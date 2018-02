Monday Motivation: 10 obiceiuri pentru cea mai bună versiune a ta (de Sorina Fredholm)

Este despre a avea control asupra vieții tale și a decide ce este mai bine pentru tine, pentru a te simți cât mai bine în pielea ta! Este vorba de a stabili intenții, de a trăi în prezent, în conformitate cu valorile și viziunea ta, independent de un obiectiv concret. De multe ori, un scop sau o rezoluție este un lucru prea măreț, stabilit prea în viitorul apropiat, prea nerealist. O intenție însă, poate deveni itinerarul către acel obiectiv, obiceiul și acțiunea trăita în fiecare zi, independent de atingerea scopului.

Vreau să îți dau câteva sfaturi cu rezultate concrete, pe care tu le poți urma în fiecare zi. Integrează aceste obiceiuri în rutina ta, fără a stabili însă exact unde vrei să ajungi, ci doar bucură-te de călătoria către cea mai bună versiune a ta.

It’s all about the journery, not the destination!

Bucură-te de apă

Foamea este deseori confundată cu deshidratarea. Data viitoare când simți nevoia de o gustare, bea mai întâi un pahar de apă. Chiar și o deshidratare usoară îți poate afecta metabolismul, așa că încearcă să bei opt pahare de apa pe zi și limitează baututrile acidulate, cafeaua și alcoolul. De asemenea, s-a demonstrat că obiceiul de a bea apă înainte de mese promovează pierderea în greutate. Adoptă-l și tu!

Savurează grâne antice

Înlocuiește carbohidrații simpli, cum sunt: pâinea și pastele albe, covrigii și alte produse de patiserie, cu carbohidrați complexi din fructe, legume, cereale integrale, nuci, semințe și leguminoase. Fructele și legumele sunt bogate în fibre, care încetinesc digestia și stabilizeaza nivelul de zahăr din sânge. Sunt, de asemenea, pline cu antioxidanți care ajută la reducerea inflamației din organism.

Nu îți fie frică de grăsime

O concepție gresită este că trebuie să te ferești de grăsime dacă vrei să slăbești. În realitate, nu putem trăi fără grăsime. Organismul utilizează grăsimea din mâncare pentru energie, sănătatea părului, pielii și a unghiilor, absorbția vitaminelor și orice alte funcții din organism. Grăsimile bune protejează împotriva bolilor de inimă, cancer, Alzheimer, depresie, reduc tensiunea arterială și scad colesterolul. Alege nuci, semințe, avocado, ulei de măsline extra virgin și cocos.

Devino puternic

Organismul nostru are nevoie de proteine pentru creștere și reinreinnoirea celulelor, stabilizarea zahărului din sânge și energie. Suntem literalmente făcuti din aminoacizii care alcătuiesc proteinele. Cele mai bogate surse vegetale sunt leguminoasele, cereale integrale, nucile, semințele, spirulina, tofu.

Prima masă din zi

Începând ziua cu un mic dejun consistent și sănătos, îți va îmbunătăți metabolismul și reduce din pofte. Când omiți această masă, pană la jumătatea zilei îți este deja foarte foame și ajungi să mănânci prea mult și de multe ori alimente nesănătoase.

Puțin și des

Este important să mănânci frecvent pe parcursul zilei, pentru a menține nivelul de zahăr din sânge și pentru a reduce șansele de a deveni prea înfometat. Încearcă să ții evidența meselor și să echilibrezi aportul caloric. Hrănirea corpului în mod regulat transmite corpului mesajul că alimentele sunt disponibile și că poate arde mai multă energie fără a fi nevoie să o conserve în formă de grăsime, pentru mai târziu.

Corp și minte active

Exercițiile fizice duc la scăderea în greutate, ritm cardiac, tensiune arterială și îmbunătățesc starea de spirit. Fă-ți un obicei din a fi activ cel puțin 30 de minute în fiecare zi pentru a-ți ajută corpul să rămană puternic și sanatps. Nu trebuie să îți faci neapărat un abonament la sală-orice mișcare este mai bună: ia scările în loc de lift, coboară cu o stație de autobuz mai devreme; ieși la plimbări zilnice cu câinele tău. Chiar și jocul cu copiii în parc sau grădinăritul te va menține sănătatos. Începe yoga acasă. Și la fel de important este să îți păstrezi și mintea activă. Dezvoltă-ți capacitatea de gândire prin adoptarea unei mentalităti pozitive, meditând și citind.

Dormi

Cercetările sugerează că cei care dorm mai puțin de 5 ore pe noapte cantăresc mai multe kilograme decât cei care au cel puțin 7 ore de somn. Lipsa somnului duce la oboseală cronică, metabolism scăzut și apetit ridicat. Nivelul de leptină-hormonul care spune corpului tău „Sunt plin, nu mai mănanc” scade și ajungi să mănânci mai mult decât ai nevoie. Încearcă să dormi 7-8 ore de somn în fiecare noapte.

Învață să gătești

Prepararea meselor acasă îți permite să controlezi porțiile, calitatea ingredientelor și să reduci aportul de sodiu, zahăr și calorii. Alege să folosești mai mult cuptorul dect să prăjesti alimentele și mănâncă cât mai multe alimente crude pentru mai multă savoare și a pentru a reduce caloriile. Folosește ierburi și condimente pentru a reduce aportul de sare.

Fii conștient

Te poți transforma într-un detectiv alimentar și să investighezi ce alegi să oferi corpului tău. Verifică etichetele și evită produsele ce conțin zahăr, grăsimi trans, siropuri de porumb, conținut ridicat de fructoză și ingrediente chimice sau greu de pronunțat. Cele mai sănătoase alimente sunt cele găsite în starea lor naturală-întregi și neprelucrate.

Sorina Fredholm

Health Coach si Instructor de Yoga, Co-fondator Monday (healthy living app).

O poți găsi pe Facebook și Instagram.

