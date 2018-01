De unde îți cumperi cele mai cool botine la reduceri

Femeile adoră botinele! Nu cred că cunosc vreo femeie care să nu aibă cel puțin o pereche de botine în garderoba ei. Până și eu, care nu port tocuri, mi-am achiziționat în acest sezon o pereche de botine cu tocul mic, gros, asemenea tocurilor clasicelor ciocate. Și trebuie să recunosc că am făcut o reală pasiune pentru ele. Și asta se datorează tocului care este suficient de înalt ca să îmi schimbe alura siluetei dar în același timp suficient de mic ca să le pot purta o zi întreagă. Evident că cel mai la îndemână îmi este să le port cu o pereche de jeanși mai scurți, dar, de curând le-am probat și cu o fustă midi și am fost încântată de rezultat! Îți dau un sfat: atunci când porți botinele cu o fustă midi, strâmtă, alege în partea superioară un pulover sau o cămașă oversized. Jocul de volume te va amuza!

Dar mai degrabă trecem la partea practică, așa încât îți voi face o listă cu magazinele în care găsești cele mai cool botine ale sezonului, toate la discount dar și o selecție de botine care cred că merită achiziționate cât mai repede. Shopping plăcut!

Magazine: Distinto, Lesilla, Casadei, Musette, Bata, Il Passo, Zara, H&M, Bershka, Pool&Bear, Mango, Aldo, Enzo Bertini, Tezyo, Stradivarius, Reserved, Deichmann, Massimo Dutti.

Și cum azi totul se rezolvă cu un click pe internet, te voi lăsa să descoperi singură adresele locurilor indicate de mine dar asta nu înainte de a a-ți alege botinele din galeria atașată.

P.S.: În 2018 botinele pot fi purtate chiar și cu rochii de seară, acesta este motivul pentru care am ales și câteva modele mai prețioase. Totuși, nu este obligatoriu să asortezi botine elegante unei rochii de cocktail, ci poți alege o pereche casual sau, de ce nu, chiar o pereche de ciocate scurte. Nu uita, „it’s all about styling!“

Foto: Imaxtree

