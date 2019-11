9 celebrități de la Hollywood care au avut parte de experiențe marcante în carieră

Din exterior, vedetele de la Hollywood au o viață de invidiat. Însă, fie că ne poate părea surprinzător sau nu, dar în cele mai multe dintre cazuri, cariera actorilor sau a celebrităților de la Hollywood poate fi influențată de anumite lucruri. Fie că vorbim de depresie, consum excesiv de alcool, substanțe interzise, cariera unora dintre cele mai cunoscute celebrități de la Hollywood a fost ruinată din cauza acestor lucruri.

În unele cazuri, vedetele nu au mai putut să își refacă acea carieră de succes pe care o aveau, însă, în alte cazuri, și-au putut depăși dependența de alcool sau de droguri pe care o aveau. Iată care sunt celebritățile care au avut experiențe cu adevărat marcante în cariera lor:

1. Macaulay Culkin

Actorul Macaulay Culkin, cunoscut pentru rolul său din seria „Home Alone” este exemplul perfect pentru faptul că unele vicii pot avea un impact asupra carierei. Încă din adolescență, el a fost dependent de alcool și droguri. Ba mai mult, în anul 2004 chiar a fost arestat pentru posesie de droguri.

2. Lindsay Lohan

Un alt exemplu pentru faptul că o carieră poate fi ruinată extrem de ușor este Lindsay Lohan. Ea a fost internată de mai multe ori la dezalcoolizare, iar de mulți ani se luptă cu dependența de droguri. În anul 2007, ea a ajuns la închisoare după ce a fost prinsă în timp ce se afla sub influența alcoolului la volan.

3. Mary-Kate și Ashley Olsen

Mary-Kate și Ashley Olsen sunt cunoscute pentru rolurile din serialele „Two of a Kind”, „So Little Time”, „Mary-Kate and Ashley in Action!”. Cele două au decis să renunțe la aparițiile în public, mai cu seamă cu Mary-Kate s-a confruntat cu anorexia. Ea a fost și internată într-o clinică specializată pentru a reuși să treacă peste această problemă.

4. Shia LaBeouf

Actorul Shia LaBeouf este cunoscut pentru rolul său din filmele „Transformers.” El și-a început cariera făcând stand-up. În copilărie, Shia a fost abuzat, atât fizic, cât și verbal de către tatăl lui. În 2005, când el avea 19 ani, a fost aresat după ce și-a atacat un vecin cu un cuțit. În 2007, el a avut o ieșire violentă dintr-un magazin și a fost rugat de securitate să părăsească magazinul, însă nu a fost de acord.

5. Winona Ryder

Winona Ryder a avut parte în copilărie de câteva experiențe care au determinat-o să își înceapă cariera în actorie. Mai precis, ea a fost victima unor atacuri homofobe deoarece a decis să se tundă foarte scurt, fiind confundată cu un băiat. În anul 2001, ea a fost acuzată de furtul unor haine și accesorii dintr-un magazin. Ea a fost acuzată și de consum de droguri, ajungând la tribunal din cauza asta.

6. Amanda Bynes

Amanda Bynes este recunoscută pentru rolurile sale din „All That” și „The Amanda Show.” Cu toate că s-a bucurat de un real succes, ea a avut probleme din cauza consumului de alcool și droguri. Ea a fost acuzată și de faptul că ar fi vrut să pornească un incendiu într-o zonă rezidențială. Cu toate acestea, ea nu a încercat până acum să își consolideze cariera.

7. Edward Furlong

Actorul Edward Furlong este cunoscut pentru rolul din filmul „Terminator 2.” El s-a bucurat de un adevărat succes datorită acestui rol, iar din acest motiv, a fost copleșit de faima pe care a avut-o. El a fost internat și într-un spital de psihiatrie.

8. Jake Lloyd

Rolul Anakin Skywalker din „Star Wars” i-a asigurat succesul lui Jake Lloyd, însă, cu toate acestea, el nu a avut parte de o copilărie atât de fericită. El a fost victima hărțuirii, iar ulterior a fost diagnosticat cu schizopherie, fiind nevoit să se interneze într-o clinică.

9. Haley Joel Osment

Actorul Haley Joel Osment este recunoscut pentru rolurile sale din „The Sixth Sense”, „Artificial Intelligence” și „Forrest Gump.” El s-a confruntat însă cu dependența de alcool și de substanțe interzise, lucru care l-a făcut să aibă parte și de un accident de mașină nefericit. Acesta a trebuit să meargă la dezalcoolizare.

