De ce nu este sănătos să dormi mai mult de 8 ore pe noapte

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De-a lungul timpului, somnul de care avem nevoie a fost un subiect destul de controversat. Unii susțin că este nevoie de 8 ore pe noapte, alții susțin că de 5 ore. Se pare că, recent, a fost dezvăluit faptul că somnul în exces poate avea un efect negativ asupra sănătății tale și un semnal de alarmă pentru sănătatea ta mentală. Află mai departe de cât de mult ar trebui să dormi pe noapte.

Se pare că, dacă dormi 10 ore pe noapte, crește riscul cu 30% a unei morți premature, comparativ cu dormitul a doar 7 ore pe noapte. În cazul în care dormi mai mult de 8 ore pe noapte, crește cu 46% a unui atac cerebral.

O altă problemă pe care o poate declanșa dormitul prea mult este depresia. În spatele acestui lucru, se află faptul că dormitul prea mult te face mai puțin activă și există șanse mai mici ca endorfinele, substanțele produse de creier, responsabile cu fericirea, să fie eliberate. În plus, și inactivitatea din timpul nopții crește riscul durerilor de spate.

Desigur, și amețeala specifică poate fi un lucru deranjant. Poate că nu îți dai seama, însă, dormitul excesiv poate avea un impact direct asupra comportamentelor și funcțiilor tale cognitive precum concentrarea, memoria și luarea unor decizii.

Cât de mult ar trebui să dormi?

În medie, numărul optim de ore pe care ar trebui să le dormi pe noapte este de 7 ore, însă nu a venit și un răspuns clar din partea specialiștilor. Fiecare individ are nevoi diferite, iar vârsta, stilul de viață și starea de sănătate ne dictează numărul necesar de care ar trebui să avem parte.

Somnul este un indicator clar al întregii noastre stări de bine, însă asta nu înseamnă că ar trebui să neglijezi calitatea somnului. Poate că ești în pat timp de 8 ore, însă dacă te trezești în mod frecvent pe timpul nopții nu faci deloc bine. Important este să îți asculți corpul și ceea ce are nevoie. Dacă ai avut o săptămână mai ocupată, atunci în mod clar ai nevoie de timp pentru organismul tău, dar și pentru tine. În orice caz, nu te panica dacă dormi și după ce ți-a sunat alarma. Dar nu face din asta un obicei.

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Foto: Arhiva ELLE

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