Gala Met 2025: Tot ce trebuie să știi

First monday in may! Această propoziție pune iubitorii de modă ȋntotdeauna pe jar, pentru că atunci are loc, ȋn fiecare an, legendara Met Gala. Spectacolul are de fiecare dată o temă diferită, care nu determină numai subiectul expoziției de la Muzeul Metropolitan de Artă din New York, unde are gala mereu loc, ci și look-urile spectaculoase pentru covorul roșu ale invitaților.

Tema Galei Met 2025 a fost anunțată: „Superfine: Tailoring Black Style.” Inspirată de cartea Monicăi L. Miller din 2009, „Slaves to Fashion: Black Dandyism and the Styling of Black Diasporic Identity”, expoziția este dedicată istoriei și semnificației Black Dandyism și este pe deasupra prima expoziție, ȋn peste 20 de ani, de la Muzeul Met, care se concentrează exclusiv pe îmbrăcăminte pentru bărbați. Această direcție de stil își are originile în secolul al XVIII-lea și a devenit de atunci o expresie a libertății, independenței și creativității. Vor fi prezentate ținute, picturi și fotografii care ilustrează influența și evoluția acestui stil de-a lungul secolelor.

Într-un interviu pentru American Vogue, curatoarea Monica L. Miller descrie Black Dandyism ca pe „o strategie și un instrument de regândire a identității, de a te vedea într-un context diferit. Este vorba despre forțarea granițelor existenței umane, lucru care a modelat stilul, mai ales în vremurile de sclavie.” Andrew Bolton, curator principal al Costume Institute, adaugă că expoziția este un pas important în promovarea diversității colecțiilor și în depășirea prejudecăților istorice: „Este foarte important să facem moda de la Met mai accesibilă și mai incluzivă.”

Codul vestimentar pentru Met Gala 2025 a fost stabilit: „Tailored for You.” Ce înseamnă asta exact? Expresia lasă mult loc pentru interpretare personală, dar un lucru este sigur: vom asista la un omagiu adus croitoriei precise și de calitate, țesăturilor luxoase și detaliilor elegante.

Mulți oaspeți vor opta probabil pentru costume clasice, dar sperăm că vom vedea și variante mai neobișnuite! Poate costume zoot în stilul anilor 1940, popularizate cândva de muzicienii de jazz? Sau ținutele colorate, puse artistic în scenă, ale sapeurs-ilor congolezi? Accesoriile ar putea juca, de asemenea, un rol important în acest an, de la pălării, ochelari și cravate până la broșe. Un lucru este cert, Met Gala 2025 va fi o sărbătoare a extravaganței tailored!

Alături de președintele de onoare LeBron James, Gala Met 2025 va fi organizată de Colman Domingo, Lewis Hamilton, A$AP Rocky, Pharrell Williams și Anna Wintour. Astfel, moda, muzica, filmul și sportul se vor reuni pentru a forma o echipă impresionantă.

În plus, anul acesta va fi readusă la viață o tradiție specială: comitetul gazdă, format dintr-un grup divers de minți creative. Printre aceștia se numără André 3000, Chimamanda Ngozi Adichie, Jordan Casteel, Dapper Dan, Doechii, Ayo Edebiri, Edward Enninful, Jeremy O. Harris, Branden Jacobs-Jenkins, Rashid Johnson, Spike Lee și Tonya Lewis Lee, Audra McDonald, Janelle Monáe, Jeremy O. Harris, Pope, Angel Cari Richard Reese și Karaher Walk.

Foto: Profimedia

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro