Săptămâna modei haute couture de la Paris, ziua 2

Ziua de marți, a doua din calendarul couture, a început în forță cu prezentarea Chanel, un adevărat (nou) spectacol pus în scenă de Karl Lagerfeld. A urmat Ulyana Sergeenko, care din păcate tot ieri s-a trezit în mijlocul unei controverse rasiale de mari proporții (detalii mai jos), show-ul Giorgio Armani Prive, urmat de unul dintre favoritele mele, colecția Alexandre Vauthier și terminându-se cu debutul lui Claire Waight Keller în domeniul couture cu colecția Givenchy. Dar hai să detaliem!

Chanel

Karl Lagerfeld este hotărât în a se depăși cu fiecare colecție și decor Chanel. Altfel nu se poate explica cum a reușit din nou să schimbe total spațiul din Grand Palais, de data aceasta prin a-l transforma într-o grădină tipică french, leit-motivul colecției fiind florile în toată splendoarea lor.

Se pare că Lagerfeld nu este de acord cu Anna Wintour și celebra ei expresie- Flowers for spring? Groundbreaking. (În traducere, florile sunt un clișeu al sezoanelor primăvară- vară.)

Dacă te vei uita în viteză la imaginile din această nouă colecție Chanel haute couture, te vei gândi că Lagerfeld a propus aceleași deux-pieces sau mantouri din tweed, însă la o privire mai atentă vei observa toate detaliile extrem de elaborate ale fiecarei piese în parte. Nu putea lipsi nici mireasa de la final, care pentru acest sezon, cel puțin în viziunea Chanel, nu va purta o culoare atipică, ci pantaloni!

Ulyana Sergeenko

Creatoarea de modă din Rusia nu a fost în prim plan din cauza colecției prezentate, care nu s-a remarcat din păcate, ci pentru scandalul pornit de la o postare pe social media. Încă de la primele ore ale dimineții ea s-a trezit în mijlocul unui iureș în mediul online care se pare că lua proporții din ce în ce mai mari cu fiecare minut care trecea. Totul a plecat de la “glumă”, din punctul ei de vedere nevinovată, când i-a trimis un welcome note prietenei ei, Miroslava Duma, o figură foarte cunoscută și ea în lumea modei, în care scria “To my n*ggas in Paris”, un citat din celebra melodie cu același nume a lui Jay Z și Kanye West. Păstrând tradiția de a posta acest gen de mesaje pe social media, Miroslava Duma a publicat această dedicație pe Insta stories, minute după trezindu-se cu mii mesaje în care amândouă erau condamnate pentru insensibilitatea de care au dat dovadă folosind acest cuvând jignitor. Scandalul a luat mari proporții, dar mai multe puteți citi în opinia scrisă de colega mea, Ioana Ulmeanu, aici.

Giorgio Armani Prive

Giorgio Armani a distribuit înaintea prezentării colecției sale couture un mesaj prin care explica că s-a inspirat din natură și mai ales din fascinația cerului, cu toate culorile și luminile sale. Textura materialelor, bijuteriile și accesoriile cu siguranță te vor duce și pe tine cu gândul la obiecte astrale, deși din păcate aceastea sunt mai spectaculoase decât hainele în sine. Totuși, Armani nu este de neglijat, judecând mai ales după faptul că unele dintre cele mai memorabile apariții de pe covorul roșu au fost semnate de el.

Alexandre Vauthier

Creatorul s-a lăsat acaparat cu totul de anii 80 cu ai săi umeri XXL, decor industrial și petreceri underground. Această pledoarie s-a extins și la ținutele couture propuse de acesta, care au puternice referințe Yves Saint Laurent sau Thierry Mugler și care s-au remarcat mai ales prin faptul că nu sunt doar niște rochii, cu reprezintă o întreagă atitudine.

Givenchy

Claire Waight Keller și-a făcut debutul în circuitul haute couture cu prima ei colecție pentru Givenchy. Mulți s-ar fi simțit intimidați de această sarcină, însă creatarea a abordat sistematic acesta colecție prin studierea atentă a arhivei Givenchy. A revenit la liniile foarte clare promovate de fondatorul casei, Hubert de Givenchy, propunând ținute care își vor găsi cu siguranță adepte printre cele care își doresc și o anumită doză de confort pentru ocaziile în care poartă un look couture. Jachetele peste rochii, toate cu o croială impecabilă și posibilitățile explorate în arta couture transformă acest debut într-un succes total.

După cum vezi, nici o zi din calendarul haute couture de la Paris nu este plictisitoare, așa că ne revedem mâine cu un nou rezumat!

Foto: Imaxtree

