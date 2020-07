Când se vor redeschide restaurantele? Declarațiile făcute de Virgil Popescu, Ministrul Economiei

Ministrul Economiei, Virgil Popescu, a făcut o serie de precizări cu privire la redeschiderea restaurantelor, fiind una dintre măsurile de relaxare care nu a fost aprobată până în acest moment, ca urmare a creșterii alarmante a numărului de cazuri de coronavirus.

„Sper ca proprietarii de terase să înțeleagă necesitatea de a respecta pe teritoriul afacerii lor aceste măsuri. Sunt convins că orice patron de terasă care vrea să își mențină business-ul și vrea să aibă afacerea în continuare mergând, dacă impune aceste măsuri clienților care îi calcă pragul, atunci oamenii vor respecta aceste reguli”, a declarat Virgil Popescu într-o emisiune la Digi24.

Virgil Popescu a menționat faptul că a avut întâlniri cu reprezentanții industriei HoReCa în privința redeschiderii restaurantelor, iar măsurile sunt pregătite. Însă, redeschiderea lor depinde de evoluția numărului de cazuri. „Eu nu am o problemă din punct de vedere economic cu orarul teraselor. Dacă regulile se respectă, nu cred că orarul este o problemă. Am avut întâlniri cu industria HoReCa, am pus la punct la punct inclusiv regulile care ar trebui să fie luate în considerare pentru deschiderea restaurantelor. Le avem pregătite. Din păcate, evoluția cazurilor nu mă face să fiu optimist în privința deschiderii în interior a restaurantelor.”

Ministrul Economiei a adăugat că următorul termen pentru noile măsuri de relaxare ar fi 1 august. „Nu are logică să deschidem restaurantele în interior, în condițiile în care nu se respectă regulile în exterior, unde riscul de transmitere e mai greu de făcut. Nu facem decât să escaladăm evoluția cazurilor. (..) Dacă evoluția va fi semnificativ descrescătoare, vom lua și măsurile necesare pentru o nouă relaxare. 1 august este următorul termen”, a spus Virigil Popescu la Digi24.

Acum câteva zile se vorbea despre impunerea unor noi reguli privind funcționarea teraselor din Centrul Vechi al Bucureștiului. Consiliul General urmează să modifice regulamentul, iar printre măsurile impuse se numără marcarea distanței dintre localuri de către Administrația Străzilor, astfel încât între terase să fie cel puțin 4 metri, iar clienții nu vor mai putea urmări meciuri la televizor.

Foto: Arhiva Revistei ELL

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro