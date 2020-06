10 seriale bazate pe evenimente reale, care merită văzute oricând ai ocazia

Iată 10 seriale foarte bine realizate, care merită văzute oricând ai ocazia!

The Story of Diana

The Story of Diana este un serial care se axează pe viața uneia dintre cele mai iubite persoane care a făcut vreodată parte din familia regală britanică, Prințesa Diana. În ciuda faptului că titlul Dianei era acela de prințesă, viața ei nu a fost una de basm. Vocea ei nu era auzită în cercurile regale, dar Diana a știut cum să-și facă simțită prezența și cum să atragă atenția presei și a oamenilor, motiv pentru care la scurt timp a și devenit un Icon. Moștenirea lăsată este în continuare onorată până în ziua de azi.

The Last Dance

Michael Jordan, Scottie Pippen și Dennis Rodman sunt trei dintre cele mai recunoscute nume din istoria baschetului. The Last Dance este serialul care le urmărește viața și cariera, în cadrul echipei Chicago Bulls. Documentarul este compus din filmări reale, dar și diferite interviuri cu diverse personalități din baschet. Serialul este unul foarte bine realizat și merită văzut, fie că ești pasionată de sporturi sau nu.

Roman Empire

Roman Empire este un serial bazat pe evenimentele reale din timpul Imperiului Roman și a celor mai importanți domnitori din istorie. Serialul are trei sezoane care prezintă, fiecare, povestea unui împărat din acea perioadă, de la viața lui Commodus, până la împăratul Iulius Caesar și Caligula.

Mindhunter

Acțiunea acestui serial se desfășoară la sfârșitul anilor 70 și are ca personaje principale doi agenți FBI, care fac parte din unitatea de elită pentru investigarea criminalilor în serie. De-a lungul carierei lor, au avut de a face cu unii dintre cei mai celebri criminali din istoria Americii. Acești agenți rezolvă cazurile, punându-se în pielea criminalilor și încercând să gândească la fel ca ei.

When They See Us

When They See Us este un serial de gen dramatic, care prezintă evenimentele din cazul „Jogger Central Park” din 1989. Epicentrul poveștii îl reprezintă viața și familiile celor cinci bărbați suspecți, care au fost acuzați pe nedrept și urmăriți penal pentru violarea și agresarea unei femei în Central Park din orașul New York.

Alias Grace

Bazat pe romanul lui Margaret Atwood, Alias Grace, care descrie povestea unei tinere imigrante din Irlanda care lucrează în Canada, ca servitoare. Grace Marks a fost acuzată și condamnată pentru moartea angajatorului și a gospodarului său. Prin urmare, aceasta este condamnată la închisoare pe viată și devine una dintre cele mai cunoscute femei din Canada.

Trial by Media

Trăim într-o perioadă în care totul a devenit extrem de mediatizat, până și procesele de justiție au devenit într-o anumită măsură un fel de divertisment pentru public, acestea fiind din ce în ce mai prezente online. Serialul Trial by Media prezintă o selecție cu cele mai memorabile și dramatice procese din istoria contemporană. Aceste procese sunt revizuite și serialul urmărește impactul mass media asupra verdictului.

Hollywood

Acțiunea serialului Hollywood are loc în perioada de aur a Hollywood-ului. Scenariul se concentrează pe un grup de actori și regizori fictivi, dar și reali, care încearcă să-și îndeplinească visele și să devină celebri. Mai mult, garderoba este una de-a dreptul spectaculoasă.

Unorthodox

Acest serial se învârte în jurul unei tinere domnișoare, care a fost crescută într-o comunitate evreiască, ultra-ortodoxă din districtul Williamsburg din Brooklyn. Protagonista, fiind rebelă din fire, refuză să accepte obiceiurile impuse de către familia sa, care i-a aranjat o căsătorie și un stil de viață strict, fondat pe religie.

Formula 1: Drive to Survive

Piloții, managerii și patronii diverselor echipe de Formula 1 trăiesc viața la cote maxime, atât pe circuit cât și în afara lui. Acest documentar, împărțit în 20 de episoade, oferă spectatorilor acces intim în universul acestui sport extrem. Dacă ești pasionată de adrenalină și sporturi extreme, cu siguranță nu vei dori să ratezi acest serial!

