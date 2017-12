11 semne subtile ca relatia ta de lunga durata nu merge asa de bine cum iti imaginai

Poate ca te mandresti cu faptul ca va certati asa de rar, insa, in ultimul timp, ti se intampla des sa iti doresti sa ai mai mult timp pentru tine decat de obicei.

Daca simti ca unele lucruri nu sunt in ordine, si nu stii exact care este motivul, s-ar putea sa fie momentul sa reflectezi putin asupra relatiei tale.

In unele cazuri, lipsa certurilor poate fi, de fapt, un semn rau. Alte semne, ca de exmplu faptul ca iti doresti sa fii singur tot mai mult, s-ar putea sa aiba o insemnatate mai mare decat crezi.

Dupa o analiza atenta, este posibil ca tu si partenerul tau sa realizati ca nu sunteti compatibili si ca este timpul sa va despartiti. Este in regula. Acesta poate fi momentul perfect sa discutati pe indelete si sa intelegeti ce a mers prost, care sunt lucrurile care nu au functionat si sa reusiti sa reveniti pe calea cea dreapta.

Asadar, fa-ti curaj, si vorbeste. Este in regula sa va contraziceti din cand in cand. Este OK sa nu va intelegeti in permanenta. Si este OK sa nu fie totul „perfect”, daca asta inseamna sa aveti o relatie mai sanatoasa pe termen lung.

Uite cateva semne ca ar trebui sa incepeti ca comunicati mai mult si mai bine, pentru a va imbunatati relatia pe viitor.

1. Nu v-ati mai contrazis de luni bune

Daca crezi ca o relatie total lipsita de drama este cel mai sanatos lucru de pe pamant, s-ar putea sa fii surprinsa sa afli ca expertii considera fix contrariul.

“Niciun om nu poate fi de acord cu un altul in orice privinta”, spune psihologul Monte Drenner.

“Daca nu exista nici macar un conflict, oricat de mic, inseamna ca unul dintre parteneri nu este sincer si incearca sa evite subiectul, iar aceste lucruri nu sunt semnele unei relatii sanatoase.”

Nu trebuie sa tipati unul la celalat cat e ziua de lunga, dar, daca spuneti deschis ce aveti pe suflet, veti putea sa va imbunatatiti relatia, chiar daca discutia se transforma intr-o mica cearta.

2. Conversatiile voastre sunt intotdeauna lejere si superficiale

Daca sunteti niste experti ai comunicarii superficiale, obisnuite, despre serviciu, vreme sau despre ce a mai aparut la stiri, atunci, acest lucuru poate insemna ca nu sunteti capabili sa aveti discutii mai profunde, fara ca unul dintre voi sa devina inconfortabil.

Asa cum psihologul Alli Owen le spune celor de la “Bustle”, “Atunci cand incerci sa te deschizi in fata partenerului, sa devi vulnerabil si sa abordezi un subiect sensibil, despre ceva care te deranjeaza, acesta, de cele mai multe ori, inceasca sa schimbe subiectul si sa incheie cat mai repede discutia.”

Daca v-ati cantonat in acest tipar, Owen spune ca asta ar putea insemna ca persoana de langa voi nu este pregatita pentru o relatie serioasa.

3. Apelezi la alte persoane atunci cand ai o problema

Pentru ca o relatie sa functioneze normal, trebuie sa va indreptati unul catre celalalt atunci cand apare o problema, ci nu sa cereti ajutorul altor persoane. Daca va intoarceti spatele si cautati alinare in alta parte, acesta poate fi un semn ca relatia nu mai merge.

“Atunci cand esti implicat intr-o relatie de lunga durata, este simplu sa devi comod si sa alegi sa nu deschizi un subiect sensibil, dar, atunci cand ajungi sa iti ignori dorintele si instinctele, pui o bariera intre tine si partenrul tau. Odata ce s-a intamplat asta, iti poti crea un obicei din evitatul discutiilor incomfortabile, si, in acest fel, tu si persoana de lana tine va veti distanta trepta”, a spus Owen.

4. Tanjesti dupa mai mult timp pentru tine

Cateodata, ai nevoie doar de putin mai mult timp pentru tine, sa te inchizi intr-o camera si sa meditezi in liniste. Nu e nimic rau in asta. Dar, in momentul in care, simti, dintr-o data, o nevoie mai mare pentru astfel de momente, inseamna ca ceva nu este in regula.

5. Alti oameni devin mult mai importanti

Prietenii ocupa un loc important in vietile noastre, dar, daca gasesti un refugiu in acesti prieteni, pentru a lua o pauza de la relatie, ar trebui sa te gandesti mai bine daca iti doresti sa fii cu persoana de langa tine sau nu.

Normal este sa te distrezi impreuna cu partenerul tau, si sa te bucuri si de compania prietenilro, din cand in cand, nu invers.