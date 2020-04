10 filme iconice cu costume realizate de cei mai celebri designeri de modă

Un film oferă unui designer posibilitatea de a-și etala talentul și de a da frâu liber imaginației într-un mod pe care în colecțiile lor nu o pot face. Indiferent dacă este vorba de o dramă sau un film SF, designerii au împins întotdeauna barierele și au realizat pentru pelicule, devenite legendare prin astfel de colaborări, look-uri care au servit nu numai viziunii realizatorului, dar care au conturat și stiluri semnătură pentru starurile implicate.

Iată deci zece filme cu costume create de designeri, care au avut un impact răsunător în istorie.

Pierre Balmain – And God Created Woman (1956)

Melodrama spumoasă a lui Roger Vadim, care a transformat-o pe soția sa, Brigitte Bardot, într-o stea peste noapte, o prezintă plimbându-se pe riviera franceză, în căutarea unor potențiali pretendenți. Bardot joacă rolul lui Juliette, o tânără al cărei apetit sexual și lipsă de inhibiții zguduie St. Tropez-ul, un sat de pescuit parcă adormit. Cu o imagine fermecătoare și o politică sexuală controversată, filmul a provocat o mare agitație la lansarea sa în 1956. Dar Bardot rămâne atracția principală. Prezentată frecvent desculță, cu buze rujate și păr sauvage, este o apariție extrem de seducătoare în rochii din in, topuri cu guler bărcuță și fuste creion strânse în talie, toate concepute de couturierul Pierre Balmain.

Hubert de Givenchy – Breakfast at Tiffany’s (1961)

Clasica comedie romantică Breakfast at Tiffany’s, relizată în 1961 de Blake Edwards, a conferit unei singure rochii un statut iconic pe care îl păstrează încă și în zilele noastre. Aceasta nu a fost prima producție la care designerul Hubert de Givenchy a lucrat împreună cu Audrey Hepburn, dar a fost cu siguranță cea mai celebră. Colaborarea lor a conturat nu numai un film de neuitat ci și o piesă legendară, the little black dress, devenită apoi un must-have în garderoba oricărei femei respectabile. Rochia maxi neagră cu spate decupat care îi contura atât de rafinat silueta actriței a schimbat viziunea femeilor asupra ceea ce însemna o rochie elegantă într-o vreme în care piesele complicate erau în vogă. Hepburn a spus odată: „Într-un fel, se poate spune că Hubert de Givenchy m-a creat de-a lungul anilor”. Mai târziu, în film, rochia a fost înlocuită cu o versiune mai scurtă, midi, genul de little black dress pe care este mai probabil să îl vedem în zilele noastre în nenumărate situații.

Coco Chanel – Last Year at Marienbad (1961)

Filmată în alb și negru, drama lui Alain Resnais, Last Year at Marienbad, câștigătoare a Leului de Aur, este o lucrare definitorie a French New Wave. Acțiunea se concentrează pe un cuplu misterios jucat de Delphine Seyrig și Giorgio Albertazzi, care se cunosc într-un hotel baroc. Garderoba elegantă al lui Seyrig, alcătuită din little black dresses, costume din brocart, rochii lungi din șifon și cape cu pene, a fost creată de însăși Coco Chanel. Aceasta nu era o novice în arta costumelor, petrecându-și o mare parte a anilor ’30 la Hollywood îmbrăcând celebrități precum Jean Harlow, Gloria Swanson sau Ina Claire pentru Samuel Goldwyn Mayer. 1961, însă, a marcat revenirea ei pe marele ecran, iar rezultatul a fost unul de-a dreptul spectaculos, devenit referință în istoria modei. Succesorul lui Coco Chanel, regretatul Karl Lagerfeld, a adus și el omagii filmului, cel mai de de seamă fiind prin prezentarea sa de primăvară – vară 2011, unde modelele au defilat în jurul unei replici a grădinilor de la Marienbad.

Yves Saint Laurent – Belle de Jour (1968)

În 1967 în clasicul Belle de Jour, Yves Saint Laurent o îmbrăca pe divina Catherine Deneuve pentru prima dată. Pentru acest rol de gospodină burgheză care își petrecea fiecare după-amiază lucrând ca o prostituată de înaltă clasă, designerul a ales fuste negre austere, pălării pillbox, o serie de paltoane din piele căptușite cu blană, piese din lână gri și vinil negru. Astfel, Deneuve a contribuit la a face cunoscute lucrările designerului în întreaga lume, iar această colaborare a marcat începutul unei prietenii pe viață. Mai tărziu, cei doi au mai lucrat împreună și pentru peliculele La Sirène du Mississipi (1969), Love to Eternity (1972) și horror-ul romantic The Hunger (1983) cu David Bowie.

Bob Mackie – Funny Lady (1975)

Designerii Bob Mackie și Ray Aghayan au realizat 40 de ținute pentru Barbara Streisand, actrița din rolul principal a filmului lui Herbert Ross, Funny Lady. Dar cea pe care Streisand o poartă în timp ce cântă Great Day este cu siguranță cea mai spectaculoasă. O mare parte a celor 150 de ore de muncă depuse pentru fabricarea look-urilor sale au fost destinate doar acelei ținute, iar rezultatul a fost unul memorabil. Streisand o interpretează atât în acest film, cât și în originalul Funny Girl din 1968, pe versatila Fanny Brice. „Pe scenă, era o comediantă îmbrăcată extravagant. În afara scenei însă, era o doamnă din înalta societate, cu un gust elegant. Așadar a trebuit, de fapt, să proiectăm două garderobe separate pentru Barbara. Hainele ei de scenă au fost realizate în nuanțe strălucitoare, iar cele personale din film în culori neutre”, a explicat Mackie. Ținutele au fost remarcate și de Academia Americană de Film care și-a arătat aprecierea nominalizând filmul la premiul pentru cel mai bun design de costume.

