De ce poluarea duce la apariția de boli psihice

În România pădurile dispar treptat, parcuri se vor distruse, ministrul mediului ne atenționează să purtăm în București măști anti-poluare. Pe de altă parte, Organizația Mondială a Sănătății ne avertizează că poluarea duce la apariția de boli psihice. Situația este alarmantă la nivel mondial, iar atitudine trebuie să luăm cu toții.

Poate vei spune că degeaba lași mașina acasă și mergi la birou cu bicicleta, când mai marii planetei sunt ignoranți. Știm cu toții cum președintele American Donald Trump declara că el nu crede în încălzirea globală provocată de poluare. Aceasta fiind o strategie a Chinei de a sabota economic SUA. Însă în SUA datele au arătat clar cum poluarea este asociată cu niveluri ridicate de depresie și tulburare bipolară.

De ce să contribuim cu toții la reducerea poluării? Poluarea duce la apariția de boli psihice, 13 oameni mor în fiecare minut datorită impactului poluării la nivelul întregului organism. Date estimate din nou de Organizația Mondială a Sănătății, care completează că peste 90% din populația globului respiră un aer care depășește limitele recomandate de poluare. Lucrurile se mișcă, vei spune poate că prea încet, însă semnarea Acordului de la Paris în 2016 este în mod cert o victorie. A fost ratificat de 72 de țări și urmărește reducerea treptată a combustibililor fosili.

Poluarea duce la apariția de boli psihice

Ok, poluarea nu e bună pentru plămâni și alte organe, dar ce legătură are ea cu schizofrenia, tulburările de personalitate, tulburarea bipolară așa cum s-a văzut la danezi? Ori cu depresia pe întreaga planetă – concluzia unui studiu desfășurat timp de 40 de ani în diverse colțuri ale lumii? Oamenii de știință ne garantează negru pe alb că are. Mai mult, alte cercetări au stabilit că poluarea aerului duce la degradarea nu doar a fiecărui organ, ci la degradare celulară. Sunt și studii care transmit că poluarea ne prostește la propriu, scăzând nivelul de inteligență IQ și ducând la apariția demenței.

Cum ne afectează poluarea creierul

Dar întâi cum ajung particulele de poluare din aer în creier? Foarte simplu! Pe două căi: prin nas, prin procesul de respirație și prin fluxul sanguin. O dată ajunse în creier aceste particule creează o inflamare a creierului, ceea ce evident afectează celulele nervoase, dar și stimulează hormonii stresului. De cortizol probabil că a auzit toată lumea. Dacă la asta adăugăm și componenta genetică destul de semnificativă a depresiei… avem de-a face cu un coctail deloc fertil pentru sănătatea psihică. Poluarea duce la apariția de boli psihice, mărește de patru ori riscul apariției depresiei la adolescenți, iar ce este cu adevărat îngrijorătoare este rata foarte mare de decese în cazul persoanelor cu tulburări psihice.

Foto:PR

