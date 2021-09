Obiceiuri de care trebuie să uiți pentru a ajunge la silueta dorită

În timp ce multe dintre aceste obiceiuri nu sunt mare lucru, unele îți pot sabota eforturile de a pierde din greutate. Dacă ești o persoană care are câteva obiceiuri nesănătoase, atunci un simplu plan de alimentație nu va fi suficient pentru a avea efecte vizibile. Slăbitul este precum o orchestră; fiecare element trebuie să fie la locul potrivit la momentul potrivit pentru ca totul să funcționeze cum trebuie.

Dacă vrei să scapi de câteva kilograme, însă nu vrei să-ți schimbi fundamental viața, uită-te cu atenție la aceste obiceiuri proaste – ar putea să te afecteze mai mult decât crezi.

1. Nu îți poți încheia ziua fără un pahar de vin

A fost demonstrat că puțin vin în fiecare zi are beneficii pentru sănătate, însă oamenii tind să aibă mai mult decât este nevoie când sunt acasă – un pahar de vin are, în principiu, 150ml, prin urmare o sticlă de 750ml ar trebui să îți ajungă pentru aproximativ 5 zile. Vinul are calorii, din nefericire, care se acumulează. Mai mult decât atât, poate să-ți crească și apetitul, făcându-te să iei gustări pe care nu le-ai fi luat altfel. Cât de mult și cât de des bei poate avea un impact considerabil de-a lungul timpului.

2. Tinzi să sări peste mese

Înțelegem: câteodată lucurile pot fi foarte complicate la muncă și uiți să mănânci. Însă asta îți poate da foarte tare peste cap încercările de a slăbi, în mare parte pentru că ți-e mult mai foame în jurul cinei și ajungi să mănânci mai mult decât ar trebui.

3. Frișca/laptele și zahărul

Frișca/laptele și zahărul dau cafelei un gust extraordinar, însă este ușor să exagerăm la capitolul acesta. Dacă eliminarea lor completă este ceva de neconceput, încearcă să pui cantități din ce în ce mai mici și vezi unde ajungi. Oamenii tind să-și piardă senzația de nevoie de zahăr de-a lungul timpului, așa că va lua puțin timp ca papilele tale gustative să se adapteze.

4. Trebuie să ai mereu desert

Este atât, atât de ușor să dezvolți această obișnuință, însă toate acele deserturi se acumulează foarte ușor – și poți să te simți foarte nesatisfăcută când ceva dulce nu mai este o opțiune. Asta poate însemna, însă, doar că ai nevoie de ceva care să semnaleze sfârșitul mesei, schimbând gustul rămas în gură. Încearcă, în schimb, să mesteci o gumă sau să iei un drops de mentă.

5. Nu știi ce porții ți se potrivesc

Și nu ești singura. Foarte mulți oameni subestimează porțiile de mâncare. Asta se întâmplă în special cu orez, paste și carne – este foarte ușor să crezi că ai în farfurie o singură porție, când în realitate ai de fapt trei. Și dacă în mod regulat mănânci mai mult decât ai nevoie, este foarte ușor să continui cu această obișnuință odată ce corpul tău s-a adaptat porțiilor pe care i le servești. În cazul asta, Google îți poate fi cel mai bun prieten spre a găsi toate răspunsurile.

6. Folosești mâncarea ca formă de a scăpa de stres

Este foarte ușor să te obișnuiești să ronțăi mereu ceva sărat de fiecare dată când ești obosită, însă tratându-ți mereu stresul în acest mod o să te facă să iei, nu să pierzi, în greutate. Dacă îți place această senzație de ronțăială pe care o ai de la covrigei, încearcă morcovii pentru ceva asemănător.

7. Nu dormi destul

Sigur, poate fi destul de greu să te bagi în pat la aceeași oră, în fiecare zi, însă dacă stai trează până târziu în mod regulat, asta o să-ți afecteze abilitățile de a pierde din kilograme. Studiile au arătat că puținele ore de somn pot da peste cap hormonii care au impact asupra apetitului. În plus, oboseala te poate face să simți că ai nevoie să mănânci mai mult.

8. Mănânci târziu noaptea

În general, oamenii nu sunt foarte înfometați în toiul nopții, însă doar devine o obișnuință să mănânci la ore nepotrivite, ceea ce poate duce la kilograme în plus de-a lungul timpului. Organismul nu arde acele calorii la fel de eficient în timpul nopții precum o face ziua, așa că acest obicei chiar poate lucra împotriva ta – iar fără el se face o mare diferență.

Citește și:

Sfaturi și trucuri utile pentru a obține mai repede abdomenul mult visat

Foto: Arhiva Revistei ELLE

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro