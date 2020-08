OMS: coronavirusul NU se transmite prin alimente

Noul coronavirus nu se transmite prin alimente, a anunțat Organizaţia Mondială a Sănătăţii (OMS), după ce autoritățile din China au anunțat că au descoperit virusul în alimente de import, conform Agerpres.

Cercetătoarea Maria Van Kerkhove, epidemiolog și conducătoarea departamentului OMS dedicat luptei împotriva Covid-19, a reiterat convingerea organizației că virusul nu se transmite prin alimente. „Nu credem că noul coronavirus se poate transmite prin alimente. Dacă am înţeles bine, China caută virusul pe ambalaje, a testat sute de mii şi a găsit foarte puţine, sub 10 (eşantioane) pozitive”, a declarat aceasta, citată de AFP. Totuşi, ea a amintit faptul că virusul poate rămâne viabil o vreme pe suprafețe, deci și pe ambalajele alimentelor: „ştim că (virusul) poate rămâne o vreme pe suprafeţe” şi „am dat indicaţii, împreună cu FAO (Food and Agriculture Organizațion din cadrul Organizaţiei Naţiunilor Unite), cu privire la normele de securitate şi muncă” în sectorul alimentar.

Chirugul epidemiolog Michael Ryan, cel care conduce departamentul pentru situaţii de urgenţă la OMS, a spus, la rândul lui, că virusul nu se transmite prin alimente:„Oamenii nu trebuie să se teamă nici în privința alimentelor, nici a ambalajelor alimentare sau a lanţului alimentar”.

„Alimentaţia noastră în ceea ce priveşte Covid-19 este sigură: nu există date care să demonstreze că alimentele sau lanţurile alimentare participă la transmiterea virusului”, a adăugat acesta, nu fără să sublinieze că, deși virusul nu se transmite prin alimente, trebuie urmate precauțiile cunoscute, precum spălarea mâinilor și procesarea alimentelor. „Nu trebuie exacerbate astfel de informaţii, oamenii se tem deja destul de pandemie”, a avertizat oficialul.

Declarațiile reprezentanților OMS conform cărora virusul nu se transmite prin alimente vin în contextul în care autoritățile chineze au anunțat joi că au descoperit urme de coronavirus într-un lot de aripioare de pui congelate livrate din Brazilia. Virusul a fost descoperit pe suprafața produselor, persoanele care ar fi putut intra în contact cu produsul au fost testate pentru coronavirus, însă rezultatele au fost negative. Și în oraşul Wuhu au fost găsite urme de coronavirus în pachete de creveţi importate din Ecuador, în timp ce în Shandong au fost depistate urme de coronavirus pe ambalaje ce conțineau pește congelat.

Foto: arhiva ELLE

