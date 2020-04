Când vom avea vârful epidemiei în România? Predicțiile experților IHME

Când vom avea vârful epidemiei în România și cum se vede asta din studiile experților?

Comisia de experți care gestionează criza provocată de noul coronavirus în Statele Unite a anunțat că restricțiile vor trebui să rămână în continuare severe, pentru ca numărul de îmbolnăviri și de decese cauzate de Covid-19 să nu crească.

Aceștia au citat în argumentarea lor și un studiu realizat de Institute for Health Metrics and Evaluation de la University of Washington, care proiectează un număr dramatic de decese, situat între 100.000 și 240.000, doar pentru SUA. Oamenii de știință de la universitatea din Washington au prezis, luând în calcul mai multe variabile, că numărul de morți din SUA va ajunge la un vârf la jumătatea lunii aprilie.

Cu toate acestea, Anthony Fauci, imunologul care conduce echipa desemnată să gestioneze răspândirea virusului, a afirmat că „aceste predicții sunt pe cât de bune sunt datele pe care le iei în calcul. Pe măsură ce vom avea date noi, ele s-ar putea să se schimbe”.

Ce e drept, modelele s-au schimbat de la o zi la alta, astfel încât, dacă cu câteva zile în urmă predicția era de 151.680 de morți în primul val al epidemiei pentru SUA, acum ea este de 81.766.

În urmă cu trei zile același institut anunța că vârful pandemiei în Europa va fi atins în a treia săptămână a lui aprilie.

Calculele se fac după datele existente, în sensul că, pentru a-și da seama de mortalitatea din, să zicem, Marea Britanie, ei vor evalua resursele din spitale (e nevoie de 102.794 de paturi de spital, în comparație cu cele 17.765 existente și disponibile), care nu sunt nici ele precise – de exemplu, se estimează că nevoia va fi de peste 20.000 de ventilatoare, dar nu se știe câte există și sunt funcționale în acest moment.

Anunțul făcut de Institut în urmă cu trei zile arată că Italia și Spania au depășit momentul de vârf al epidemiei, în vreme ce altele vor avea mortalitate mult mai ridicată mai târziu pe parcursul acestei luni. Aproape de vârf dintre țările europene sunt în acest moment Olanda, Irlanda, Austria și Luxemburg. Despre România, cercetătorii afirmă că se află abia la jumătatea traiectoriei spre acest vârf estimat – la fel ca Cehia. Asta în vreme ce Marea Britanie, Germania, Norvegia și Grecia sunt considerate la începutul acestui drum, ceea ce pare să indice un număr al deceselor foarte ridicat.

Conducătorul cercetării a declarat că este „evident că distanțarea socială poate, atunci când este bine implementată și menținută, să controleze epidemia, conducând la rate mai mici ale mortalității. Acele țări care au implementat normele de distanțare socială devreme s-ar putea să fi lăsat deja în urmă ce e mai rău și să facă progrese în diminuarea ratei mortalității. Traiectoria fiecărei țări se va schimba – și dramatic în rău – dacă oamenii nu mai respectă distanțarea socială și își relaxează măsurile de precauție.”

Datele anunțate de Institut estimează tot luna aprilie drept un vârf al epidemiei în România – și anume, plecând de la data la care au fost închise unitățile de educație, data instituirii stării de urgență, momentul la care s-au închis serviciile neesențiale și faptul că zborurile sunt foarte mult reduse, dar și resursele din spitale, ne așteaptă curând un vârf al epidemiei. Predicția arată că în două-trei zile numărul de pacienți ajunși în terapie intensivă va fi de 295, și că pe 13 aprilie vom aveam 36 de decese pe zi. Același studiu arată că într-o lună am putea să nu mai avem deloc decese, dacă sunt respectate aceleași măsuri, care implică și distanțare socială pe parcursul lunii mai.

