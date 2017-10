26% dintre romani cred ca ti-o meriti (de Patricia Luiza Blaj)

Lucrarea mea de licenta are titlul “Reprezentarea violentei impotriva femeilor in media Romaneasca”. Am ales acest subiect deoarece inca mai cred ca jurnalismul de calitate are o influenta asupra oamenilor, iar doar canalele media pot incuraja populatia sa lupte pentru ceva. Iar daca media nu reprezinta realitatea, de unde sa stie lumea cum stau lucrurile de fapt si care sunt problemele cele mai grave ale Romaniei?

Cred ca una dintre cele mai grave probleme ale Romaniei in momentul de fata e violenta impotriva femeilor. Si nu doar eu spun asta. Un studiu publicat in aprilie 2017 de catre Agenția Nationala pentru Egalitate de Sanse intre Femei si Barbati spune ca 9 din 10 romani considera ca violenta impotriva femeilor este o problema care ne afecteaza societatea. Ceea ce, daca informatia e luata individual, pare a fi un lucru bun. Adica 90% dintre oameni sunt constienti ca exista violenta impotriva femeilor, ca fenomenul e adanc inradacinat in cultura noastra si ca este, intr-adevar o problema. Dar treaba sta in felul urmator: acelasi studiu arata ca 4 din 10 romani cunosc personal o victima. Practic, jumate dintre toti oamenii pe care ii cunoastem cunosc cel putin o victima.

Un studiu derulat intre 2010 si 2012 arata ca in doar doi ani au fost 65.000 de victime, dintre care 800 de femei au murit. Statisticile spun ca o femeie este batuta lo data la 30 de secunde, ca o data la doua zile o femeie moare din cauza violentei domestice si ca 5 femei sunt violate zilnic la noi in tara.

Cred ca daca pe bune 9 din 10 oameni ar crede ca sa dai intr-o femeie e ceva gresit, sau ca e o problema, nu ar exista numerele si statisticile astea alarmant de ridicate. Daca 90% din populatia tarii ar considera violenta impotriva femeilor o problema ce ne afecteaza societatea, ar ramane ca agresorii sa fie un maxim de 10%. Dar statisticile spun total altceva.

Si studiile, la fel. In noiembrie 2016 a fost finalizat un studiu de catre Comisia Europeana, intitulat “Gender-based Violence”. Adica violenta care e determinata de gen. Acest studiu a ajuns la concluzia ca Romania are cel mai mare procentaj dintre tarile Europene care au participat de barbati care considera ca violul e justificabil. 55% dintre romani considera ca daca esti beata sau drogata, daca te-ai imbracat sexy, daca te-ai dus de buna voie acasa la un barbat, daca nu spui nu explicit sau nu te zbati, daca ai flirtat inainte cu agresorul, daca umbli singura noapte sau daca ai parteneri multipli sexuali, atunci violul ar putea fi justificat. Studiul mai spune si ca 1 din 5 barbati considera de-a dreptul ca violul nu ar trebui sa fie o fapta criminala si ca nu ar trebui sa fie pedepsit de lege.

Si acest studiu arata ca suntem, ca de obicei, tari in gura: 96% dintre participanti considera ca violenta impotriva femeilor e o problema serioasa. Bineinteles ca genul asta de declaratie plata e insotita de inca o confirmare ca ingrijorarea moare cand e pusa fata in fata cu orice fel de prejudecata. Desi, teoretic, ingrijorarea e mare si declarata, cultura violentei e atat de adanc inradacinata in modul nostru de a vedea lucrurile incat a blama victima este considerat un lucru normal. 23% dintre cei care au participat la studiu considera ca femeile exagereaza sau de-a dreptul inventeaza povesti despre experientele lor de abuz sau viol si 26% considera ca femeia e cea care provoaca incidentul – pe scurt, si-o cauta sau si-o merita. Tot 26% considera ca hartuirea sexuala la locul de munca nu ar trebui sa fie ilegala, iar 3% considera ca nu e nimic gresit cu a-ti hartui sexual colegele la birou. 26% nu inteleg de ce e ilegal sa trimiti mesaje sau emailuri cu continut sexual fara ca o femeie sa-ti fi cerut asta.

M-a durut sa citesc lucrurile astea cand mi-am scris licenta, ma doare din nou acum si simt cum mi se strange pieptul de fiecare data cand ma gandesc la ele. Pentru ca modul in care se contrazice faptul ca majoritatea romanilor cred ca violenta impotriva femeilor e o problema si incidenta violentei, sau faptul ca un numar atat de mare de oameni considera ca violul e justificabil releva un lucru atat, atat de trist.

Faptul ca violenta impotriva femeilor e o parte foarte bine integrata a culturii noastre. Ca unele lucruri sunt vazute ca fiind perfect normale, ca femeia e inca vazuta de multi ca fiind doar un obiect.

Daca ai baut un pahar de vin prea mult sau ai fusta prea scurta, dintr-o data integritatea ta si valoarea ta ca om dispare si devii un simplu obiect de care 55% dintre romani considera ca potsa profite.

Pe langa faptul ca e dureros sa afli ca atat de multi oameni gandesc asa, e si extrem de periculos. Pentru tine, pentru mine, pentru toate prietenele si cunostiintele noastre. Asa ca, ne trezim o data? Cat ne mai lasam calcate in picioare, batute, agresate si violate pana ne cerem drepturile?

Ilustratie: Alexander White