TOP 10 mascara de încercat în acest sezon

Am făcut o selecție cu TOP 10 mascara pe care chiar merită să le încerci în acest sezon și îți spunem punctual de ce. Îți garantăm că rezultatul va fi mai mult decât satisfăcător și privirea ta va fi cu adevărat cuceritoare.

Beauty tip: nu te rezuma numai la mascara neagră, îndrăznește să porți pe gene și culori puternice – cea mai HOT nuanță în machiajul sezonului este rozul.

Mascara pentru alungire Noir Interdit Lash Extension Effect Mascara, Givenchy, 162 lei, exclusiv în magazinele Sephora

Cu un aplicator care se îndoaie la 90°, inspirat de culisele prezentărilor de modă Givenchy, și o formulă unică, vei obține un efect de alungire fără a-ți afecta genele, dar și un volum spectaculos.

Mascara Monsieur Big Brown, Lancôme, 129 lei

Pentru că știm că ai nevoie și de o mascara maro, de pe lista recomandarilor noastră de TOP 10 mascara nu putea lipsi și o astfel de formulă. Mascara Monsieur Big de la Lancôme conferă volum genelor tale și pigmenții de culoare garantează rezistență de până la 24 de ore.

Mascara pentru alungire ImperialLash MascaraInk, Shiseido, 145 lei

Pentru o aplicare mai bună chiar și pe genele subțiri din colțul interior al ochiului, această mascara are un aplicator cu peri flexibili din silicon pe partea de mijloc, în timp ce în vârf dispunerea este în coroană.

Mascara Snapscara, Maybelline NY, 36.10 lei

O nouă generație de mascara! Snapscara de la Maybelline New York oferă instantaneu volum și alungire genelor tale, fără a le încărca și doar cu o singură aplicare. În plus, are o formulă lejeră, ușor de demachiat, chiar și cu apă caldă, fiind astfel recomandată și persoanelor cu ochi sensibili și celor care poartă lentile de contact.

Mascara pentru volum Better Than Sex And Diamonds, Too Faced, 117 lei, exclusiv în magazinele Sephora

Mascara Better Than Sex a devenit una dintre favoritele noastre încă de la lansare datorită formulei care oferă genelor volumul dorit, lungime și curbare. Acum ea este disponibilă într-un ambalaj strălucitor, încrustat cu aplicații strălucitoare, pentru o experiență luxuoasă!

TOP 10 mascara: Unlimited Mascara, LOréal Paris, 70.11 lei

Pune în valoare frumusețea ochilor tăi cu noua Unlimited Mascara de la LOréal Paris. Aplicatorul inedit cu două poziții asigură un efect instantaneu de ridicare a genelor, care durează până la 24 de ore. Alungește genele, le curbează pentru un volum seducător și scoate în evidență chiar și cele mai scurte fire.

Mascara Sensation Eyes, Douglas Collection, 87 lei

O culoare rezistentă, intensă și gene cu un volum remarcabil – iată atuurile cu care ne-a cucerit noua Sensation Eye Mascara Black de la Douglas Collection.

TOP 10 mascara: Wonder Perfect Mascara 4D, Clarins, 125 lei

Nu degeaba în denumirea acestei mascara vei găsi și 4D. Da, vorbim de patru dimensiuni care te vor ajuta să ai un look ireproșabil. Volumul incredibil este obținut încă de la prima aplicare căci formula sa îmbracă fiecare geană de la rădăcină până la vârf, iar complexul Lash Boosting conferă alungire extremă, curbare și definire. În plus formula sa conține 100% pigmenți minerali.

Mascara you better work! length definition, essence, 14,99 lei

Datorită formulei sale speciale, această mascara rezistentă la apă poate fi folosită și în timpul celor mai dure antrenamente. Textura sa oferă lungime uluitoare si definire genelor.

Mascara Eye Catching Extreme Volume, Bourjois, 77 lei

Această mascara conferă genelor tale un ultra-volum de durată, fără să le încarce, datorită formulei sale îmbogățite cu pigmenți intenși. Perii deși ai aplicatorului captează fiecare geană în parte și o învăluie în culoare – fără să lipească – pentru a-ți oferi un look seducător și fabulos de felină.

