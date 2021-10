Paris Fashion Week, mon amour! Ținutele care ne-au atras atenția anul acesta

După aproape doi ani de absență de la Săptămânile Modei, am decis să particip săptămâna trecută la cea de la Paris.

Parisul nu mai are nevoie de descrieri, este orașul meu preferat iar „căldura” pe care mi-o conferă acest loc este unică. Nu mai vorbesc despre inspirație… pe unde întorci capul vezi o clădire, un monument sau o persoană care te inspiră.

Iar de această dată a fost plin de fashioniști prin Paris, toată lumea a simțit același lucru: să încerce să își reia activitățile anterioare. În fața magazinelor precum Chanel, Hermes, Goyard se formau cozi imnse, la restaurantele specifice pentru Fashion Week precum Costes, Caviar Kaspia sau Giarffe de asemenea, iar la expozițiile de modă precum Mugler nu puteai intra fără o rezervare online în prealabil. Ce să spun, nu am fost pregătită pentru toate astea însă m-am bucurat să particip la show-urile designerilor dar și la cele de pe stradă.

Așadar, iată fashionistele mele favorite care au defilat pe străzile Parisului în aceste zile:

1. @tamumcpherson

O aprariție exotică în lumea modei, Tamum are o garderobă colorată și cu totul aparte. Așadar, în timpul săptămânii modei o recunoști de la mare departare! În plus are și un zâmbet energic!

2. @pernilleteisbaek

Este deja vedetă în domeniul modei pe social media și un model pentru foarte multe fashioniste tinere. Are un stil minimalist dar cu atenție de detalii ultra luxoase. Știe să combine extrem de armonios un blazer ultra clasic de la Chanel cu o pereche de jeanși baggy cu multe buzunare de la The Attico. Ei bine, este musai să o urmărești și tu!

3. @sophiaroe

Fashion editor la Vogue Scandinavia și director creativ la The Garment, Sophia este discretă nu numai ca personalitate ci și în ceea ce privește stilul vestimentar. Am cunoscut-o la New York deoarece a fost protagonista unui material Operațiunea Dulapul din Elle Romania. Întâlnirea cu ea și „garderoba” ei a fost inspirațională și plăcută.

4. @carodaur

Nemțoaica stylish care a fost și pe coperta Elle Romania are mereu ceva de spus în materie de stil. Alege foarte des combinații de alb și negru cărora le adaugă bijuterii aurii. Love her!

5. @louloudesaison

Pariziancă 100%, are tot timpul acel aer fashion dar fără să pară că s-a străduit. Adoră culorile nude și stilul masculin!

6. @handinfire

Tiffany Hsu, buying director la MyTheresa, are un stil îndrăzneț și uber cool. De altfel, am avut ocazia să stau de vorbă cu ea despre acest subiect într-un interviu din Elle Romania pe care îl poți citi și online. Apare mereu cu cele mai noi piese și le combină între ele într-un stil aparte.

7. @leoniehanne

Elegantă, clasică dar mereu cu un element neașteptat, Leonie este întotdeauna cu zâmbetul pe buze și pare că se bucură de modă și nu numai!

Foto: Instagram

