Fashion trend: Animal print mania

Este unul dintre acele trend-uri pentru care garantăm că nu va mai ieși din modă, indiferent în ce direcție o va lua aceasta.

Așadar, merită să investești într-o piesă animal print creată de celebrul duo Dolce&Gabbana sau de către talentatul și îndrăznețul Jeremy Scott de la Moschino.

Și încă ceva: poți purta și te poți înveseli chiar cu un look total animal print, fără să fie too much, atâta timp cât realizezi că moda nu trebuie luată mereu în serios, ci că te poți și bucura de latura ei funny.

