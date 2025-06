10 filme dezamăgitoare care au avut bugete de peste 200 de milioane de dolari

Chiar dacă au dispus de bugete de peste 200 de milioane de dolari, filmele acestea tot au spulberat din așteptările ridicate ale publicului.

1. Solo: A Star Wars Story

Filmul Solo: A Star Wars Story a avut un buget de 271 de milioane de dolari. Phil Lord și Christopher Miller, regizorii inițiali, au fost îndepărtați din realizarea peliculei, iar cel care i-a înlocuit a fost Ron Howard. Această schimbare a făcut ca producția să fie mult mai dificilă și plină de provocări, iar aceste lucruri s-au reflectat asupra realizării și felului în care a ieșit filmul.

2. The Fate of the Furious

Bugetul filmului The Fate of the Furious a fost de 250 de milioane de dolari. Dominic Toretto, personajul jucat de Vin Diesel, e sedus de o femeie misterioasă, care îl determină să își trădeze propria familie. Spectatorii au ajuns la concluzia, după vizionarea filmului, că unele răsturnări de situație sunt inexplicabile și că ar fi fost mai bine dacă nu ar fi existat deloc.

3. The Marvels

Filmul The Marvels regizat de Nia DaCosta a avut un buget de 270 de milioane de dolari. Cele trei protagoniste, Carol Danvers, Monica Rambeau și Kamala Khan, jucate de Brie Larson, Teyonah Parris și Iman Vellani, își unesc forțele după un eveniment misterios, așa că luptă una alături de cealaltă pentru protejarea universului. Distribuția aceasta nu a putut umple golul lăsat de dezamăgirea fanilor după ce au vizionat această poveste nu tocmai grozavă.

4. Jurassic World: Fallen Kingdom

Bryce Dallas Howard, Chris Pratt, Justice Smith, Rafe Spall și Daniella Pineda au jucat în filmul Jurassic World: Fallen Kingdom, care a avut un buget estimat la suma de 432 de milioane de dolari. Povestea începe într-o manieră similară cu cea prezentă în alte filme Jurassic, dar totul se schimbă în momentul în care acțiunea se continuă într-un conac, ceea ce induce o altă atmosferă, care nu a fost tocmai pe placul publicului.

5. Eternals

Eternals a fost considerat o mare dezamăgire în rândul criticilor, chiar dacă din distribuție se numără nume de actori faimoși la Hollywood, cum ar fi Angelina Jolie, Richard Madden, Kumail Nanjiani și Salma Hayek. Filmul a fost inspirat de Man of Steel, care nu s-a bucurat de foarte multe aprecieri. Eternals a obținut de la critici un scor de 47%, în timp ce publicul a luat în calcul acțiunea care poate avea potențial și a acordat un scor de 80%. Bugetul filmului a fost de 254 milioane de dolari.

6. The Electric State

Millie Bobby Brown și Chris Pratt au jucat rolurile principale în filmul The Electric State, care a avut un buget de 320 de milioane de dolari. Povestea o surprinde pe o adolescentă orfană care pleacă în căutarea fratelui ei pierdut. În călătoria asta, merge alături de un robot, un contrabandist și asistentul său. Ce a creat principalele nemulțumiri la filmul The Electric State sunt conturarea slabă a personajelor și efectele vizuale care nu sunt nici pe departe spectaculoase.

7. Transformers: Age of Extinction

Transformers: Age of Extinction, filmul regizat de Michael Bay, a avut un buget de 210 milioane de dolari. Cu o distribuție formată din nume precum Mark Wahlberg, Nicola Peltz Beckham, Stanley Tucci și Sophia Myles, filmul a generat mai degrabă confuzie în rândul publicului, care nu a înțeles parcursul unor personaje.

8. Star Wars: The Rise of Skywalker

Filmul Star Wars: The Rise of Skywalker a avut un buget de 275 de milioane de dolari. Pelicula a fost regizată de J.J. Abrams și a depășit un miliard de dolari la box office. Este considerat cel mai scump film din continuarea trilogiei Star Wars și a fost unul dintre filmele cu cele mai mari încasări din anul 2019. Publicul se aștepta să vadă un film de acțiune, însă aventura și suspansul se pierd pe parcurs.

9. Transformers: The Last Knight

Mark Wahlberg, Anthony Hopkins, Laura Haddock, Josh Duhamel și Stanley Tucci au jucat în filmul Transformers: The Last Knight regizat de Michael Bay. Publicul avea așteptări foarte mari de la această peliculă, având în vedere cine a regizat-o, însă, chiar și așa, pe lângă efectele vizuale care îți atrag din prima atenția, filmul nu a excelat din niciun alt punct de vedere, nici măcar al replicilor. Transformers: The Last Knight a avut un buget de 217 milioane de dolari.

10. Pirates of the Caribbean: Dead Men Tell No Tales

Filmul Pirates of the Caribbean: Dead Men Tell No Tales din 2017 a avut un buget de 230 de milioane de dolari. Intriga nu a stârnit deloc interesul publicului, iar replicile personajelor au fost considerate plictisitoare și fără prea multă coerentă. Deși povestea s-a vrut una complexă, rezultatul a fost unul ambiguu, care a lăsat pe gânduri spectatorii, dar nu într-un sens pozitiv.

