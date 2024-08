Agenda de septembrie 2024: cele mai interesante evenimente ale lunii, pe care nu trebuie să le ratezi

Beetlejuice Beetlejuice

Pe 6 septembrie are premiera mondială, după Festivalul de Film de la Veneția, cea mai recentă fantezie a lui Tim Burton, o comedie horror după un scenariu de Alfred Gough și Miles Millar, care continuă povestea din inițialul Beetlejuice. Prin urmare, familia Deetz revine acasă după moartea neașteptată a lui Charles; iar viața Lydiei este dată peste cap atunci când rebela ei fiică, Astrid, face o descoperire surprinzătoare în mansardă. Michael Keaton, Catherine O’Hara și Winona Ryder își reiau rolurile, iar lor li se alătură Jenna Ortega, Justin Theroux, Monica Bellucci, Willem Dafoe și alții.

Forme de bunătate

După triumful cu Sărmane creaturi, regizorul grec Yorgos Lanthimos revine cu un nou film, tot cu Emma Stone, actrița sa preferată. Alături de ea îi vezi în distribuție pe Margaret Qualley, Jesse Plemons, Willem Dafoe, Hunter Schafer și Hong Chau. Așa că, de pe 13 septembrie, vezi cum se înfiripă o poveste dintr-o serie de întâmplări bizare: un bărbat încearcă să-și recapete controlul asupra propriei vieți; un polițist a cărui soție dispăruse pe mare e surprins să constate, la întoarcerea ei, că are de-a face, parcă, cu o nouă persoană; o femeie caută o persoană cu o abilitate specială, care poate deveni un lider spiritual. Așteaptă-te la o bizarerie așa cum sunt toate proiectele care l-au consacrat pe regizor.

DinDim, prietenul meu pinguin

Jean Reno revine într-un proiect emoționant, inspirat de o poveste reală. Mai exact, întâlnirea lui cu un pinguin pierdut, cu care va avea o prietenie fără egal, dincolo de orice posibile obstacole. Filmul, în regia lui David Schumann, îi mai are în distribuție pe Adriana Barraza, Rocío Hernández, Nicolás Francella și Alexia Moyano și ajunge în sălile de cinema pe 6 septembrie.

The Perfect Couple

Pe 5 septembrie ajunge pe Netflix un serial cu o distribuție impresionantă: Nicole Kidman este Greer Garrison Winbury, o romancieră celebră și mama neplăcută a lui Benji (Billy Howle), care urmează să se căsătorească cu Amelia (Eve Hewson). Cum familia mirelui este una dintre cele mai proeminente din Nantucket, planificarea nunții atinge proporții uriașe, și totul pare sub control până ce pe plajă este descoperit un cadavru care dezvăluie o mulțime de secrete. Suspiciunile se îndreaptă asupra tuturor în această dramă regizată de Susanne Bier, în care mai apar Dakota Fanning, Liev Schreiber, Meghann Fahy sau Isabelle Adjani.

La Maison

Pe Apple TV are premiera, pe 20 septembrie, un serial despre intrigile fascinante din culisele modei la cel mai înalt nivel. Atunci când celebrul designer Vincent Ledu (Lambert Wilson) părăsește legendara casă couture a familiei sale, LEDU, afacerea este pusă imediat în pericol. Muza creativului, Perle Foster (Amira Casar) se alătură unei tinere designerițe de viitor, Paloma Castel, încercând să salveze situația; însă lucrurile sunt înrăutățite major de intervenția lui Diane Rovel (Carole Bouquet), CEO-ul unui supergrup de lux, care își dorește cu orice preț să achiziționeze casa de modă.

Longlegs: Colecționarul de suflete

Dacă ai dispoziția necesară pentru un thriller cu accente horror, atunci trebuie să vezi cea mai recentă ispravă a lui Osgood Perkins, cu Nicolas Cage, Maica Monroe, Alicia Witt și Blair Underwood. Pe scurt, o agentă FBI trebuie să rezolve o serie de omoruri șocante, dar ancheta sa e mult complicată de indicii care par să vină din alte sfere, trecând granița firescului către domeniul ocult. Mai mult, agenta descoperă și că are o legătură personală cu ucigașul, însă nu este clar dacă acest lucru îi va ușura munca sau o va face mai dificilă.

In Vogue: Anii ’90

Pe Disney+ poți să vezi, în septembrie, în două calupuri (primele trei episoade pe 13, următoarele pe 20) un serial original care prezintă felul în care arăta moda anilor ’90 prin ochii competenți ai editorilor Vogue Hamish Bowles, Edward Enninful, Tonne Goodman și, desigur, Anna Wintour. Fiecare episod analizează un moment definitoriu al decadei, de la felul în care moda a cucerit Hollywood-ul (și viceversa), până la curentul grunge, de la gala MET și până la felul în care globalizarea a influențat domeniul. O mulțime de supermodele, regizori, actori, oameni politici, designeri, alți editori legendari contribuie la documentar, pe care nu trebuie să-l ratezi.

Dincolo de granițe

Pe 20 septembrie ajunge în sălile de cinema un film emoționant în regia lui Levan Akin, cu Mzia Arabuli, Lucas Kankava și Deniz Dumanli; despre Lia, o profesoară pensionară, care și-a promis să-și regăsească nepoata pierdută cu mult timp în urmă, pe Tekla. Pe urmele ei ajunge în Istanbul, un oraș plin de conexiuni și posibilități, unde îl întâlnește pe Evrim, care luptă pentru drepturile persoanelor transgender. Iar de aici, reîntâlnirea cu nepoata pierdută pare, în cele din urmă, posibilă.

CINEVARA

Chiar dacă a venit toamna, te mai poți agăța încă de vară la Rezidența9, în București, la programul de filme în aer liber CINEVARA, care continuă până pe 3 octombrie cu o ediție specială, a cărei temă este Corp socialism – adică o privire asupra corpului uman așa cum apare în cinematografia din perioada socialistă în Europa Centrală și de Est. Curatorii ediției, Ana Szel, Liri Chapelan și Ștefan Ristea, au selectat o serie neașteptată de filme (Deseori mă gândesc la Hawaii, 1978; Getting to Know the Big Wide World, 1980; Bubble Bath, 1980; Solo Sunny, 1980; Tito among the Serbs for the Second Time, 1993) care-ți vor oferi o perspectivă veche, dar în mod ssurprinzător proaspătă asupra noțiunii de corp.

Anul nou care n-a fost

Primul lungmetraj de ficțiune al lui Bogdan Mureșanu are premiera luna aceasta la ediția cu numărul 81 a prestigiosului Festival de Film de la Veneția, în cadrul secțiunii competitive Orizzonti. Avem deci motive să ținem pumnii singurului film românesc din competiție și să așteptăm vești bune; precum și premiera locală (pe 24 septembrie) a acestei tragicomedii a cărei acțiune se desfășoară într-o zi, înaintea revoluției din 1989. Din distribuție fac parte Adrian Văncică, Iulian Postelnicu, Emilia Dobrin, Mihai Călin, Nicoleta Hâncu, Ioana Flora și alții.

Ext. Mașină. Noapte

Ce se poate întâmpla atunci când se muncește la un film mic, dar cu pretenții mari? Aparent, orice, mai ales când așteptările sunt la răsturnări de situație șocante, când mulți actori celebri filmează într-o zonă izolată din munți, când se pun la cale efecte speciale complexe și cascadorii riscante. La momentul la care totul ar trebui să funcționeze fără cusur, nimic nu iese conform planului. Rodica Lagăr, Dorian Boguță, Șerban Pavlu și Andi Vasluianu sunt actorii aleși de regizorul Andrei Crețulescu în distribuția filmului care are premiera pe 13 septembrie.

Balkanik Festival: trei zile și trei nopți de concerte și povești

Unul dintre cele mai speciale evenimente din peisajul bucureștean, Balkanik Festival – Home of World Music se întoarce între 6 și 8 septembrie la Grădina Uranus, cu atmosfera sa inconfundabilă și cu o mulțime de întâlniri cu artiști remarcabili. De-a lungul celor trei zile ale festivalului aflat la ediția cu numărul XI vei avea parte de concerte, un târg artizanal, demonstrații meșteșugărești, dezbateri, expoziții și o mulțime de alte activități potrivite atât pentru adulți, cât și pentru cei mici. Ca de obicei, concertele țin capul de afiș. Vineri, pe 6 septembrie, îi poți asculta pe Rumeliko, cu combinația lor de folclor turcesc și grecesc; grupul polonez Dikanda, care se inspiră din folclorul oriental și balcanic; dar și Fanfare Ciocârlia, care celebrează 25 de ani de activitate.

Sâmbătă ai parte de concerte de la Phuripe, trupa maghiară ce păstrează și promovează cântece tradiționale rome, dar și de Kermesz A L’Est, din Belgia, care îmbină melodiile balcanice și klezmer cu rock-ul și metalul; și Shantel & Bucovina Club Soundsystem, din Germania, cunoscuți pentru hitul internațional Disko Partizani. Iar în ultima zi Mădălina Pavăl Orchestra, care împletește tradiția românească cu elemente moderne; BaBa ZuLa, din Turcia, ce amestecă oriental dub cu rock’n’roll psihedelic și Collectif Medz Bazar din Armenia-Franța (care combină tradițiile muzicale armene, kurde, turce, arabe și persane cu pop) celebrează diversitatea culturală.

Dezbaterile ediției (care o celebrează pe Renée Perle, primul fotomodel al lumii) sunt reunite sub tema Ancestralitatea și tradițiile în arta prezentului: RITUALURI X NATURĂ X ARTĂ. Programul complet pe www.balkanikfestival.ro.

His Three Daughters

De pe 20 septembrie, pe Netflix ajunge un film înduioșător care are în centru trei surori înstrăinate ce se reunesc în apartamentul lor din New York, pentru a avea grijă de tatăl lor bolnav. Katie (Carrie Coon), o mamă care are probleme cu fiica sa adolescentă, Christina (Elizabeth Olsen), separată pentru prima dată de familia ei, și Rachel (Natasha Lyonne), fiica din altă căsnicie care nu a părăsit niciodată apartamentul tatălui ei, sunt nevoite să repare legăturile dintre ele și să gestioneze moartea deja anunțată a patriarhului, în acest proiect al lui Azazel Jacobs.

Foto: PR

