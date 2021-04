Actori care au câștigat premii importante pentru interpretarea unor personalități iconice

De-a lungul timpului, ne-am bucurat să vedem pe marile ecrane cum cei mai cunoscuți actori de la Hollywood au interpretat rolurile unor personalități iconice care au reușit să schimbe felul în care privim lumea. În plus, aceste roluri le-au adus actorilor și recunoaștere în industria cinematografică și au câștigat premii pentru performanța lor.

Barbra Streisand – Fanny Brice în Funny Girl

Rolul Fanny Brice din filmul Funny Girl i-a adus actriței Barbra Streisand în 1969 un premiu Oscar. Pelicula urmărește povestea lui Funny Brice, o actriță de comedie care a devenit o adevărată vedetă pe Broadway. Fanny Brice, care a murit în 1951, era cunoscută pentru abilitățile sale în actorie, muzică și comedie, iar Barbra Streisand le-a adus pe micile ecrane cu ajutorul interpretării sale din acest film biografic.

Ben Kingsley – Mahatma Gandhi în Gandhi

Ben Kingsley a câștigat un premiu Oscar pentru rolul din filmul Gandhi. El l-a jucat pe Mahatma Gandhi, activistul care a luptat pentru drepturile civile, independența Indiei, dar și libertate religioasă. În film este adusă în atenție activitatea lui Gandhi din Africa de Sud, precum și cunoscuta grevă a foamei.

Julia Roberts – Erin Brockovich în Erin Brockovich

În 2001, Julia Roberts a câștigat premiul Oscar pentru cea mai bună actriță pentru rolul Erin Brockovich din filmul biografic cu același nume. Ea joacă rolul activistei de mediu care a ajutat la intentarea unui proces împotriva Pacific Gas and Electric Company din California în 1993, după ce s-a aflat că acea companie contamina resursele de apă ale unui mic oraș.

Cate Blanchett – Katharine Hepburn în The Aviator

Filmul The Aviator surprinde primii ani din cariera cunoscutului aviator și miliardar Howard Hughes, jucat de Leonardo DiCaprio. Însă Cate Blanchett a atras atenția, care a interpretat-o pe actrița Katharine Hepburn, iubita lui Howard Hughes, motiv pentru care a și câștigat un premiu Oscar.

Reese Witherspoon – June Carter Cash în Walk the Line

Johnny Cash se numără printre muzicienii de referință ai anilor ’60 și ’70. În filmul biografic Walk the Line, Joaquin Phoenix îl joacă pe muzician, iar Reese Witherspoon a interpretat-o pe a doua soție a lui, June Carter Cash. Pentru acest rol actrița Reese Witherspoon a primit un premiu Oscar.

Helen Mirren – Regina Elisabeta a II-a în The Queen

Rolul Reginei Elisabeta a II-a i-a adus actriței Helen Mirren un premiu Oscar. Filmul The Queen o arată pe Regina Elisabeta a II-a după moartea Prințesei Diana și modul în care face față unor evenimente pe care nimeni nu le-ar fi putut anticipa.

Eddie Redmayne – Stephen Hawking în The Theory of Everything

The Theory of Everything se numără printre cele mai emoționante filme. Eddie Redmayne îl joacă pe regretatul om de știință Stephen Hawking în această peliculă care aduce în prim-plan relația acestuia cu prima sa soție, Jane, după ce s-au întâlnit la Universitatea Cambridge, precum și lupta sa cu scleroza laterală amiotrofică, dar și realizările academice. În 2015, Eddie Redmayne a primit un Oscar pentru acest rol.

Meryl Streep – Margaret Thatcher în The Iron Lady

Meryl Strep ne-a încântat cu rolul ei din filmul The Iron Lady, unde a interpretat-o pe Margaret Thatcher, prim-ministră a Regatului Unit, precum și prima femeie care a ocupat această funcție publică. Pentru interpretarea ei, Meryl Streep a fost premiată cu un Oscar.

Michael Douglas – Liberace în Behind the Candelabra

Michael Douglas l-a jucat pe Liberace, celebrul pianist și cântăreț din anii ’50, iar actorul a primit și un Glob de Aur pentru interpretarea sa. Liberace a fost recunoscut pentru talentul tău, cât și pentru ținutele flamboaiante și scenografii. În filmul Behind the Candelabra, Liberace se străduiește să își țină ascunsă sexualitatea.

Sarah Paulson – Marcia Clark în The People v. O.J. Simpson: American Crime Story

Marcia Clark a fost procurorul principal în dosarul în care Orenthal James (OJ) Simpson, fost jucător de fotbal american, a fost acuzat că și-a ucis soția în anii ’90. În seria care a relatat procesul, Sarah Paulson a jucat-o pe procuroare, rol cu care a câștigat și un premiu Emmy, și a subliniat sexismul și provocările întâmpinate de Marcia Clark pe parcursul procesului.

Darren Criss – Andrew Cunanan în The Assassination of Gianni Versace: American Crime Story

Actorul Darren Criss a câștigat un Emmy pentru interpretarea lui Andrew Cunanan, criminalul în serie care a ucis cinci persoane în decursul a trei luni. Una dintre victimele sale a fost designerul de modă Gianni Versace.

Rami Malek – Freddie Mercury în Bohemian Rhapsody

Rami Malek l-a jucat pe Freddie Mercury în Bohemian Rhapsody, filmul biografic despre viața solistului trupei de succes Queen. Actorul a câștigat un premiu Oscar și unul Bafta pentru interpretarea sa, iar Bohemian Rhapsody este considerat a fi cel mai bun film biografic din toate timpurile cu încasări de peste 900 de milioane de dolari.

Renee Zellweger – Judy Garland în Judy

Renee Zellweger a interpretat-o pe Judy Garland în acest film despre celebra cântăreață și actriță, aproape de sfârșitul vieții sale, în timp ce călătorește la Londra în 1968 pentru a participa la mai multe concerte pentru ultimul său turneu de revenire. Pentru interpretarea ei, Renee Zellweger a câștigat un Glob de Aur și un Oscar.

