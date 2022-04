10 filme care îți vor alunga plictiseala și îți vor readuce buna dispoziție

Inevitabil, trecem și prin momente de plictiseală, dar filmele sunt o modalitate foarte bine de a depăși acele stări în care suntem lipsiți de motivație ori inspirație. Chiar dacă ai văzut deja peliculele de mai jos, merită să le urmărești din nou pentru că îți vor readuce buna dispoziție.

1. Dumb and Dumber (1994)

Comedia Dumb and Dumber a fost lansată în 1994 și surprinde o poveste despre prietenie și aventură. Harry și Lloyd pornesc într-o călătorie la Aspen, Colorado, pentru a returna o servietă cu bani proprietarului, care se dovedește a fi o femeie pe nume Mary. Cei doi întâmpină tot felul de situații care stârnesc amuzamentul până să ajungă la destinație, acolo unde sunt puși în fața altor probleme.

2. Miss Congeniality (2000)

În filmul Miss Congeniality, Sandra Bullock o joacă pe Gracie Hart, o agentă de la FBI, care se infiltrează la un concurs de frumusețe. Pe lângă misiunea extrem de periculoasă pe care Gracie trebuie să o îndeplinească, pelicula mai prezintă și transformarea spectaculoasă prin care trece ea, astfel încât să inspire credibilitate în rândul celorlalte concurente.

3. The Wedding Singer (1998)

Adam Sandler îl interpretează pe Robbie Hart care cântă la nunți și alte petreceri, iar Drew Barrymore o joacă pe Julia Sullivan, care se întâmplă să fie chelneriță la evenimentele la care e prezent Robbie. Deși cei doi sunt logodiți cu alte persoane, în momentul în care încep să facă pregătirile pentru nuntă, realizează că sunt cu partenerii greșiți și așa ajung să se cunoască mai bine.

4. Begin Again (2013)

Begin Again spune povestea a doi oameni care trec prin momente grele, dar reușesc să se unească pentru a contrui ceva cu adevărat grozav. Filmul a fost subapreciat, dar merită să îl urmărești dacă ești în căutarea unei inspirații. Gretta este o compozitoare și recent s-a despărțit de iubitul ei, cu care fusese într-o relație de lungă durată. Îl cunoaște pe Dan, care lucrează la o casă de discuri. Dan e atras din prima de talentul ei și ajung în cele din urmă să colaboreze împreună.

5. The Commitments (1991)

Filmul The Commitments te va inspira să îți urmezi visul, oricât de multe obstacole ai întâmpina pe parcurs. Se concentrează pe povestea mai multor prieteni din clasa muncitoare care încearcă să pună bazele unei trupe de muzică soul. Pelicula a primit laude pentru coloana sa sonoră, dar și pentru maniera realistă în care prezintă prietenia.

6. There’s Something About Mary (1998)

Te-ai gândit cum ar fi să te reîntâlnești cu persoana pe care o plăceai foarte mult în liceu? Asta se întâmplă în filmul There’s Something About Mary, în care Ted are ocazia să se revadă după 13 ani cu Mary, fata de care se îndrăgostise în liceu. Încă mai are sentimente pentru ea, deși a trecut multă vreme, astfel că angajează un detectiv particular pentru a o găsi și, deși speră că lucrurile vor decurge cum trebuie, adevărul este că se vor complica și mai mult.

7. Crazy Rich Asians (2018)

Rachel Chu este o profesoară de origine chineză de la NYU, care s-a născut în America. Ea călătorește alături de iubitul ei, Nick, în Singapore, orașul natal, pentru a participa la nunta celui mai bun prieten. Dar, iese la iveală și secretul pe care Nick spera că Rachel nu îl va afla. Mai exact, familia lui este una dintre cele mai înstărite din Singapore. În plus, are și multe admiratoare, iar Rachel este foarte geloasă.

8. Three Men And A Baby (1987)

Filmul Three Men And A Baby prezintă trei burlaci carismatici care sunt nevoiți să aibă grijă de un copil. În mod evident, aceștia nu au deloc experiență la acest capitol, însă cumva, acest bebeluș reușește, într-o măsură sau alta, să le schimbe viața.

9. Chef (2014)

Chef îl prezintă pe un bucătar șef care își pierde locul de muncă. Deși traversează un moment foarte greu, reușește să își găsească motivația și să își urmeze visul care îl face cu adevărat fericit, în timp ce își reunește familia înstrăinată.

10. La science des rêves (2006)

În filmul La science des rêves, un artist tânăr nu poate face diferența între un vis și realitate. Se îndrăgostește de o franțuzoaică și trăiește alături de ea o poveste intensă, specială, dar și complicată în același timp.

