Motivele care te împiedică să ai un abdomen plat

Un abdomen plat este ceea ce visează aproape orice femeie când se apropie sau este vară, însă ce faci dacă metodele încercate până acum nu au dat rezultate? Iată câteva motive pentru care nu ai scăpat încă de grăsimea din jurul abdomenului.

1. Ții o dietă scăzută în grăsimi

Pentru a scăpa de grăsimea din zona abdominală și a obține un abdomen plat, este bine să consumi mâncăruri bogate în grăsimi, dar mononesaturate (grăsimi MUFA). Cercetătorii au cerut unui grup de femei să țină o dietă cu aceste grăsimi care ajută la arderea altora, iar rezultatul a fost satisfăcător: acestea au pierdut un sfert din grăsimile localizate în zona abdomenului.

Sfat: Consumă acest tip acești acizi grași, MUFA. De exemplu, o mână de nuci, o lingură de ulei de măsline sau jumătate de avocado.

2. Treci printr-o perioadă nu tocmai bună

Un studiu recent Rush University Medical Center arată că femeile cu predispoziții depresive iau în greutate în zona abdominală. Explicația ar fi că, în astfel de momente, depresia tinde să reducă activitatea fizică.

Sfat: Fă sport! S-ar putea să te motiveze să faci și alte lucruri, cum ar fi să îți vezi prietenii. Dacă totuși trec zilele și tu tot nu îți schimbi starea în bine, atunci încearcă să vorbești cu un terapeut despre asta.

3. Mâncarea ta vine tot timpul la pachet cu o cutie

Carbohidrații (precum chipsurile) și surplusurile de zahăr (de exemplu, băuturile răcoritoare) declanșează o cantitate enormă de insulină, un hormon care favorizează depozitarea grăsimilor în partea abdominală a corpului.

Sfat: În loc să alegi mâncarea de tip fast-food, mai bine adaugă câte ceva sănătos în meniul tău. Cum ar fi…legumele! Alimentarea stomacului cu cel mai de calitate combustibil oprește foamea.

4. Nu profiți de efectele mineralelor

Magneziul reglează activitatea a 300 de funcții în organism. Un studiu din 2019 a scos la iveală faptul că oamenii care consumă mâncăruri bogate în magneziu au nivel de zahăr mai scăzut în sânge și nivelul insulinei este în limitele normale.

Sfat: Adaugă în meniul tău alimente bogate în magneziu de cel puțin două ori pe zi, de exemplu verdețurile cu frunză închisă la culoare, bananele sau boabele din soia.

5. Ești prinsă în iluzia sucurilor dietetice

Un studiu în Obsesity ne spune că băutorii de sucuri acidulate sunt mai predispuși să acumuleze grăsimi în zona abdomenului, pentru că subestimează caloriile pe care acestea, de fapt, le conțin.

Sfat: Dacă nu ești pregătită să renunți la aceste băuturi carbogazoase, atunci e cazul să renunți la alte calorii din meniul tău pentru a păstra echilibrul!

6. Pur și simplu iubești burgerii

Cercetătorii suedezi au lucrat la un experiment în acest sens: au dat unui grup de adulți să mănânce câte 750 de calorii provenite din grăsimi saturate și altui grup aceeași cantitate, doar că provenite din grăsimi polinesaturate (PUFA). Care credeți că a fost rezultatul? Adulții din primul grup au acumulat grăsime viscerală de două ori mai multă față de cei din al doilea grup.

Sfat: Pentru un abdomen plat, mănâncă o dată pe săptămână somon, care conține cantitatea de grăsimile polinesaturate necesare și redu cantitatea de carne roșie pe care o mănânci în general, înlocuind-o cu proteine slabe în grăsimi, cum ar fi legumele sau puiul.

7. Nu crezi că te-ai putea îngrășa de la bere sau orice alt tip de alcool

Un studiu din Danemarca din 2018 demonstrează că berea poate duce la obezitate, așadar e timpul să renunți la bere sau orice alt tip de băutură alcoolică. Un adevărat pericol o reprezintă mai ales cocktailurile pline de zahăr.

Sfat: Bea un singur pahar de vin la cină, însă nu în fiecare zi.

8. Nu mai ții minte când ai făcut sport ultima oară

Schimbările hormonale ale organismului încetinesc pierderea de greutate. Când te vei confrunta cu menopauza, după 40 de ani, poți face de trei ori pe săptămână, timp de 16 săptămâni o oră de yoga. Vei vedea schimbări. Între timp alege orice alt sport care îți face plăcere.

Sfat: Rezervă-ți o oră pentru tine în care să faci o activitate fizică pentru a scăpa de stresul hormonal!

9. Nu îți alegi foarte bine alimentele pe care le consumi

Un studiu recent în The Journal of Nutrition arată că mâncărurile cât mai colorate în roșu, orange și galben au mai puține riscuri de îngrășare. Asta pentru că fructele și legumele sunt bogate în vitamina C, ceea ce reduce nivelul de cortizol din organism.

Sfat: Adu puțină culoarea peștelui din farfurie cu salată. Un mix de cubulețe de roșii cu chifteluțe este, de asemenea, o idee excelentă!

10. Transpiră mai mult pentru a avea un abdomen plat

Da, oricât de ciudat ar suna, cercetătorii au descoperit că programele de activitate fizică, ce nu sunt cu adevărat epuizante, nu prea ajută la formarea unui abdomen de invidiat. Shawn Tablot, un membru American College of Sports Medicine, spune: „Exercițiile de maximă intensitate par a avea mai multe rezultate în reducerea insulinei, trigliceridelor și cortizolului și ard în același timp mai multe calorii în mai puțin timp.”

Sfat: Atunci când alergi, încearcă să accelerezi viteza timp de două minute în locurile cu obstacole. De asemenea, încearcă să faci acasă câteva serii de genoflexiuni timp de două minute, cu câte 60 de secunde pauză între fiecare dintre ele. Vei rămâne surprinsă!

Citește și:

7 obiceiuri sănătoase pe care trebuie să ți le formezi după 30 de ani

Foto: Arhiva ELLE

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro