle „Chris” Blandin, o pariziană obsedată de muzica rock. Ea a fost martora atacurilor teroriste de pe 13 noiembrie 2015 și rămâne apropiată de comunitatea de supraviețuitori, susținând că prietenul ei cel mai bun s-a numărat printre răniții de la teatrul Bataclan. Astfel, Chris devine o personalitate importantă într-o asociație de supraviețuitori. În scurt timp însă, încep să apară discrepanțe în povestea ei ceea ce ridică semne de întrebare pentru adevăratele victime ale tragediei.

Din 28 octombrie apare sezonul trei din „Cineva, undeva” („Somebody somewhere”). În noul sezon, Sam este martora schimbărilor monumentale care au loc în viețile tuturor din jurul ei, ceea ce ar putea declanșa schimbarea necesară ca să investească în sfârșit în ea însăși. Joel și Brad își asumă un risc și se mută împreună, Fred alege să trăiască mai sănătos și Tricia începe să iasă la întâlniri.

De asemenea, în luna octombrie mai apar și: „Îngerul morții” („Angel of Death”), „The Mind Behind Powers”, „Un nou început” („Found”), „Superman și Lois” („Superman and Lois”) și „Ce facem în umbră” („What we do in the shadows”).

SPORT LIVE

În luna octombrie amatorii de snooker se pot bucura de două competiții de prestigiu pe Max în care Judd Trump, câștigătorul ambelor competiții de sezonul trecut, își va apăra premiul: Openul Wuhan din China (7-13 octombrie) și Openul Irlandei de Nord la Belfast (20-27 octombrie).

Tot în octombrie au loc mai multe competiții de ciclism. Punctul culminant al lunii e reprezentat de Turul Lombardiei (Il Lombardia), ultima Clasică Monument a sezonului. Totodată luna octombrie aduce curse de o zi în Italia, Franța și Germania, dar și tururi de o săptămână precum Turul Langkawi sau Cro Race, precum și Campionatul Mondial pe Velodrom (16-20 octombrie).

Iar pentru pasionații de sporturi de iarnă, sezonul începe cu etapa de deschidere a Cupei Mondiale de Schi Alpin la Sölden pe 26-27 octombrie.

DOCUMENTARE & REALITY

Din 2 octombrie, Max Cornelius și echipa lui din „Comorile auto ale lui Max” („Max Carshop”) scotocesc prin garaje și depozite de fiare vechi din nordul Germaniei pentru a repune în funcțiune orice mașină.

Din 4 octombrie apare „Poliția vitezei” („Speed Cops”), unde șoferii se dau mari și gonesc prin Germania, iar polițiștii știu exact ce este impresionant, dar și ce nu este legal.

Sezonul trei din „Camionagii prin Europa” („Asphalt-Cowboys”) vine pe Max din 15 octombrie. Acesta arată viața regilor șoselelor, mereu pe drum, la mii de kilometrii de cei dragi, dar care nu ar schimba această viață pentru nimic în lume.

16 octombrie aduce sezonul patru din „Un detectiv american: Jow Kenda” („Homicide Hunter: American Detective”). Detectivul Jow Kenda revine pentru a prezenta cazuri de crime din toată țara și detectivi care au contribuit la prinderea criminalilor.

Actorul spaniol Rodolfo Sancho dă primul interviu în care vorbește despre situația fiului său, care e acuzat de crimă premeditată în Thailanda. Acesta va apărea în producția „Cazul Sancho” („The Sancho Case”) care vine apare pe 18 octombrie.

„Surori de categoria grea” („1000-Lb Sisters”) revine cu un nou sezon din 23 octombrie. Surorile Slaton cântăreas împreună aproape o tonă și încearcă să slăbească suficient ca să li se aprobe operația bariatrică.

În luna octombrie, mai poți vedea pe Max și: „Bani electronici: Misterul Bitcoin” („The Bitcoin Mystery”), „Nu sunt un monstru: Crimele lui Lois Riess” („I am not a monster: The Lois Riess Murders”), „Oameni din Florida” („It’s Florida, Man”), „Suflare de foc” („Breath of Fire”), „Vânătorii de piele” („Skin Hunters”), „Medicină față în față” („The Face Doctors”), „Lux la scară mică” („Tiny Luxury”), „Social media: Rețele criminale” („Deadly Influence: The Social Media Murders”), „Specialişti în fiare vechi” („Scrappers”), „Revista People investighează: Cum să supraviețuiești unui criminal în serie” („People Magazine Killer Investigates: Surviving A Serial Killer”), „Două hoteluri, 100 de zile” („100 Day Hotel Challenge”), „Frații Scott: Investiții pe profit” („Backed by the Bros”), „Crima din oraşul meu” („Murder in the Heartland”), „Crima din Elm Street” („The Real Murders on Elm Street”).

PENTRU COPII

Din 3 octombrie, „Să-nceapă aventura! – Fionna și Cake” („Adventure Time: Fionna & Cake”) vine pe Max. Fionna și Cake, cu ajutorul fostului Rege al Gheții, Simon Petrikov, pornesc într-o aventură în multivers, care devine călătorie de auto-descoperire. Între timp, un antagonist nou și foarte periculos, decis să-i șteargă din existență, îi vânează din tenebre.

„Craig și dumbrava” („Craig of the Creek”) revine din 7 octombrie cu sezonul șase. Serialul îi are ca protagoniști pe Craig și prietenii săi, Kelsey și JP. Aventurile lor au loc în misterioasa dumbravă de la marginea orașului – un adevărat paradis al celor mici, plin de fortărețe și curse cu obstacole.

Pe 11 octombrie vor apărea pe Max și toate filmele din seria Ice Age: „Epoca de gheață” („Ice Age”), „Epoca de gheață: Ploaie de meteoriți” („Ice Age: Collision Course”), „Epoca de gheață 4: Continente în derivă” („Ice Age: Continental Drift”), „Epoca de gheață 3: Apariția dinozaurilor” („Ice Age: Dawn of the Dinosaurs”), „Epoca de Gheață 2: Dezghețul” („Ice Age: Meltdown”).

Din 14 octombrie vine „Lumea lui Barney” („Barney’s World”). Barney, dinozaurul mov care întruchipează iubirea, îi învaţă pe copii cum să se iubească pe ei înșiși şi pe ceilalți.

Un nou sezon din „Ninjago: Ascensiunea dragonilor” („Ninjago: Dragons Rising”) vine pe Max din 21 octombrie. După ce un cataclism le-a schimbat lumea, Ninja vechi și noi trebuie să lucreze împreună să salveze toate regatele de răufăcători avizi după putere.

Pe 27 octombrie vine „Garfield” („The Garfield Movie”), unde faimosul motan ce urăște zilele de luni și iubește lasagna, urmează să aibă o aventură sălbatică. După o reuniune neașteptată cu tatăl lui demult pierdut – motanul Vic – Garfield și Odie, prietenul lui canin, sunt forțați să lase în urmă viața lor plină de răsfăț și i se alătură lui Vic la un jaf amuzant, cu mize mari. A doua zi, pe 28 octombrie, apare „Jessica și marea ei lume mică” („Jessica’s Big Little World”), în care Jessica vrea să fie „copil mare”.

