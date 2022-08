Feeric Fashion Week: 10 ținute care ne-au inspirat

Material de Adela Cioruță

Petrecerea organizată de vicepreședinta Feeric Fashion Week, Landiana Cerciu, a dat startul unui șir de evenimente ce s-au desfășurat în decursul a 4 zile. Prezentările de modă au debutat joi, 21 iulie, chiar în exteriorul etajului secund al centrului comercial Promenada Sibiu. Designerul ucrainean Irina Dzhus a deschis cea de-a 14-a ediție Feeric Fashion Week cu o colecție realizată exclusiv din materiale cruelty-free, valoare promovată de către brand. Colecția toamnă/iarnă 2022 se referă la termenul de iluzie ca noțiune fundamentală a culturii meta-moderniste.

Prezent pentru a patra dată la Feeric Fashion Week, brandul RAMELLE a prezentat Colecția „Infinity”. Anul acesta brandul a sărbătorit 8 ani de activitate, iar Ramona Mihaela, fondator și designer, a creat o colecție care se concentrează pe un design sofisticat și minimalist, cu simboluri și elemente arhitecturale, transpuse în creații vestimentare feminine.

INFINITY este despre parcursul femeii în societate, armonia dintre energia masculină și feminină. Despre puterea interioară de a crea lucruri, de a stârni sentimente și experiențe. Astfel, nimic nu este irosit, totul este transformat. Aida Lorena, prin colecția sa intitulată „NEW”, spune povestea numerelor spirituale, de la zero la nouă, cu ajutorul culorilor și elementelor inspirate din geometria sacră. Modelele au defilat în ținute inspirate din elemente celeste și elemente din viața cotidiană.

Proaspăt absolvenții Universității de Arte și Design Cluj (UAD Cluj) au prezentat o sinteză a 15 colecții, comprimând 15 concepte, pentru realizarea unei colecții principale, gata pentru podium. Ansamblul ținutelor este dezvoltat pe ideea de bază a deconstrucției unor forme clasice. Hibridizarea siluetelor din diferite perioade istorice, elemente de suprarealism, ori jucăușe, mișcarea DADA sunt doar câteva arii de interes pe care studenții le-au încorporat în ținutele de pe runway.

Colecția „Own the Moment” de la Casi Couture s-a concentrat, de asemenea, pe femeia care se mândrește cu sexualitatea ei, care iubește luxul, atenția, care atrage privirile și rămâne de neuitat în memoria privitorilor. Elementele realizate hand-made din tul au implicat sute de ore de muncă, pentru a transpune frumusețea femeii din interior către exterior. Penele, simbolul fragilității, și perlele, ce simbolizează eleganța, definesc energia feminină, în viziunea designerului.

Colecția „The Cranivale by Chotronette” este dedicată femeilor care își exprimă personalitatea prin combinații unice de culori. Perioada Art Nouveau, look-ul Fridei Kahlo și muzica punk reprezintă principalele surse de inspirație ale colecției.

Noua colecție Hooldra a surprins prin nonconformism. Toate piesele colecției sunt realizate din țesături reciclate, accesorizate cu elemente punk-rock, dar și cu pantofi lucrați manual cu benzi adezive. Într-un peisaj atipic, reprezentat de un cimitir de mașini, brandul, care se asociază cu organizația Humane Society International, a susținut și anul acesta, ca și în cel precedent, campania #FreeFur, care are ca scop stoparea folosirii blănurilor și a pielii naturale în creațiile de modă.

Proiectul InBetween își propune să crească gradul de conștientizare cu privire la consumerismul excesiv generat de industria de confecții. Andreea Pleșa devine, prin colecția sa, purtător purtătoare de cuvânt pentru a atrage atenția asupra abuzurilor materiale, cât și fizice ale fast fashion-ului. Modelele au defilat prin centrul orașului Sibiu, în Piața Mare.

Designerul Chanelle Săvulescu (Chansa), proaspătă absolventă a Instituto Marangoni, Milano, o școală italiană de modă și design, și-a prezentat vineri colecția capsulă intitulată „GLAM YOUR JOY”. Ținutele au în prim-plan o romantizare a glam rock-ului anilor ’70, inspirate din siluetele filmului „Bohemian Rhapsody”. Tânăra creatoarea a publicat pe pagina sa de Instagram o schiță a ținutei de mai jos, citându-l pe Freddie Mercury „I am going to be what I was born to be. A performer.” („Voi fi ce mi-a fost dat să fiu. Un interpret.”).

Într-un decor neobișnuit, o fabrică, printre țevi și tuburi care unesc silozuri de făină, designerul român Bianca Pop ne propune să lăsăm rigorile și normele deoparte atunci când alegem să purtăm o rochie de seară. Colecția sa surprinde prin rochii lungi, realizate din materiale reciclate și culori vii.

Feeric Fashion Week este un concept de modă creat la Sibiu, în 2008, de Mitichi, director artistic și fotograf. În decursul a 4 zile au avut loc zeci de prezentări de modă, dar și expoziții de fotografie dedicate industriei tehnologiei. Săptămâna s-a încheiat cu o seară de maraton de prezentări, iar biserica evanghelică din oraș a reprezentat locația ideală. Vezi imagini în galeria alăturată.

Foto: Feeric Fashion Week

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro