Te poți infecta cu coronavirus la piscină sau în apa mării? Ce spun specialiștii americani

Cum deja în România au fost adoptate măsuri de relaxare în ceea ce privește pandemia de coronavirus, iar sezonul estival se apropie, cu toții ne întrebăm cum ne vom putea bucura de o zi la plajă sau la pisicină, fără să ne expunem riscului de a ne infecta cu coronavirus.

În primul rând, distanțarea rămâne una dintre măsurile esențiale pe care trebuie să le respectăm. Trebuie să evităm locurile aglomerate și să ne asigurăm că, la plajă sau la pisicină, șezlongurile sunt așezate la o distanță de doi metri unul de celălalt.

În ceea ce privește posibilitatea contractării virusului din apa piscinelor, Centers for Disease Control and Prevention afirmă că „nu există nicio dovadă care să ateste faptul că noul coronavirus poate fi transmis prin utilizarea piscinelor”.

Apa cu clor a pisicinelor reușește să omoare microbii. „Cantitatea medie de clor dintr-o pisicină poate ucide virusul”, spunea pentru US Masters Swimming, Roberta Lavin, profesor la University of Tennessees College of Nursing.

De asemenea, cercetătorii afirmă că virusul nu se găsește nici în apa sărată. Așa că, nu trebuie să te temi că poți contracta virusul din apa mării sau a oceanului. Deși apa dulce nu distruge virusul, probabilitatea de a te infecta făcând baie într-un lac este extrem de redusă. „Ar trebui să bei apa dintr-un lac întreg pentru a te infecta cu coronavirus”, spune Paula Cannon profesor de microbiologie moleculară și imunologie la USCs Keck School of Medicine, într-un interviu acordat celor de la Los Angeles Times.

Însă, chiar dacă virusul nu poate fi contractat în apă, există câteva aspecte de care trebuie să ținem cont atunci când mergem la piscine sau la plajă. Pe lângă distanțarea socială, dezinfectarea este o altă măsură esențială pe care trebuie să o luăm. Asigură-te că dezinfectezi șezlongul înainte de a-l folosi. De asemenea, specialiștii nu încurajează folosirea echipamentelor de înot de către mai multe persoane.

Chiar dacă suntem încurajați să purtăm masca de protecție atunci când ne aflăm în spații publice, CDC spune că aceasta nu trebuie să fie folosită atunci când suntem în apă. În momentul în care sunt ude, măștile pot îngreuna procesul de respirație și chiar pot pune în pericol viața oamenilor.

