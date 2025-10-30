Atlasul Singurătății @GenZ:TM – o expoziție despre cum trăiesc tinerii singurătatea în era conexiunilor permanente

Cât de aproape suntem unii de alții într-o lume mereu conectată? Expoziția Atlasul Singurătății @GenZ:TM, care va putea fi vizitată între 30 octombrie și 9 noiembrie în Timișoara, la Ambasada (Splaiul Peneș Curcanul nr. 4-5), explorează felul în care generația tânără trăiește singurătatea — nu doar ca absență, ci și ca teritoriu interior. Printr-o combinație de fotografii realizate cu camera obscură și o componentă sonoră imersivă, publicul este invitat să descopere o hartă vizuală și auditivă a emoțiilor unei generații care se caută pe sine între zgomotul digital și liniștea vulnerabilității.

Proiectul documentează experiențele autentice ale Generației Z, o generație crescută în lumina ecranelor, dar adesea copleșită de sentimentul izolării. Expoziția propune o reflecție asupra felului în care tinerii navighează între nevoia de conexiune și dorința de retragere, între contactul permanent și absența reală a privirii celuilalt.

Șase tinere și tineri cu vârste între 19 și 28 de ani — un DJ, un student la design de jocuri video, o studentă la arhitectură, un muzician care a studiat sociologia, o arhitectă care a trăit „apogeul singurătății'”într-un oraș străin și o tânără venită dintr-o țară aflată în război — dau chip și voce acestei cercetări. Prin poveștile lor, expoziția vorbește despre fragilitate, despre nevoia de autenticitate și despre modul în care singurătatea poate deveni uneori o formă de supraviețuire. În imaginile realizate cu camera obscură, spațiile intime se transformă în peisaje interioare, iar contururile lumii devin porți către sine.

În cadrul expoziției, vizitatorii îi pot surprinde pe protagoniști în ritualuri cotidiene pe care le au în solitudine: cum își fac cafea, cum se uită la anime-uri, cum dau un doomscroll. În plus, vor putea accesa interviuri în care aceștia vorbesc deschis despre momentele în care simt cel mai intens singurătatea, despre fenomenele cu care o asociază, despre cum orașul o poate amplifica sau atenua și despre alte provocări ale generației conturate prin această lentilă.

Componenta sonoră semnată de Mihai Balabaș adaugă profunzime emoțională expoziției: un mozaic de voci, respirații, fragmente de conversație și peisaje acustice creează o hartă senzorială a singurătății, în care fiecare sunet devine o fereastră către o altă stare. Vizitatorii sunt invitați să asculte, să observe și să se lase purtați de acest univers care nu oferă răspunsuri, ci deschide întrebări.

Proiectul are la bază o cercetare interdisciplinară ce reunește perspective din sociologie, psihoterapie, jurnalism și arte vizuale. Echipa a documentat felul în care tinerii trăiesc singurătatea în prezent, prin interviuri, chestionare și apeluri publice adresate celor cu vârste între 13 și 28 de ani. S-au adunat peste 150 de mărturii într-un proces colaborativ care oferă o imagine complexă a unui fenomen social cu multiple fațete: de la solitudinea aleasă conștient, la izolarea impusă de ritmul vieții contemporane.

Era platformelor sociale a adus un paradox emoțional: conectarea permanentă a generat o nouă formă de singurătate, una amplificată de experiența pandemiei — eveniment definitoriu pentru Generația Z. „Atlasul Singurătății @GenZ:TM” propune un spațiu de dialog și introspecție, în care vizitatorii pot explora nu doar cum trăiesc tinerii singurătatea, ci și cum o recunoaștem, o gestionăm și o transformăm fiecare dintre noi.

Microsite -ul dedicat proiectului, realizat în colaborare cu Scena9, va găzdui în curând interviurile complete, materiale video și o serie de podcasturi ce extind povestea expoziției dincolo de spațiul fizic, oferind publicului o experiență continuă și participativă.

În spatele proiectului se află o echipă multidisciplinară formată din:

Andrei Dudea – fotograf și videograf, autorul imaginilor care transformă intimitatea în peisaj;





Ionuț Dulămiță – jurnalist și documentarist, realizatorul interviurilor;





Mihai Balabaș – sound designer, creatorul universului sonor al expoziției;





– sound designer, creatorul universului sonor al expoziției; Andreea Găzdaru – psihoterapeut & Mădălina Muscă – sociolog; împreună, au realizat chestionarul din proiect și vor face analize pe baza rezultatelor documentării.

Proiectul este realizat în parteneriat cu Scena9, Asociația Minitremu, Asociația Contrasens și Centrul Cultural Plai, organizații recunoscute pentru inițiativele lor interdisciplinare dedicate fenomenelor sociale și culturale contemporane. După Timișoara, expoziția va ajunge și la Casa Mincu din București, în luna noiembrie, marcând astfel finalul primei etape a proiectului.

„Atlasul Singurătății @GenZ:TM” este o invitație la empatie, o încercare de a cartografia o stare comună într-o lume care o ascunde sub filtre și statusuri. Este un exercițiu de curiozitate și apropiere, dar și o pledoarie pentru redescoperirea prezenței autentice — a vocii, a privirii, a întâlnirii reale.

Atlasul Singurătății @GenZ:TM este un proiect derulat de Patrupetrei, finanțat de Municipiul Timișoara prin Centrul de Proiecte.

PATRUPETREI este o companie cu o abordare multidisciplinară, care produce filme documentare, realizează cercetări culturale și dezvoltă programe educaționale. Printre proiectele derulate se numără: co-producție pentru documentarul „Vis.Viață/Imaginary Youth” (2018-2024), regizat de Ruxandra Gubernat; programe de formare și educație artistică prin cultura cinematografică pentru tineri din comunități vulnerabile (2019-2024) – „Focus”, o platformă de ateliere teoretice (de gândire critică) și ateliere practice de realizare a unui film documentar, de unde au rezultat mini-documentare antropologice despre viața din localitate, văzută prin ochii copiilor; „Caiete de Rețete” (2022) – cercetarea și digitalizarea at 60 de caiete de rețete din București, Brașov și din țară, arhivate pe platforma dedicată www.caietederetete.ro, și realizarea a 18 mini-documentare antropologice observaționale; proiecte de cercetare și conștientizare a publicului larg (2024), unul pe tema migrației de la oraș la țară („În căutarea paradisului pierdut”) și altul pe tema infertilității și pierderii de sarcină la femei („Una din trei”).

