Puterea negrului: cum să porți negru și să arăți fabulos

Uneori simt nevoia să scriu câte ceva despre negru. Joacă un rol prea important în garderobele noastre, este deja un „personaj' care nu ne dezamăgește, care ne salvează din orice situație critică legată, evident, de stilul nostru, pe scurt, black is our best friend.

Nu sunt de acord cu teoriile care spun că după o anumită vârstă ar trebui să purtăm culori puternice, dimpotrivă, negrul, purtat cu o bijuterie statement, va face ca ținuta ta să pară mult mai distinsă și mai rafinată.

Am ales o selecție de fotografii cu piese negre, the new sexy style, cu multe decupaje și croieli care îți pun silueta în evidență. Și dacă am ajuns la capitolul siluetă, aș vrea să mai punctez și faptul că, indiferent dacă silueta ta nu este una perfectă, precum cea a unui model de podium, asta nu înseamnă că nu poți purta o rochie strâmtă, cu decupaje.

Casey Cadwallader, designerul casei Mugler, ne propune exact asta în acest sezon: ținute negre, care îți pun corpul în evidență, chiar dacă nu ai măsurile standard. De fapt, ce mai înseamnă măsuri standard în modă? Nici designerii care contează nu mai pun preț pe asta. Pier Paolo Piccioli (Valentino), sper exemplu, a renunțat la a mai face fitting-urile pentru colecțiile sale pe un singur model, în schimb, a chemat modele de toate vârstele și de toate siluetele. Astfel, Piccioli, și-a construit ultima colecție haute couture în funcție de corpul fiecărui model și nu invers.

Iată câteva sfaturi despre cum să porți negrul și să arăți fabulos:

Dacă alegi o rochie cu decupaje grafice, renunță la bijuterii. Nu purta accesorii colorate atunci când porți o ținută all black. Auriul sau argintiul sunt cele mai potrivite. În cazul în care simți nevoia de o pată de culoare, alege un ruj roșu intens. Dacă porți o ținută neagră ultra sexy, atunci look-ul tău de beauty ar trebui să fie cât mai discret și să nu porți aproape deloc machiaj. Ai grijă când asortezi diverse texturi negre, ele trebuie să se potrivească între ele. Mătasea cu stofa fină arată impecabil împreună!

Foto: Instagram

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro