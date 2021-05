Instastyle: Cele mai cool apariții ale ultimei luni

Tiffany Hsu

Fashion buying director pentru My Theresa și una dintre cele mai aclamate prezențe din social media, @handinfire este apreciată pentru stilul său unic, un mix, întotdeauna reușit, de croieli minimaliste și o paletă cromatică maximalistă.

Linda Tol

Stilistă, buyer și influencer, @lindatol_ este adepta devizei less is more și întruchiparea coolness-ului sofisticat. Dacă ești în căutare de inspirații de styling minimaliste și cu un touch masculin, ea este persoana pe care trebuie s-o urmărești.

Pernille Teisbaek

Personificarea eleganței effortless, @pernilleteisbaek îmbină întotdeauna, cu succes, piese de designer și streetwear, are mare grijă la fit și proporții și este adepta achizițiilor smart, care sunt perfecte pentru silueta sa și, conform spuselor ei, se potrivesc întotdeauna cu ce are deja în șifonier.

Emili Sindlev

Cu un stil eclectic, colorat și neconvențional, aidoma personalității sale, @emilisindlev este fashion icon-ul cu cele mai diverse și jucăușe abordări, care variază de la confortabil, la casual și până la super stylish, dar întotdeauna with-a-twist.

Foto: Instagram