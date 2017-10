Cand incepe Black Friday in 2017

CAND INCEPE BLACK FRIDAY SI CUM BENEFICIEZI DE REDUCERI

Valul de reduceri specific Black Friday are loc de obicei in ultima vineri a lunii noiembrie, daca tinem cont de originea americana a promotiei. Black Friday 2017 din Romania se organizeaza pe 17 noiembrie 2017. Totusi, este foarte posibil ca anul acesta sa fie doua perioade de reduceri, care se vor desfasura atat pe 17 noiembrie, cat si pe 24 noiembrie.

Este stiut din experientele trecute ca ofertele de Black Friday se epuizeaza inca din primele minute. De aceea, daca esti interesat de un anumit produs, este bine sa te informeazi din timp asupra magazinelor si brandurilor care participa la Black Friday 2017. De asemenea, iti sugeram sa te grabesti sa faci si comanda in Vinerea Neagra, mai ales daca este vorba despre o achizitie online, pentru ca stocurile se epuizeaza cu viteza luminii.

Atentie! Asigura-te ca ai comanda valida! De ce? Din experienta proprie iti pot spune ca pana reusesti sa finalizezi o comanda este posibil ca stocul sa fie epuizat, iar tu sa ramai fara reducerea respectiva. Chiar daca ai adaugat in cosul de cumparaturi un produs, acest lucru nu il rezerva pentru tine. Produsul va fi blocat pentru comanda abia atunci cand vei finaliza intregul proces.

CE POTI CUMPARA LA OFERTA, DE BLACK FRIDAY

Daca un magazin participa la Black Friday 2017, acest lucru nu inseamna ca toate produsele pe care le comercializeaza vor fi reduse in aceasta perioada. In functie de caz, fiecare magazin decide la ce produse va face reducerile si cat de mari vor fi acestea. Cel mai bine este sa intri pe site-ul magazinelor care participa la Black Friday 2017 si sa sa vezi ce reduceri propune fiecare dintre acestea pentru produsul pe care il cauti. Nu este exclus ca acelasi produs sa aiba preturi diferite, cu tot cu oferta aplicata, in functie de magazin.

Te intrebi ce poti cumpara la oferta in Vinerea Neagra? Fenomenul a luat o amploare atat de mare in ultimii ani, incat este posibil sa gasesti aproape orice la reducere, important este sa faci o documentare inainte pentru a vedea ce magazine care comercializeaza ceea ce cauti participa si ce oferte propun.

Reducerile incep de la 10% si pot ajunge pana la 70% la majoritatea categoriilor. Un laptop de ultima generatie cu reducere de 16%, cu pretul de 6.299.000 , va putea fi achizitionat de Black Friday la pretul de 5.299.99 de lei. O pereche de pantofi Versace cu reducere de 68% au avut pretul initial de 1.118,93 lei si vor putea fi comandati la 315,00 lei. Un colier Desigual este redus cu 20%, cerceii cu pietre Fossil sunt redusi cu 40%, cizme Calvin Klein cu 43%, parfumurile au reduceri de 30%-40%. Practic, poti gasi aproape orice…

Si daca te astepti ca doar o anumita categorie de branduri de consum de masa sa participe la Black Friday 2017, afla ca te inseli. Iata doar cateva branduri de fashion si beauty renumite care participa la Black Friday 2017: Armani, Chanel, Christian Dior, Dolce&Gabbana, Bvlgari, Calvin Klein, Carolina Herrera, Desigual, Diesel, Davidoff, Furla, Gucci, Ralph Lauren, Prada, Guess, Boss, Lancome, Laura Biagiotti, Lee Cooper, Levi’s, Max Factor, Swarovski, Tommy Hilfiger, Versace, Valentino, Vichy, Yves Saint Laurent si lista poate continua…

MAGAZINE PARTICIPANTE LA BLACK FRIDAY 2017

Ai de unde alege! Anul acesta 89 de magazine din cele mai diverse domenii participa la Black Friday 2017.

Am facut o selectie cu cateva dintre magazinele participante la ziua cu cele mai mari reduceri an:

MODA: Fashion Days, Fashion 24, Fashion UP, Wild Fashion, La Femme, mycloset, dEpurtat.ro, dy fashion, Zonia, Boutique Mall, Miss Grey, inpuff, Haine de vis, Astratex, Jolidon, Meli Melo, Answear, Zoot, plantwear, Ecco, Otter, Comodo, Kalapod, Modlet, Lamonza.

FRUMUSETE&SANATATE: Aoro, Avon, Cupio, 1001 cosmetice, Daymond nails, Nail Shop, Divisima, Tienda, Allbeauty, esteto.ro, Lensa, Vegis, Biportal, Plantum, Verdex, ApiLand, Provident.

TEHNOLOGIE: Orange,Vodafone, Telekom, Altex, Flanco, F64, Quickmobile, ABD, Germanos, iHunt, Yellowstore, Utok, Interlink, Techstar, Vonino.

TIMP LIBER: Libris, Carturesti, flygo.ro, Litoralul romanesc, Sport Depot, Sport Addict, biciclop, Pegas, Pro Alpin, Alo Shop, Mesteresti.

Noi zicem sa ramaneti cu ochii pe noutati. Cu siguranta se vor adauga multe alte magazine in aceasta lista.

CE ESTE BLACK FRIDAY SAU VINEREA NEAGRA

Fenomenul isi are originea in Statele Unite unde termenul a fost folosit pentru prima data acum 60 de ani pentru a descrie traficul catastrofal din ziua de vineri, care urma sarbatorii “Ziua Recunostintei”. Politistii din Philadelphia obisnuiau sa urasca aceasta zi pentru traficul infernal si ii spuneau “vinerea neagra”. Stim si noi cate ceva despre asta… Bine, dar care este legatura cu reducerile? Este simplu. In aceeasi perioada, imediat dupa Ziua Recunostintei magazinele incepeau sa faca reduceri pentru Craciun. Cu timpul, Black Friday si reducerile de Craciun au inceput sa fie asociate si asa le-a ramas numele pana astazi.

In Romania, Black Friday se tine incepand din 2011. Oficial, Black Friday in Romania incepe in ultima vineri din noiembrie, dar multe magazine incep sa faca reduceri cu o saptamana inainte.

Black Friday, sau Vinerea Neagra, are loc in ultima zi a lunii noiembrie si este momentul din an in care magazinele scot la vanzare produse cu preturi mult scazute. In fiecare an, mii si sute de mii de cumparatori golesc rafturile si stocurile cu produsele cu cel mai atractiv pret. Paradisul magazinelor? Nu este chiar asa. Principalul avantaj al magazinelor nu este unul financiar, ci in capitalul de imagine pe care il castiga in fata cumparatorilor. Este o lupta a magazinelor pentru vizibilitate si o strategie de marketing eficienta. Atentia pe care o primesc brandurile de la consumatori le va aduce pe termen lung beneficii enorme in raport cu pierderile suferite pentru scaderea excesiva a preturilor timp de o zi.

Spor la cumparaturi de Vinerea Neagra!

Text: Madalina Guerrieri

Foto: PR