Karl Lagerfeld – Maîtresse (1975)

În timp ce jefuiește un apartament parizian, un hoț descoperă camera de tortură a unei dominatoare de profesie. Așa începe filmul lui Barbet Schroeder din 1975, cu Gérard Depardieu și Bulle Ogier, care se afundă în curând într-o lume subterană de sadomasochism și privațiune. Karl Lagerfeld, pe atunci director de creație pentru Chloé, s-a ocupat de realizarea costumelor provocatoare ale lui Ogier. Aceasta poartă pe timp de zi haine de casă sordide, iar noaptea târziu apelează la pantaloni din piele, mănuși până la cot, o capă purpurie, o perucă neagră tunsă bob și fard de ochi albastru.

Azzedine Alaïa – A View to a Kill (1985)

Puține Bond girls au fost la fel de bine îmbrăcate precum May Day, interpretată de Grace Jones în filmul A View to a Kill. regizat de John Glen. În timp ce iubita lui Roger Moore, delicata Tanya Roberts, poartă rochii vaporoase în nuanțe pastelate, Jones nu este ceea ce am numi-o fragilă la ananghie. Garderoba sa, mai degrabă formală și cu accente masculine conține sacouri cu dungi, body-uri și rochii mulate cu glugă, cele mai multe dintre ele fiind create de prietenul său Azzedine Alaïa. Siluetele exagerate create de designer și culorile puternice alese au fost perfecte pentru o femeie care trebuia să fie egala lui Bond în toate sensurile, fie că se lupta cu bărbați sau sărea cu parașuta de pe Turnul Eiffel.

Jean Paul Gaultier – The Fifth Element (1997)

Viziunea futuristă a lui Jean Paul Gaultier strălucește în The Fifth Element, aventura SF din 1997 a lui Luc Besson. De fapt, filmul a devenit un științifico-fantastic modern clasic, atât pentru costumele sale, cât și pentru tot ce a reprezentat filmul. Cine poate uita formele exagerate și ținutele de inspirație military cu care Gaultier a îmbrăcat figurația, nemaivorbind de look-urile cu adevărat iconice pentru Leeloo interpretată de Milla Jovovici sau ale personajului negativ Zorg, jucat de Gary Oldman? În 2009 celebrul costum cu bandaje al lui Jovovich a primit o nouă interpretare pentru apariția Rihannei la American Music Awards. Între timp, Gaultier a declarat că stilul lui Ruby Rhod, gazda unui talk-show în peliculă, jucat de Chris Tucker, este cea mai reprezentativă „Jean-Paul Gaultier”.

Roberto Cavalli – Virgin Territory (2007)

Când legendarii producători de film Dino și Martha De Laurentiis au colaborat cu celebrul designer italian Roberto Cavalli pentru comedia romantică Virgin Territory din 2008, obiectivul a fost să construiască un aspect evocator al anilor 1300, dar care să fie relevant și pentru publicul secolului 21. Filmul se bazează pe alegoria medievală a lui Giovanni Boccaccio „Decameronul” și, după cum a spus Cavalli, „Pentru acest film, a trebuit să fiu fidel lui Boccaccio și secolului al 14-lea, dar în același timp și cel mai important pentru mine, fidel viziunii mele și a ceea ce mă inspiră”. Cavalli și-a găsit inspirația în orașul Florența unde au avut loc filmările, dar care este în același timp și orașul copilăriei sale. Martha De Laurentiis a descris schițele lui Cavalli pentru costume drept „într-adevăr senzuale, superbe, luxuriante, bogate și delicioase”. Bazându-ne pe unele dintre ținutele uimitoare ale lui Mischa Barton, nu avem cum să nu fim de acord.

Miuccia Prada – The Great Gatsby (2013)

Soția lui Baz Luhrman, designerul de costume Catherine Martin a colaborat cu Miuccia Prada pentru realizarea rochiilor destinate scenelor de petrecere a interpretării lui Luhrmann din 2013 a clasicului de F. Scott Fitzgerald, The Great Gatsby. Înainte de aceasta, Prada a mai creat costumul purtat de Leonardo DiCaprio în filmul lui Luhrmann din 1996, Romeo + Juliet. Pentru fiecare scenă de bal a filmului producătorii au ales în jur de 20 de ținute diferite din colecțiile anterioare Prada, modificându-le pe fiecare în parte pentru a fi în concordanță cu stilul anilor ’20. „Prada ca brand și ca forță de creație privește adeseori spre trecut pentru inspirație, dar creează întotdeauna colecții care privesc spre viitor”, a declarat Martin. Și dacă ne amintim de rochia cu margele purtată de Daisy sau ținutele sofisticate ale oaspeților de la petrecere, nu avem cum s-o contrazicem.

Text: Daria Georgescu

Foto: PR

