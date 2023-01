9 brand-uri ucrainene pe care să le cunoști și să le susții acum

KSENIA SCHNAIDER

Printre brand-urile de succes care au luat naștere în Kiev se numără Ksenia Schnaider, ce s-a infiltrat rapid pe wishlist-ul fiecărui pasionat de jeans. De la jachete patchwork supradimensionate, tot felul de jeanși asimetrici, tăiați sau cu franjuri și piese inedite care au rămas pe retina fashionistelor, a mai fost doar un pas până la Hollywood, unde Bella Hadid sau Dua Lipa s-au afișat purtându-le creațiile. Ksenia și Anton Schnaider și-au propus, prin lansarea brand-ului, să celebreze tinerețea, dar și sustenabilitatea, fiind cunoscut faptul că folosesc denim reciclat, cumpărat din târguri second-hand.

IENKI IENKI

Dmitriy Ievenko este unul dintre cei cinci cetățeni ucraineni incluși în topul BoF 500. Gecile supradimensionate din pene de gâscă se regăsesc prin prestigioase magazine ale lumii, precum Selfridges, Barneys sau Lane Crawford. Dmitriy nu s-a oprit aici, punându-și amprenta și pe costumele de schi care nu servesc doar protejării corpului pe pârtie, ci devin un real statement look. Întreaga activitate o desfășoară în Ucraina, un obiectiv pe care Ievenko și l-a setat încă de la început. „Nu am luat niciodată în considerare ideea de a-mi produce brand-ul în străinătate”, îl citează The Calvert Journal.

PASKAL

Julie Paskal a studiat arhitectura și, chiar dacă nu a continuat pe drumul ăsta, vei observa că de aici provine inspirația pentru piesele pe care le creează: siluete delicate și forme minimaliste, reprezentative atât naturii, cât și mediului urban. Explozia de culori pastel, tul și simboluri geometrice aplicate i-au lăsat tinerei designerițe o semnătură cu care se mândrește azi în toată lumea. De la Sigmar Polke la plajele din Odesa, Julie reușește să-și alimenteze inspirația astfel încât, în final, obține piese atemporale, care ies în evidență prin precizia tăieturilor și elementele decorative.

KATIMO

Încă din 2016, Katimo își atrage clienții prin materialele naturale, de înaltă calitate, folosite în cele două colecții pe care le lansează anual, dar și prin atenția la detalii și stilul minimalist. Croiala pieselor conturează un echilibru între masculin și feminin, iar accentul cade pe factorul timeless, adică acele haine esențiale pe care trebuie să le deții și în jurul cărora îți construiești, de cele mai multe ori, garderoba.

BEVZA

Continuând în același ton clasic, Svetlana Bevza a pariat pe o combinație-cheie între stil și confort încă din 2006, de la înființarea brand-ului. Surprinzător sau nu, i-a și ieșit. Colecțiile sale au traversat lumea și au ajuns atât în prezentările de la New York Fashion Week, cât și în dulapurile unor figuri celebre, precum surorile Gigi și Bella Hadid, dar și actrițele Dakota Johnson și Sophie Turner, cea din urmă purtând chiar un costum alb semnat Bevza în ziua nunții.

YULIA YEFIMTCHUK+

Yulia Yefimtchuk+ și-a creat identitatea în jurul conceptului de uniformă a clasei muncitoare, presărată cu sloganuri tipărite în alfabetul chirilic, cât și printuri puternice, dominate de alb, negru și roșu. În toate piesele se regăsesc indicii care vorbesc despre probleme sociale contemporane, ce susțin dorința designerului de a prezenta hainele drept forme de artă.

ANTON BELINSKIY

Anton Belinskiy propune, încă din 2010, piese avangardiste pe care le poți integra în ținutele de zi cu zi. Sursele sale de inspirație pleacă de la obiecte vestimentare sportive, la moda străzii, și ajung până la elemente tradiționale din cultura ucraineană. Designerul folosește materiale naturale, iar texturile diferite pe care le combină funcționează atât de bine împreună încât rezultatul este, de multe ori, surprinzător.

TTSWTRS

Proiectul a fost lansat în 2013 de stilista și designerul de costume Anna Osmekhina, care și-a creionat o identitate prin colaborările cu artiști tatuatori. Împreună transferă designul tatuajelor pe diverse piese vestimentare, creând niște iluzii optice fantastice. Colecțiile sale includ hanorace oversized, jachete lăcuite, paltoane și eșarfe din mătase, corsete și body-uri din plasă.

SLEEPER

Din 2014, fondatoarele Sleeper, Asya Varetsa și Kate Zubarieva, au adus pijamalele din mătase în moda străzii, adică îți spun că e cool și confortabil să le combini cu sneakers sau sandale cu toc înalt la un date sau o cină în oraș. Un factor important în realizarea pieselor este folosirea materialelor sustenabile, în urma cărora nu rezultă deșeuri textile. După ce mai multe publicații internaționale le-au împărtășit viziunea, celebrități precum Millie Bobby Brown, Brie Larson sau Chloë Grace Moretz au început să le poarte piesele. Și Kristin Davis a purtat o pereche de pijamale într-unul dintre episoadele serialului And Just Like That.

Foto: PR

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro